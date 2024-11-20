КС защитил право пострадавших от домашнего насилия разглашать информацию

КС защитил право пострадавших от домашнего насилия разглашать информациюПреюдиция защищающих в суде свои честь и достоинство агрессоров может быть поставлена под сомнение
Конституционный суд (КС) утвердил право пострадавших от насилия обнародовать эту информацию. С жалобой на положения Гражданского кодекса (ГК) обратилась Елена Боголюбская. Она была в браке с Олегом Гершманом, в 2014 г. у них родилась дочь. В период совместного проживания женщина подвергалась насилию со стороны супруга. После того как они разъехались, Гершман выкрал дочь, и Боголюбская в 2017–2018 гг. не знала о ее местонахождении. В отношении отца было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). В итоге в 2018 г. правоохранители нашли их в Белоруссии и вернули ребенка матери.
Как писали «Ведомости», заявительница разместила в социальной сети информацию о ходе судебного разбирательства. Экс-супруг решил заявить на нее в суд с целью защиты репутации. Изначально суды нижестоящих инстанций встали на сторону Боголюбской, но впоследствии апелляция частично удовлетворила требования мужчины о взыскании морального вреда. Верховный суд (ВС) не нашел оснований для пересмотра дела. Поэтому Боголюбская решила дойти до КС для пересмотра действующей нормы. Боголюбская просила признать ч. 1 ст. 152 ГК (о защите чести, достоинства и деловой репутации) не соответствующими Конституции.
Выслушав жалобу, КС решил, что дело самой Боголюбской будет пересмотрено, но не нашел оснований для признания нормы ГК неконституционной. При этом дал ключевое разъяснение, которое поможет в будущем жертвам насилия публично заявлять о случившейся с ними трагедии.
КС, в частности, предписал судам осуществлять независимую оценку соответствия распространенных сведений действительности даже при наличии у истца оправдательного приговора или постановления о прекращении в его отношении уголовного дела по реабилитирующим основаниям. Кроме того, если доказательства, представленные сторонами в рамках гражданского дела, позволяют усмотреть, что обнародованная информация может иметь под собой достаточную фактическую основу, тогда суды будут вправе признавать эти сведения соответствующими или не соответствующими действительности – по совокупности обстоятельств дела или по своему внутреннему убеждению.
За последние годы в России значительно выросло количество высказываний женщин о собственном опыте либо родственников женщин, погибших от домашнего насилия. В ответ на огласку мужчины подавали в суд, отрицая написанное о них, рассказала представитель консорциума женских НПО Софья Русова. Очевидно, что замалчивание опыта насилия не дает женщинам возможности обращаться за помощью и искать защиты, говорит адвокат Екатерина Фролова. Поэтому до сих пор суды преимущественно отказывали в удовлетворении таких исков, приходя к выводу, что высказывание женщины о собственном опыте, даже если она при этом использует резкие формулировки, не может быть ограничено, отметила она. Но, по ее словам, бывали и редкие случаи иных решений. По этому делу КС подтвердил, что споры о защите чести и достоинства имеют особую природу и должны быть рассмотрены с точки зрения установления баланса между правами истца и ответчика, говорит Фролова.
Несмотря на положительное влияние этого постановления, нельзя забывать и обратную сторону, заметил руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. Во-первых, напоминает юрист, ГК – это частная сфера, отношения между равными субъектами. «Насколько там вообще применима публично-правовая логика в части защиты достоинства личности и свободы слова? Не нарушается ли при этом принцип формального равенства?» – рассуждает Брикульский. По его мнению, складывается ситуация, при которой конституционные принципы (достоинство личности, свобода слова), которые в первую очередь направлены на сдерживание государства, ломают частно-правовую основу. Во-вторых, отметил собеседник, есть вероятность, что позиция КС может привести к обратному эффекту, когда уже другая сторона такого спора не может доказать свою непричастность к насилию, т. е. к ситуации, когда обвиненный в насилии окажется в статусе того, кто доказывает свою невиновность.
Руководитель уголовной практики Key Consulting Group Владислав Радов, напротив, назвал постановление КС полезным, хотя и не совсем в компетенции конституционного правосудия. По мнению Радова, решение суда выходит далеко за пределы дела Боголюбской и отразится на многих других категориях споров, где соприкасается уголовное и частное право, например, на делах по деликтным искам. «Социально-острая проблема домашнего насилия требует государственной защиты, о которой сегодня говорить не приходится», – заметил юрист.
В 2021 г. ВС впервые сформулировал позицию в практике по подобным спорам – тогда рассматривалось дело Федоровой. Представляющая ее интересы в ВС адвокат Мари Давтян отметила, что суды в тот момент не были готовы проводить независимую оценку вопроса. Юрист считает, что практика гражданских судов, когда они считают основным доказательством по делам о защите чести и достоинства наличие приговора, не соответствует положениям Гражданского и Гражданского процессуального кодексов. «Стандарты доказывания по этим категориям разные. Еще до решения ВС в 2021 г. я говорила о том, что важно «отбить» эту практику, когда суды требуют наличие приговора, а в делах о домашнем насилии, сексуализированном насилии очень сложно добиться приговора по делам», – пояснила она. Сейчас КС указал на то, что приговор не единственное доказательство и даже наличие оправдательного приговора в отношении агрессора не означает, что была совершена диффамация, резюмировала адвокат.