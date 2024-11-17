95 лет назад была основана первая туристическая компания не для всех

В 1920-х и 1930-х гг. Советский Союз активно привлекал иностранных специалистов, в том числе из США и Европы, для проведения индустриализации и строительства современных заводов. Американская фирма Альберта Кана стала ключевым игроком в этом процессе. Она спроектировала более 500 промышленных объектов в СССР, включая тракторные заводы в Сталинграде, Челябинске и Харькове. Так, Сталинградский тракторный завод был полностью построен в США, разобран и перевезен в СССР на 100 кораблях. В эти же годы в Советский Союз начали прибывать иностранные делегации. Только в 1925-1926 гг. в Москве, Ленинграде, Ростове и других городах побывало свыше двадцати юношеских делегаций из Франции, Австрии, Германии, Италии и скандинавских стран. Для привлечения зарубежных специалистов и приглашения делегаций нужны были благоприятные бытовые условия, такие как качественное жилье и продовольственное снабжение. И в декабре 1926 г. властями СССР был поднят вопрос о создании «большого акционерного общества», целью которого станет обслуживание и максимальное развитие «разнообразных экскурсий, прежде всего для представителей рабочих масс Запада».