95 лет назад была основана первая туристическая компания не для всех

95 лет назад была основана первая туристическая компания не для всехКак «Интурист» помогал создавать витринный образ Советского Союза
В 1929 г. в СССР открылся «Интурист» – сеть гостиниц и целая туристическая инфраструктура: все для привилегированных иностранных гостей государства, которое еще совсем недавно боролось с интервенцией и находилось в дипломатической изоляции. Пришло время показать миру привлекательный облик новой советской страны и заодно заработать для нее валюту.
Приоткрытие границ
Власти Страны Советов признавали необходимость прорыва иностранной блокады: для этого было важно заявить о себе на международной арене и начинать налаживать связи с другими странами. Первым большим шагом стала Генуэзская конференция (1922) и подписанный на ней Рапалльский договор, по которому Германия признала Советскую Россию. Так началась «полоса признания» – советская власть установила дипломатические отношения с 22 государствами, в том числе со всеми ведущими мировыми державами, за исключением США. Были подписаны важные торговые и экономические соглашения, которые позволили СССР получить европейские кредиты и займы.
В 1920-х и 1930-х гг. Советский Союз активно привлекал иностранных специалистов, в том числе из США и Европы, для проведения индустриализации и строительства современных заводов. Американская фирма Альберта Кана стала ключевым игроком в этом процессе. Она спроектировала более 500 промышленных объектов в СССР, включая тракторные заводы в Сталинграде, Челябинске и Харькове. Так, Сталинградский тракторный завод был полностью построен в США, разобран и перевезен в СССР на 100 кораблях. В эти же годы в Советский Союз начали прибывать иностранные делегации. Только в 1925-1926 гг. в Москве, Ленинграде, Ростове и других городах побывало свыше двадцати юношеских делегаций из Франции, Австрии, Германии, Италии и скандинавских стран. Для привлечения зарубежных специалистов и приглашения делегаций нужны были благоприятные бытовые условия, такие как качественное жилье и продовольственное снабжение. И в декабре 1926 г. властями СССР был поднят вопрос о создании «большого акционерного общества», целью которого станет обслуживание и максимальное развитие «разнообразных экскурсий, прежде всего для представителей рабочих масс Запада».
Задача была очевидной – улучшить представления о Советском Союзе в глазах иностранных туристов, распространить идеи Коммунистического интернационала и сделать так, чтобы гостям точно понравилось в первом социалистическом государстве мира. Кроме этого, в конце 20-х страны страны Западной Европы и США столкнулись с серьезным экономическим кризисом, и последствия Великой депрессии еще долго сотрясали капиталистический мир. На этом фоне Советский Союз выглядел привлекательным альтернативным обществом. По крайней мере, такой имидж мог сложиться при взгляде со стороны, до поездки в СССР, поэтому многие хотели увидеть новую Россию своими глазами.
Давай побываем в Советском Союзе!
12 апреля 1929 г. в Москве состоялось официальное открытие «Интуриста». Так началась интересная и неоднозначная история первого международного туроператора СССР. «Интурист» строил собственные гостиницы, открывал рестораны и проводил рекламные кампании – выпускал брошюры, в которых подробно описывались предлагаемые маршруты и условия поездок, и использовал прессу для продвижения своих услуг. Решались сразу две задачи: обеспечить гостям комфортное пребывание для прирастания валютного денежного притока, и следить за тем, чтобы туристы видели только то, что должны были увидеть, а любые контакты между иностранцами и советскими гражданами проходили бы под контролем властей.
Неудивительно, что к персоналу, который обслуживал дорогих во всех смыслах гостей, предъявлялись особые требования. Постановление ЦК ВКП(б) от 30 августа 1931 г. и Совнаркома от 5 сентября 1931 г. рекомендовало организациям развернуть сеть своих отделений за границей и осуществить подбор для них работников «очень высокого качества».
Кадровым костяком ведомства, специализирующегося на обслуживании иностранных туристов, были гиды-переводчики. Фактически гиды становились своего рода агентами по презентации советского строя, отвечали за визит иностранцев и показывали необходимые для посещения и детального изучения места. Гиды-переводчики, привлекавшиеся «Интуристом» для работы с зарубежными гостями, снабжались специальными рекомендациями относительно того, какими способами можно создать положительный образ СССР у иностранцев. В 1935 г. был организован факультет особого назначения для повышения квалификации руководящего состава системы «Интуриста».
Партийное руководство осознавало необходимость привлечения иностранных граждан в страну, но внезапно «Интурист» ощутил на себе последствия мирового экономического кризиса. В начале 30-х в Советский Союз под видом туристов начали приезжать рабочие мигранты из Германии, Польши, Чехословакии и других европейских государств – многие искали возможность трудоустроиться в СССР, где в эти годы производство и экономика росли. Советскому Союзу не нужны были иждивенцы, даже иностранные. В связи с этим зарубежным представительствам «Интуриста» было жестко предписано:
«1) оформлять лишь тех туристов, которые имеют на руках оплаченный обратный проездной документ до какого-либо пункта, находящегося за границами Союза, и разрешение на обратный въезд в ту страну, из которой они завербованы;
2) не принимать туристов, едущих в СССР с детьми моложе 16 лет, и многосемейных туристов;
3) в тех случаях, когда по тем или иным соображениям является неудобным прямой отказ, необходимо при пересылке анкет в правление «Интуриста» делать соответствующие указания о том, что данные «туристы» являются вероятными «невозвращенцами» или едущими с целью приискания работы в СССР;
4) оповестить все заинтересованные круги, пароходные компании и туристические организации о том, что «Интурист» является чисто туристической организацией, а набор рабочей силы в СССР производится исключительно в плановом порядке через посредство определенных советских хозяйственных организаций…»
Идеальная экскурсия
Основной тезис «Интуриста» звучал так: «Показать иностранцам, как мы развиваем социализм», но на деле туристы обычно видели не передовиков стахановского движения или стройки первых пятилеток, а нечто другое. Так, в 1935 г. на совещании в «Интуристе» представителей московских театров было решено провести в Москве с 1 по 10 сентября театральный фестиваль, в программе которого отразить основные положения советской идеологии – работу на заводах, всеобщее равенство, коллективизм и развивающийся в СССР социализм. «Интурист» показывал жизнь простых советских людей через артистов и театральный реквизит. А целевой аудиторией в основном становились зарубежные представители интеллигенции, деятели науки и искусства, но не «пролетарии всех стран».
Иностранных гостей «обхаживали», добиваясь того, чтобы гостю было психологически трудно испытывать недовольство или давать негативную оценку стране, которую он посещает. Создавались специальные маршруты «Интуриста». Например, Крымская АССР представлялась иностранцам как место, где воплощены в жизнь лучшие идеи советской национальной политики, а курортное дело и колхозное строительство достигли небывалых успехов. Иностранные гости, находясь в Ялте, совершали экскурсии на Ай-Петри, в Гурзуф, к водопаду Учан-Су, в винодельческий совхоз «Массандра». Все это вряд ли могло дать настоящее представление о жизни и досуге простых советских граждан, поэтому «Интурист» все же пытался показать советский быт. Правда, делал он это своеобразно. Испанские писатели Рафаэль Альберти и Мария-Тереса Леон вспоминали, что в каждом доме, куда они заходили, на стенах висели карта Испании и план города Мадрид.
В состав туристической организации «Интурист» входили 27 гостиниц по всей стране, рассчитанных почти на 3000 посетителей, а также 26 ресторанов. Автопарк состоял более чем из 300 машин. В Москве сохранился памятник архитектуры советского авангарда – построенное по проекту Константина Мельникова здание гаража «Интуриста». К концу 30-х гг. годовой оборот туристической компании почти достиг 100 млн руб. В ведение «Интуриста» отошли лучшие гостиницы СССР: «Англетер», «Европейская», «Астория» и «Метрополь». Показательно, что в анекдотах тех лет обыгрывались темы противопоставления неказистого советского быта «сытому» и «ухоженному» Западу, разоблачение тайных сотрудников госбезопасности в составе туристических групп и возможность посещения домов терпимости «дорогими» во всех смыслах гостями. Все это демонстрировало особое отношение советских людей к иностранцам и всему импортному. Даже в названии главной советской туристической компании – отсылка к зарубежью, сокращение от «иностранный турист».
В 1960-е – 1970-е гг. у интуристов в СССР появлялись новые вопросы. К числу актуальных тем относилась проблема правозащитного движения в Советском Союзе. Например, если иностранный турист спрашивал о положении представителей советской интеллигенции, чьи взгляды не совпадают с официальными и чьи творения не допускались к публикации, в ходе беседы гиду-переводчику рекомендовалось сначала уточнить, о каких именно авторах идет речь и по каким вопросам их мнения расходятся с официальной линией. Это уточнение должно было поставить собеседника в затруднительное положение. Затем переводчик обязан был объяснить, что критика, изложенная подобными гражданами, не носит конструктивного характера, а представляет собой злонамеренные нападки на ценности советского человека.
Все для интуризма
На протяжении всего существования СССР «Интурист» так и оставался «для избранных». Дополнительным импульсом к совершенствованию учреждений «Интуриста» стала холодная война. Так, например, выглядит меню «Интуриста»: блюда международной кухни, такие как паста, стейки, морепродукты и разнообразные десерты. Вино и другие алкогольные напитки были доступны для иностранцев и включали импортные марки, советским же гражданам были доступны только местные напитки. Экскурсии для интуристов были организованы по заранее разработанным маршрутам, они включали посещение знаковых достопримечательностей и культурных объектов. Гиды свободно говорили на иностранных языках и могли предложить более глубокое и многогранное понимание культуры и истории страны.
К 1990 г. «Интурист» был флагманом туристической отрасли страны, он располагал 107 туристическими предприятиями на 54 000 мест. С распадом СССР была проведена реорганизация компании – так феномен советского «Интуриста» подошел к концу. Туристическая компания существует и сегодня, но история гостиничного бизнеса для избранных иностранцев логически завершилась.