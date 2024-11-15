Мосгордума приняла новый природоохранный закон

Кроме того, Мосгордума также приняла закон, который вносит изменения в столичный Кодекс об административных правонарушениях. Согласно поправкам, ответственность за нарушения на ООЗТ приравняют к мерам по ООПТ. За повреждение или уничтожение зеленых насаждений на этих территориях физлицам грозит штраф 5000 руб., должностным лицам – 50 000 руб., а юрлицам – от 600 000 до 1 млн руб. «Закон дает возможность жестко усиливать контроль там, где его вообще не было: защитить любимый сквер у дома на общегородском уровне», – заявил председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов («Единая Россия»).