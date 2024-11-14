Организации для участников и ветеранов спецоперации получат господдержку

КСВО начал активно работать в регионах в конце 2022 г., писали «Ведомости» 11 января 2023 г. В конце декабря 2022 г. в Подмосковье прошел первый проектный семинар комитета, куда приехали представители 80 субъектов Федерации, которые составили костяк новообразованной структуры (среди них новая врио ЕАО Мария Костюк). Собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента (АП), сообщал, что комитет фактически аккумулирует уже созданные женские организации, чтобы держать связь с матерями и женами военнослужащих. Организацию возглавляет член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова. Ее сын является участником спецоперации: в июне 2024 г. она получила из рук президента Владимира Путина госпремию за выдающиеся заслуги в области правозащитной деятельности.