Американцы смогут уплыть от Трампа: новости, которые вы могли пропустить

Американцы смогут уплыть от Трампа: новости, которые вы могли пропуститьИз X утекают пользователи, а ученые из США создают «зомби-птиц»
На этой неделе стало известно, что основатель Amazon вложился в стартап со смешным для русского слуха названием. Ученые решили помочь аэропортам стаями зомби-птиц, а японцы спасут грузоперевозки при помощи гигантского конвейера. В США предлагают круизы на все четыре года будущего президентского срока. Власти Саксонии не вовремя продали 50 000 токенов, популярность бывшего Twitter продолжает падать, а роботами-манипуляторами станет управлять «пизеро».
Уплыть от реальности
Что делать тем американцам, кто не хочет жить в США при Трампе? Отправиться в кругосветное морское путешествие на четыре года и вернуться уже при новом президенте. Такое предложение через день после выборов сделала американская круизная компания Villa Vie Residences. Тур не без иронии назван Skip Forward («Перемотать вперед»), четырехлетнее пребывание на борту обойдется в $160 000 с человека при двухместном размещении или в $256 000 за одноместную каюту. В стоимость тура включены еда и напитки, а также доступ к высокоскоростному интернету. Можно приглашать к себе на борт гостей, доплачивая за каждого $129 в сутки.
Есть туры и подешевле – для тех, кто мечтает не видеть Трампа в Белом доме хотя бы какое-то время его президентского срока: например, годовой круиз Escape from Reality («Побег от реальности») или морское путешествие на три года Everywhere but Home («Что угодно, кроме дома»).
Компании Villa Vie Residences не привыкать к длительным турам. Ее лайнер Odyssey два месяца назад отправился в кругосветное путешествие на 15 лет, за эти годы он посетит все континенты планеты и более 100 тропических островов. Как в связи с этим не вспомнить старый анекдот про ответ на вопрос «Как поживаешь?»: «Как на пароходе. Горизонты широкие, а деваться некуда. Тошнит – а едешь».
Грузы вылетят в трубу
В Японии хотят построить гигантский конвейер между Токио и Осакой. Грузовые контейнеры станут передвигаться на специальных тележках по трубе длиной 515 км! Ходовые испытания запланированы на конец 2027 – начало 2028 г., стоить весь проект будет около $24 млрд.
Деньги немалые, но и идея весьма амбициозная – каждый день конвейер будет заменять 25 000 грузовых автомобилей. И, соответственно, их водителей, которых в Японии катастрофически не хватает: население стареет, желающих крутить баранку все меньше, вдобавок законы об охране труда постоянно сокращают рабочий день водителей. Из-за всего этого уже к 2030 г. треть всех грузов может оказаться недоставленной.
В этом же направлении задумываются в Великобритании и Швейцарии, правда, рассматривают другие технологии. Например, швейцарцы склоняются к сети подземных тоннелей с беспилотными капсулами. Непонятно одно: чем всем им не угодила придуманная в XIX в. инновационная технология грузовых поездов, идущих бесконечной чередой по построенной железнодорожной ветке между теми же Токио и Осакой?
Биткойн стал серебром
Власти Германии кусают локти. Эта страна в начале 2024 г. неожиданно для самой себя оказалась в списке крупнейших государств – держателей биткойна. Тогда полиция Саксонии во время операции против пиратского сайта Movie2k конфисковала 50 000 биткойнов. В июне – июле все эти токены продали, пополнив бюджет Германии на $2,88 млрд. Но что-то пошло не так.
Для начала, выкинув на рынок криптовалюту на такую немалую сумму, Германия навредила сама себе. Курс за время распродажи упал на 15% не в последнюю очередь из-за роста предложения, писала Euronews. В итоге средняя цена продажи составила $57 600 за один биткойн. Но если бы чиновники подождали буквально несколько месяцев, то сейчас могли бы получить около $90 000 за один токен. По слухам, принимавший это решение чиновник уволен «за непонимание рыночных циклов».
Кстати, резко выросший после победы Трампа на выборах биткойн по капитализации сравнялся со всем мировым рынком серебра – более $1,7 млрд. А капитализация криптовалюты Doge, которую считают любимым активом Илона Маска, обогнала половину компаний индекса S&P 500.
Пользователи не идут в X
Соцсеть Марка Цукерберга решила догнать и перегнать Х (бывший Twitter) Илона Маска. Когда Маск купил Twitter, из соцсети начался массовый отток пользователей в знак протеста. Конкуренты с удовольствием этим воспользовались. Так, Meta
Шутка ли – стартап для роботов
Основатель компании Amazon Джефф Безос вместе с другими инвесторами вложил $400 млн в модную тему: стартап Physical Intelligence, который создает софт для роботов с руками-манипуляторами. И все бы ничего, но когда этот продукт дойдет до России, он наверняка станет поводом для многочисленных шуток. Дело в том, что бренд называется π0 или же «пизеро» (pi-zero). Впрочем, с подобными проблемами сталкивались многие: производители линейки детского питания Bledina, кухонных аксессуаров Koziol, вина Perdera, чая Pukala, косметики O Hui и многие другие. Редко кто менял название на более благозвучное специально для российского рынка, и ничего: посмеялись – и привыкли. Исключением, пожалуй стал «Досирак», который все же решил стать специально для россиян «Дошираком».
Воскрешение из чучел
Американские ученые готовятся к производству стай «зомби-птиц». Ученые Технологического института Нью-Мексико натянули чучела птиц на скелеты роботов и получили пернатых, которых сложно отличить от настоящих. Особенно они гордятся тем, что у плавающего робота-утки лапы при гребле двигаются, в точности как у настоящих. Следующая задача ученых – добиться того, чтобы роботы-голуби могли впиваться когтями в ветки, как живые, и сидеть на дереве.
«Птицы-зомби» умеют летать. Они машут крыльями, как настоящие, но сам полет обеспечивает встроенный пропеллер. Разработчики уверяют, что используют для своих поделок только тушки уже умерших птиц. И что их роботы не будут использоваться для шпионажа. Задача у «зомби-птиц» мирная – наблюдать вблизи за дикой природой, не тревожа животных, и отпугивать живых птиц в аэропортах.