Половина педагогов испытывают сложности с отчислением недобросовестных студентов

Половина педагогов испытывают сложности с отчислением недобросовестных студентовЭто связано с подушевым финансированием вузов, объясняют преподаватели университетов
Половина преподавателей (52%) российских вузов считает, что отчислить недобросовестного студента из университета «очень сложно». Такие данные следуют из исследования Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Результаты исследования есть у «Ведомостей».
Академии проводила опрос в мае – июне 2024 г., в нем приняли участие 21 164 преподавателя вузов из 87 субъектов РФ (кроме Чукотского и Ненецкого автономных округов), метод – онлайн-анкетирование.
Еще около четверти преподавателей (27%) не согласны с мнением, что отчислить неуспевающих студентов в их образовательном учреждении сложно. Остальные респонденты (21%) затруднились ответить на этот вопрос.
Опрошенные преподаватели связывают сложности с отчислением студентов с «негативным эффектом подушевого финансирования», утверждают авторы исследования. Если студент не справляется с программой вуза, но его не отчисляют, остальные обучающиеся теряют мотивацию работать добросовестно, следует из ответов респондентов.
Преподаватели 55 лет и старше говорят о трудности исключить недобросовестных студентов чаще более молодых сотрудников, которым 35–54 года или 18–34 года (58, 50 и 47% из них соответственно). Такие результаты исследователи объясняют тем, что поколение преподавателей самой молодой возрастной группы в отличие от других начало работать уже при введенной подушевой системе финансирования вузов. Следовательно, такие преподаватели не имеют опыта работы в другой системе финансового обеспечения и относятся к действующему методу лояльнее остальных.
Доля преподавателей, которые говорят о сложностях отчислений, разнится на 1 п. п. по всем городам и населенным пунктам России (52–53% ответивших), говорится в исследовании. Такие данные опровергают тезис, что вузы в столицах региона зависят от подушевого финансирования меньше образовательных организаций в других городах субъекта, сказано там.
Из ответов респондентов авторы исследования также составили рейтинг вузов. В нем изучается, преподаватели каких учреждений реже других говорят, что отчислить недобросовестного студента в их учреждении трудно. Первое место этого списка занимает Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) – о том, что студента сложно отчислить, рассказала треть опрошенных (31%). В тройку лидеров также вошли Российский государственный социальный университет (32%) и Уральский государственный юридический университет (41%).
Чаще всего жалуются на несправедливую систему отчислений студентов в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) – 79% опрошенных, а также в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена (68%) и Омском государственном техническом университете (65%).
В НИУ ВШЭ отчисление студента по академическим причинам «не тормозится» из-за подушевого финансирования, говорит старший директор по основным образовательным программам университета Анна Коровко. По ее словам, если студент ВШЭ получил по итогам учебного полугодия неудовлетворительные оценки минимум по трем предметам, он будет отчислен. Преподаватели, декан и руководство вуза не могут изменить это решение, уточнила она.
Что такое подушевое финансирование вузов
Российские вузы получают финансирование по нормативно-подушевой модели. Эта система строится на определении нормативных затрат на среднегодовой контингент студентов – она учитывает прием новых студентов, покинувших вуз выпускников и предполагаемое количество студентов, которые покинут учреждение, следует из приказа Минобрнауки № 209 от 26 марта 2021 г.
При снижении «бюджетного контингента» более чем на 10% за учебный год университет рискует получить меньшее финансирование на следующие годы, рассказала «Ведомостям» старший директор по основным образовательным программам НИУ ВШЭ Анна Коровко.
Небольшие российские вузы испытывают зависимость от бюджетного финансирования и могут ограничивать количество отчисленных, допускает Коровко. С этим мнением также согласен профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
Результаты исследования РАНХиГС «не удивляют» проректора по учебной работе НГТУ Сергея Чернова. По его словам, подушевое финансирование создает «серьезные ограничения в вузе в борьбе с неуспеваемостью» и мотивации студентов на пересдачах. «И каждый университет в рамках государственного задания оценивает ту долю отчислений, после которых вуз начнет нести определенные потери [в финансировании]», – сказал он. НГТУ стремится «сохранить» неуспевающих студентов и проводит для них дополнительные занятия и курсы, заметил он.
Руководители образовательных учреждений часто регулируют количество отчисленных студентов, чтобы не потерять госзаказ, соглашается первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Одной из альтернатив действующей системе финансирования является составление бюджета вузов по контрольным цифрам приема, дополнил он. Объем такого финансирования зависит от количества поступивших в вуз и не изменяется при отчислении студентов. О том, что Минобрнауки планирует перейти на такую систему финансирования, говорил глава ведомства Валерий Фальков на пленарном заседании Совета Федерации в июне этого года. «Ведомости» направили запрос в Минобрнауки с просьбой уточнить, когда ведомство планирует менять систему финансирования в вузах.