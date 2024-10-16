Москалькова просит расширить сети кризисных центров для женщин

Идея развития сети кризисных центров правильная и для России необходимая, говорит юрист, правозащитница Алена Попова (признана Минюстом иностранным агентом). Впрочем, продолжает она, упоминание темы в докладе омбудсмена не означает, что власти действительно готовы сейчас заниматься защитой пострадавших от домашнего насилия. Попова напомнила, что в июне, выступая в Совете Федерации, Москалькова призывала вернуться к обсуждению закона о семейно-бытовом насилии, а в 2021 и 2022 гг. высказывалась в поддержку такой инициативы за авторством депутата Госдумы Оксаны Пушкиной (Попова была в группе разработчиков документа. – «Ведомости»). «В мае-июне представители сразу нескольких парламентских партий поднимали тему домашнего насилия, но ни нового законопроекта в Госдуме мы так и не увидели, ни возвращения к обсуждению уже разработанного», – считает правозащитница, которая не согласна с выводом Москальковой о том, что в стране принимаются «эффективные меры для расширения» сети кризисных центров. «В стране есть регионы, где кризисных центров нет вообще. По опыту работы с пострадавшими скажу, что многие женщины даже не знают о существовании таковых, а потому думают, что им некуда идти, т. е. информирование в этой сфере очень слабое. Кроме того, ряд правозащитных организаций признан иностранными агентами, что очень затрудняет их работу», – подчеркнула Попова.