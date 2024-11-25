Правительство должно будет подготовить требования к компаниям по ремонту лифтов

Правительство должно будет подготовить требования к компаниям по ремонту лифтовВсего за пять лет произошло более 330 несчастных случаев с лифтами и с этим надо бороться, считают в Госдуме
Госдума планирует решить проблему аварий с лифтами в жилых домах, унесших только в 2024 г. жизни семи человек, через более строгий отбор организаций, которые занимаются техническим обслуживанием подъемных машин и лифтовых шахт. Для этого допускать к таким работам предлагается только компании, соответствующие требованиям (их установит правительство) и включенные в специализированный реестр. Законопроект разработала и внесла в нижнюю палату 22 ноября группа депутатов из комитета по строительству и ЖКХ во главе с его председателем Сергеем Пахомовым («Единая Россия»).
С 2019 г. произошло более 330 несчастных случаев, связанных с лифтами, причем более половины из них завершилось тяжелыми травмами или смертью граждан, говорится в пояснительной записке к документу со ссылкой на данные Ростехнадзора и Национального лифтового союза (НЛС). Согласно информации НЛС, в 2024 г. пострадало 19 человек (помимо семи погибших).
Разработанный законопроект предлагает внести изменения в Жилищный кодекс. Требования к организациям, обслуживающим лифты, а также порядок их включения и исключения из реестра должно разработать правительство. Оно же должно будет установить правила ведения такого реестра, а также утвердить ответственный орган, который будет проверять их соблюдение. В Москве могут быть установлены свои особенности организации техобслуживания лифтов.
Кроме того, депутаты предлагают учредить типовую форму договора между управляющими организациями и компаниями, ответственными за техническую поддержку лифтов.
Ее также должно утвердить правительство. Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2025 г.
Сейчас содержанием и обслуживанием лифтов часто занимаются компании, у которых нет оборудования и инструментов, необходимых для этого, а также нет квалифицированных работников, специализирующихся на оказании таких услуг, следует из пояснительной записки. Эти организации не могут обеспечить безопасную эксплуатацию лифтов, что приводит к авариям, говорится там же. Помимо опасного для жизни и здоровья состояния лифтов часть из них просто не эксплуатируется. Из-за неработающих лифтов жителям домов приходится ходить к себе на этаж пешком, подчеркнул Пахомов.
Предлагаемые меры позволят убрать с рынка специалистов и компании без необходимых навыков, опыта и оборудования, пояснил он. Кроме этого ответственность за качество оказываемых услуг будет «упорядочена» за счет появления реестра, добавил он. В конечном счете реализация законопроекта сократит аварийность лифтов, сообщил «Ведомостям» один из соавторов законопроекта – первый зампредседателя комитета Владимир Кошелев (ЛДПР).
Сколько лифтов чинят в России
По данным Минстроя, в целом по России ежегодно меняют порядка 15 000–16 000 лифтов (в 2020 г. – 16 100, в 2021 г. – 15 000, в 2022 г. – 14 000). В 2023 г. было заменено 16 300 лифтов, в 2024 г. «цифра останется также на уровне прошлых лет», сообщил 26 февраля «Ведомостям» представитель ведомства.
Скорее всего, требования к компаниям будут касаться наличия квалифицированных сотрудников и специализированного оборудования, предположил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Станислав Шубин. Учитывая, что эксплуатация лифтов сопряжена с угрозой жизни и здоровью граждан, создание специального реестра выглядит оправданным, оценил он.
Идея депутатов заслуживает внимания, поскольку риск выхода из строя лифтового оборудования напрямую зависит от проверяющих его исправность, согласился эксперт «Народный фронт. Аналитики» Павел Склянчук. Логично было бы закрепить обязанность по техобслуживанию лифтов за их производителями, добавил он. При этом, как обратил внимание Склянчук, из-за создания единого реестра и сокращения количества компаний, которым позволят заниматься обслуживанием лифтов, может увеличиться стоимость таких услуг.
Впрочем, аварийность связана не только с некачественным обслуживанием подъемных машин. Из 574 000 лифтов, действующих в России, почти 10% (более 57 000) находится за гранью порогового предельного срока эксплуатации в 25 лет, заявил 21 февраля генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов. При средней стоимости лифта 2–3 млн руб. для решения проблемы необходимо около 200 млрд руб., пояснил он. При этом, по словам Шагиахметова, ежегодно срок эксплуатации еще порядка 20 000 лифтов приближается к завершению.