Что предприниматели и чиновники рассказали участникам Конгресса молодых ученых

Что предприниматели и чиновники рассказали участникам Конгресса молодых ученыхФорум в «Сириусе» посетило около 7000 человек
Центральным мероприятием КМУ было пленарное заседание. Выступающими стали сами ученые, а модерировал его вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По оценке корреспондента «Ведомостей», заседание собрало около 2000 слушателей и 300 из них не смогли найти сидячего места. «Из уважения к вам я тоже буду стоять всю пленарную сессию», – сказал вице-премьер.
В чем сила
В апреле президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить к 2030 г. рост расходов на исследования и разработки до 2% ВВП, т. е. примерно до 5,7 трлн руб., напомнил Чернышенко. В этом году такие расходы составят 1,6 трлн руб., уточнил он. «Согласитесь, амбициозная задача», – отметил Чернышенко.
Развитием потенциала научной карьеры молодых ученых в стране занимается в первую очередь Российский научный фонд (РНФ). Вице-премьер напомнил, что в 2023 г. РНФ поддержал проекты примерно для 45 000 ученых моложе 39 лет. Суммарно фонд профинансировал тогда научную деятельность около 64 700 человек, а именно 10 800 проектов на общую сумму 40,4 млрд руб., говорится в отчете РНФ по итогам 2023 г.
Выступающие на заседании рассказали о том, как нашли практическое применение своим научным компетенциям. Так, аспирант Московского государственного технологического университета «Станкин» Александр Бобрышев запустил собственную компанию по производству станков «Бивертех». Ученый заметил, что российским стартапам негде производить детали для своей продукции.
«Мне в то время, когда я учился, не приходило в голову самому заняться своим бизнесом в строительстве станков, мы тогда приторговывали компьютерами», – поделился Чернышенко, окончивший «Станкин». Вице-премьер также признался, что в школьные годы вообще хотел стать физиком: «Но потом меня переманили [в программисты]. В «Станкине» в то время был самый мощный вычислительный центр в стране».
Другим выступающим стал кандидат физико-математических наук Севастьян Рабдано. Несмотря на свою ученую степень, Рабдано занимает должность замдиректора по разработке новых лекарственных средств СПбНИИВС ФМБА. По его словам, в разработке вакцин и иммунобиологических препаратов «прикладных задач математики и физики не меньше, чем биологических или медицинских».
Значимость междисциплинарных исследований подчеркнул начальник управления по созданию исследовательской установки класса мегасайенс СИЛА в Курчатовском институте Михаил Пресняков. Когда Чернышенко в шутку спросил: «В чем сила, брат?», Пресняков ответил, что она в том числе заключается «в конвергенции наук и технологий различных областей знаний».
Научные прорывы происходят на уровне междисциплинарных исследований, говорил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на сессии «Синергия науки и бизнеса: как объединить усилия ученых и компаний для развития российских технологий». По этой причине шесть вузов субъекта объединились в 2023 г. в научно-образовательный консорциум, поделился он.
Наука и бизнес
На той же сессии основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким объявила о запуске проекта по поддержке образовательных инициатив в компании. «Клуб инициативной молодежи», или сокращенно КИМ, с 2025 г. будет финансировать до 10 научно-исследовательских работ и проектов, в том числе внутренние разработки самих вузов. Помимо этого РВБ предложит студентам работу в компании с частичной удаленной занятостью, следовало из презентации проекта. Суммарно РВБ выделит на КИМ 150 млн руб. в 2025 г., уточнила Ким.
Сбербанк не предлагает гранты молодым ученым, а инвестирует в собственный исследовательский комплекс, сказал вице-президент – директор управления исследований и инноваций банка Альберт Ефимов. Всего в комплексе работает 27 научных команд, состав варьируется от менее 10 человек до «нескольких сотен» сотрудников. Ежегодно центр регистрирует около 100 научных патентов, суммарно их уже более 500, уточнил он.
Что такое конгресс молодых ученых
КМУ проводится ежегодно с 2021 г. в «Сириусе». В этом году он проходил 26–29 ноября. Его посетило около 7000 человек из 84 регионов России и около 60 стран, включая Индию, Бразилию и Китай. Около 2600 участников КМУ являются представителями российских и зарубежных вузов, а еще 1500 человек – научно-исследовательских институтов. На конгресс пригласили победителей школьных и студенческих олимпиад, а также получателей грантов и стипендий президента и правительства. Конгресс организуют Минобрнауки, координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте России по науке и образованию, автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» и фонд «Росконгресс».
В то же время Сбербанк сотрудничает с центрами прикладных исследований искусственного интеллекта в вузах, продолжил Ефимов. В их числе – Высшая школа экономики, Московский физико-технический институт и «Сколтех».
Бизнесу стоит сотрудничать не только с университетами, но и с научными институтами, говорил на сессии глава Минобрнауки Валерий Фальков. «У нас ведь наука живет не только в университетах. Строго говоря, не во всех университетах она живет», – заметил он.
При Минобрнауки работает около 400 научных институтов, говорил Фальков. Из 940 молодежных лабораторий в России 578 находятся в научных центрах, а 362 других – при вузах, уточнил он.
Частным компаниям трудно оценивать результаты работы нанятых ученых самостоятельно, рассказал директор по инновациям группы компаний пищевой промышленности ЭФКО Ростислав Ковалевский. Научные сотрудники не могут гарантировать бизнесу, что результаты их исследований помогут сделать продукцию и услуги компании конкурентными, продолжил он. По его словам, ЭФКО создала четыре профильных научно-технических совета из российских академиков, которые оценивают результаты работы нанятых в компанию ученых.
Молодые ученые
Самыми популярными экспонатами на выставке конгресса стали беспилотные летательные аппараты – свои модели представили около 10 университетов и научных центров. В их числе – научно-образовательный центр «Тулатех», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Российский государственный университет народного хозяйства им. В. Вернадского и др.
На конгрессе практически не было научных докладов и сессии носили скорее научно-популярный характер, рассказали «Ведомостям» приглашенные на КМУ молодые ученые. В то же время форум позволил начинающим ученым вживую пообщаться с лидерами их научной отрасли, уточнил студент физического факультета Крымского федерального университета Глеб.
«Где еще я могу выйти покурить и встретить главу «Росатома»?» – сказал он. Другие студенты, победившие на одной из международных инженерных олимпиад, успели познакомиться с руководителями профильных научных лабораторий РАН, поделились они. Студентке филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Ксении было интересно послушать лекции об образе ученых в кинематографе, но в целом сессий на гуманитарные темы на конгрессе почти не было, сказала она.