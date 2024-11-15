Мосгордума приняла новый природоохранный закон

Мосгордума приняла новый природоохранный законДепутаты обещают повысить качество зеленых территорий в условиях стесненной городской застройки
Депутаты Мосгордумы приняли закон об охране и использовании зеленого фонда (т. е. территорий в границах столицы, занятых зелеными насаждениями), говорится на сайте городского парламента. Его задача, как следует из пояснительной записки, заключается в «сохранении и повышении качества территорий зеленого фонда, их экосистемной и рекреационной полезности».
Документ был разработан комиссией Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике. Принятый закон заменит три действующих природоохранных закона, которые, по мнению авторов законопроекта, устарели, а заложенные в них механизмы потеряли эффективность. В пояснительной записке в подтверждение своей позиции они приводят тезисы об изменении климата и недостатке места для посадки деревьев «в условиях стесненной городской застройки».
В состав зеленого фонда, как следует из документа, входят четыре компонента. Это особо охраняемые природные территории (ООПТ), к которым относятся национальные, природные и экологические парки, природные заказники, заповедники. К особо охраняемым зеленым территориям (ООЗТ) относятся те, что имеют природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Понятие ООЗТ появилось в нормативных документах в 2012 г. после присоединения к столице так называемой новой Москвы. Столичное правительство устанавливает особый порядок создания, охраны и использования ООЗТ.
Остальные два компонента зеленого фонда – это природные и озелененные территории (луга, поймы рек, бульвары, скверы, озелененные набережные), а также другие территории, занятые зелеными насаждениями (например, рядом с жилыми домами, торговыми центрами, коммунальными объектами и т. д.).
При этом, согласно принятому закону, столичное правительство сможет переводить ООПТ в ООЗТ при соблюдении ст. 61 закона об охране окружающей среды. На территории ООПТ запрещено самовольно сажать деревья и возводить объекты капитального строительства, не связанные с природоохранными целями. Регулирование ООЗТ не такое жесткое – оно позволяет строить парковки и здания спортивного, оздоровительного и рекреационного назначения.
В новую отраслевую схему развития зеленого фонда помимо ООПТ, ООЗТ, природных и озелененных территорий будут включены зарезервированные для госнужд земельные участки, предназначенные для восстановления и создания территорий зеленого фонда. В схему войдет информация о виде, наименовании, расположении, границах и площади перечисленных территорий, сказано в пояснительной записке. Кроме того, там будут указаны сведения о режимах регулирования градостроительной деятельности и показателях озелененности. Предполагается, что отраслевую схему развития будут учитывать в том числе при разработке правил застройки и реализации строительных проектов.
Какие документы заменит новый закон
– закон от 5 мая 1999 г. «О защите зеленых насаждений»
– закон от 26 сентября 2001 г. «Об особо охраняемых природных территориях»
– закон от 6 июля 2005 г. «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий»
Помимо этого в схеме будут содержаться сведения о том, входит ли местность в зеленый каркас столицы. Под ним подразумевается совокупность ООПТ, ООЗТ и территорий зеленого фонда, которые обеспечивают их «экосистемную и территориальную связность и доступность». В зеленый каркас также могут включаться земельные участки для госнужд. Состав каркаса и его границы установит правительство Москвы, учитывая отраслевую схему развития зеленого фонда.
Кроме того, Мосгордума также приняла закон, который вносит изменения в столичный Кодекс об административных правонарушениях. Согласно поправкам, ответственность за нарушения на ООЗТ приравняют к мерам по ООПТ. За повреждение или уничтожение зеленых насаждений на этих территориях физлицам грозит штраф 5000 руб., должностным лицам – 50 000 руб., а юрлицам – от 600 000 до 1 млн руб. «Закон дает возможность жестко усиливать контроль там, где его вообще не было: защитить любимый сквер у дома на общегородском уровне», – заявил председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов («Единая Россия»).
Действующий механизм компенсационного озеленения не обеспечивает сохранность зеленого фонда в том числе из-за недостатка места для посадки, считают разработчики документа. Закон предлагает при вырубке деревьев учитывать «объем их экосистемных функций». Согласно пояснительной записке, стоимость вырубки дерева будет различаться в зависимости от их ценности: за взрослое дерево ценной породы придется заплатить больше, чем за вырубку молодого дерева.
113 000
га, или почти половину территории Москвы, занимают зеленые территории, отметил председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов
Природоохранная деятельность, и в том числе решения о переводе ООПТ в ООЗТ, не дело чиновников, считает научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко. По его мнению, к сохранению и развитию зеленого фонда должны привлекаться ученые и экологи. «Будущее экологического управления в городе за проактивной, упреждающей моделью, когда мы с помощью науки анализируем, что будет», – сказал он, отметив, что московская биосфера – это очень сложное образование, которое нуждается в присмотре со стороны специалистов.
По словам директора Аграрно-технологического института Российского университета дружбы народов (РУДН) Эльвиры Довлетяровой, планируемые к образованию ООПТ определялись 20 лет назад без анализа реальных ареалов обитания ценных видов и путей их миграции. «То, что можно создать и сохранить, город сделал. Закон не отменяет эффективные нормы», – считает она.
Довлетярова также отметила, что в законе во внимание принимается комфортное озеленение, которое снижает уровень шума, углекислого газа и способствует адаптации к изменению климата. По ее мнению, введение зеленого каркаса усилит контроль за сохранением всех зеленых насаждений, а работа по содержанию ООПТ продолжится.