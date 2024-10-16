Москалькова просит расширить сети кризисных центров для женщинВ таких центрах из-за низкой зарплаты не хватает профессионалов, говорят эксперты
Омбудсмен Татьяна Москалькова просит расширить сети кризисных центров для женщин в трудных ситуациях, следует из ее ежегодного доклада, направленного в нижнюю палату парламента. В разделе, посвященном теме социального обслуживания в интересах пострадавших от семейно-бытового насилия, не приводится сводных данных о количестве пострадавших или обратившихся в адрес уполномоченного. Но при этом отмечается, что проблема домашнего насилия остается актуальной.
Приводятся данные с сайта Минтруда о том, что создано более 100 служб, обеспечивающих реабилитацию несовершеннолетних (в том числе проживающих в труднодоступных местах), пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, и созданы условия для проведения реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними и их родителями. В целях мониторинга соблюдения прав женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, уполномоченный регулярно посещает кризисные центры. В пример приведена работа «Кризисного центра помощи женщинам» в Астраханской области, где осуществляется патронаж как жертв преступлений, так и правонарушителей, в отношении которых применяется комплекс воспитательных и профилактических мер воздействия. В отчете омбудсмен пояснила, что сейчас социальные услуги, в том числе предоставление убежища пострадавшим женщинам, оказывают как государственные, так и некоммерческие организации (НКО), но не привела их точного количества по стране и охвата по регионам.
Москалькова рекомендует в докладе властям субъектов установить межведомственное взаимодействие органов социального обслуживания и родовспомогательных учреждений для организации оперативного профессионального вмешательства в ситуацию угрозы отказа от ребенка, а также организации оказания экстренной психологической и соцпомощи беременным женщинам, родильницам, выразившим намерение отказаться от новорожденного ребенка.
Идея развития сети кризисных центров правильная и для России необходимая, говорит юрист, правозащитница Алена Попова (признана Минюстом иностранным агентом). Впрочем, продолжает она, упоминание темы в докладе омбудсмена не означает, что власти действительно готовы сейчас заниматься защитой пострадавших от домашнего насилия. Попова напомнила, что в июне, выступая в Совете Федерации, Москалькова призывала вернуться к обсуждению закона о семейно-бытовом насилии, а в 2021 и 2022 гг. высказывалась в поддержку такой инициативы за авторством депутата Госдумы Оксаны Пушкиной (Попова была в группе разработчиков документа. – «Ведомости»). «В мае-июне представители сразу нескольких парламентских партий поднимали тему домашнего насилия, но ни нового законопроекта в Госдуме мы так и не увидели, ни возвращения к обсуждению уже разработанного», – считает правозащитница, которая не согласна с выводом Москальковой о том, что в стране принимаются «эффективные меры для расширения» сети кризисных центров. «В стране есть регионы, где кризисных центров нет вообще. По опыту работы с пострадавшими скажу, что многие женщины даже не знают о существовании таковых, а потому думают, что им некуда идти, т. е. информирование в этой сфере очень слабое. Кроме того, ряд правозащитных организаций признан иностранными агентами, что очень затрудняет их работу», – подчеркнула Попова.
Актуальные проблемы женщин
По мнению омбудсмена, в перечень проблем соблюдения прав семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, входит: 1) отказ в предоставлении социальных услуг в связи с отсутствием прописки в регионе 2) предоставление социальных услуг только малообеспеченной категории граждан 3) предоставление социально ориентированным НКО для организации кризисных центров помещений, требующих существенного ремонта 4) недостаток своевременной медико-социальной поддержки беременных женщин 5) значительные отличия по регионам перечня представляемых услуг, видов помощи, условий пребывания в центрах.
В сфере «трудных жизненных ситуаций» государству стоило бы уделить внимание теме безопасности, особенно пожилых людей, детей и женщин, в связи в вернувшимися с СВО ранее судимыми гражданами, считает Попова. Она сослалась на статистику МВД, согласно которой с января по сентябрь число тяжких и особо тяжких преступлений превысило 456 000. К концу года это число может побить рекорд за последние 14 лет, отмечает юридическая организация «Травмпункт».
Софья Русова из НКО «Центр защиты пострадавших от домашнего насилия» напомнила, что период ковида сильно обнажил проблематику наличия в регионах кризисных центров и доступа к ним. «Далеко не всегда пострадавшие от домашнего насилия с детьми могут оказаться в кризисных квартирах, центрах в качестве защиты от насильника и агрессора», – рассказала она «Ведомостям». По словам Русовой, для центра было «огромной задачей» найти психологов и специалистов в регионах для несовершеннолетних, пострадавших от действий сексуального характера. Русова считает, что при организации работы кризисного центра, где предполагается постоянное нахождение женщин, очень важен вопрос безопасности. К сожалению, говорит она, были случаи, когда агрессоры врывались в государственные кризисные центры из-за того, что контакт есть на сайте. В целом, отмечает эксперт, подход к кризисным центрам должен меняться со стороны государства и с точки зрения зарплат для сотрудников: «Зарплата у соцработников в регионах низкая, соответственно, качество эксперта и профессионала такое же».