Половина педагогов испытывают сложности с отчислением недобросовестных студентов

Руководители образовательных учреждений часто регулируют количество отчисленных студентов, чтобы не потерять госзаказ, соглашается первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Одной из альтернатив действующей системе финансирования является составление бюджета вузов по контрольным цифрам приема, дополнил он. Объем такого финансирования зависит от количества поступивших в вуз и не изменяется при отчислении студентов. О том, что Минобрнауки планирует перейти на такую систему финансирования, говорил глава ведомства Валерий Фальков на пленарном заседании Совета Федерации в июне этого года. «Ведомости» направили запрос в Минобрнауки с просьбой уточнить, когда ведомство планирует менять систему финансирования в вузах.