Правительство должно будет подготовить требования к компаниям по ремонту лифтов

Сейчас содержанием и обслуживанием лифтов часто занимаются компании, у которых нет оборудования и инструментов, необходимых для этого, а также нет квалифицированных работников, специализирующихся на оказании таких услуг, следует из пояснительной записки. Эти организации не могут обеспечить безопасную эксплуатацию лифтов, что приводит к авариям, говорится там же. Помимо опасного для жизни и здоровья состояния лифтов часть из них просто не эксплуатируется. Из-за неработающих лифтов жителям домов приходится ходить к себе на этаж пешком, подчеркнул Пахомов.