Что предприниматели и чиновники рассказали участникам Конгресса молодых ученых

Что такое конгресс молодых ученых

КМУ проводится ежегодно с 2021 г. в «Сириусе». В этом году он проходил 26–29 ноября. Его посетило около 7000 человек из 84 регионов России и около 60 стран, включая Индию, Бразилию и Китай. Около 2600 участников КМУ являются представителями российских и зарубежных вузов, а еще 1500 человек – научно-исследовательских институтов. На конгресс пригласили победителей школьных и студенческих олимпиад, а также получателей грантов и стипендий президента и правительства. Конгресс организуют Минобрнауки, координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте России по науке и образованию, автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» и фонд «Росконгресс».