Американцы смогут уплыть от Трампа: новости, которые вы могли пропустить

Что делать тем американцам, кто не хочет жить в США при Трампе? Отправиться в кругосветное морское путешествие на четыре года и вернуться уже при новом президенте. Такое предложение через день после выборов сделала американская круизная компания Villa Vie Residences. Тур не без иронии назван Skip Forward («Перемотать вперед»), четырехлетнее пребывание на борту обойдется в $160 000 с человека при двухместном размещении или в $256 000 за одноместную каюту. В стоимость тура включены еда и напитки, а также доступ к высокоскоростному интернету. Можно приглашать к себе на борт гостей, доплачивая за каждого $129 в сутки.