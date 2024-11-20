КС защитил право пострадавших от домашнего насилия разглашать информацию

В 2021 г. ВС впервые сформулировал позицию в практике по подобным спорам – тогда рассматривалось дело Федоровой. Представляющая ее интересы в ВС адвокат Мари Давтян отметила, что суды в тот момент не были готовы проводить независимую оценку вопроса. Юрист считает, что практика гражданских судов, когда они считают основным доказательством по делам о защите чести и достоинства наличие приговора, не соответствует положениям Гражданского и Гражданского процессуального кодексов. «Стандарты доказывания по этим категориям разные. Еще до решения ВС в 2021 г. я говорила о том, что важно «отбить» эту практику, когда суды требуют наличие приговора, а в делах о домашнем насилии, сексуализированном насилии очень сложно добиться приговора по делам», – пояснила она. Сейчас КС указал на то, что приговор не единственное доказательство и даже наличие оправдательного приговора в отношении агрессора не означает, что была совершена диффамация, резюмировала адвокат.