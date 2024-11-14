Организации для участников и ветеранов спецоперации получат господдержку

Организации для участников и ветеранов спецоперации получат господдержкуГосударство старается снизить потенциальную социальную напряженность, считают эксперты
Две организации, занимающиеся поддержкой участников спецоперации и членов их семей, – АНО «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО) и Ассоциация ветеранов СВО (зарегистрированы в 2022 г. и 2023 г. соответственно) – получат в 2025 г. из федерального бюджета поддержку на сумму 0,506 млрд руб. Информация об этом размещена в приложении к законопроекту о бюджете на 2025 г. и плановый период 2026 г. и 2027 г. ко второму чтению, опубликованному в базе Госдумы. Финансирование будет осуществляться по государственной программе «Социальная поддержка граждан», главным распорядителем средств бюджета является Минтруд.
В соответствии с документом, КСВО получит из федерального бюджета 291 млн руб., Ассоциация ветеранов СВО – 215 млн руб. Федеральное финансирование получат и другие ветеранские организации. Для «Боевого братства» в проекте бюджета заложено 331,8 млн руб., для Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций – 89,8 млн руб., для Российской ассоциации героев – 52,5 млн руб., для Союза десантников России – 45,87 млн руб., для общественной организации военных инвалидов – 25,84 млн руб., для Российского союза ветеранов и Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов – по 14,62 млн руб.
КСВО начал активно работать в регионах в конце 2022 г., писали «Ведомости» 11 января 2023 г. В конце декабря 2022 г. в Подмосковье прошел первый проектный семинар комитета, куда приехали представители 80 субъектов Федерации, которые составили костяк новообразованной структуры (среди них новая врио ЕАО Мария Костюк). Собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента (АП), сообщал, что комитет фактически аккумулирует уже созданные женские организации, чтобы держать связь с матерями и женами военнослужащих. Организацию возглавляет член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова. Ее сын является участником спецоперации: в июне 2024 г. она получила из рук президента Владимира Путина госпремию за выдающиеся заслуги в области правозащитной деятельности.
Поддержка фонда
Созданный в 2023 г. по инициативе президента Владимира Путина фонд «Защитники Отечества» получит в 2025 г. грант в форме субсидии в размере 13,7 млрд руб. по госпрограмме «Социальная поддержка граждан» и в рамках федерального проекта «Модернизация сферы социального обслуживания и развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг». Общий объем финансирования программы «Соцподдержка граждан» в 2025 г. составит 2,531 млрд руб., большую часть из которых (2,486 млрд руб.) будет распределять Минтруд. Еще 25 млн руб. Минпросвещения направит на финансирование Фонда защиты детей.
Координационный совет Ассоциации ветеранов СВО возглавляет генерал-полковник Сергей Макаров (был доверенным лицом Путина на выборах президента в 2024 г.). Сопредседателем совета является сенатор от Псковской области, участник спецоперации Алексей Наумец, исполнительный директор ассоциации – участник спецоперации Дмитрий Афанасьев. Близкий к АП собеседник «Ведомостей» говорит, что именно эта организация должна принимать в свои ряды вернувшихся из зоны боевых действий, чтобы аккумулировать их активность и возможный негатив.
Институты гражданского общества, по сути, принимают на себя ряд важных функций, замечает президент ФоРГО Константин Костин. «Это касается в первую очередь вопросов коммуникации, а если говорить проще, они общаются с людьми от имени и по поручению власти, узнают реальное положение вещей, проблемы людей, социальное самочувствие, уровень и эффективность мер поддержки», – говорит он. По мнению Костина, обратная связь необходима для понимания того, насколько результативны, своевременны и исчерпывающи те мероприятия, о необходимости которых говорил президент.
У России есть не очень успешный опыт адаптации ветеранов Афганистана и Чечни, поэтому государство не откладывает на потом эту проблему, а уже сейчас занимается этим применительно к ветеранам спецоперации, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Поэтому значительное финансирование ветеранских организаций из федерального бюджета – «это снижение потенциальной социальной напряженности», добавил он.
«Ведомости» направили запросы в КСВО и Ассоциацию ветеранов СВО.