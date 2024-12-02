Управление МЧС не смогло добиться взыскания 146 млрд рублей с «Бамстройпути»Апелляционная инстанция подтвердила это решение
Арбитражный суд Москвы отказал главному управлению МЧС России по Воронежской области в иске к подрядчику «Бамстройпуть» (БСП) на 146 млрд руб. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал это решение, обратили внимание «Ведомости». Ведомство через суд хотело добиться расторжения трех контрактов, заключенных с БСП в 2011 и 2012 гг. на строительство и реконструкцию объектов Воронежского института повышения квалификации сотрудников ГПС МЧС, а также взыскать по ним неустойку в размере 145,8 млрд руб. и неосновательное обогащение, в том числе неотработанный аванс (95,4 млн руб.), завышение стоимости экспертизы (91 млн руб.) и контрольного обмера (222 млн руб.), говорится в материалах суда.
Иск был подан еще в феврале. В августе первая инстанция отказала управлению МЧС в удовлетворении требований. Согласно условиям соглашения работы считаются выполненными с момента получения подрядчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передачи его заказчику. Первый контракт предусматривал реконструкцию и строительство девяти объектов. В 2013 г. БСП получил разрешения на ввод в эксплуатацию здания штаба и учебной пожарной части. По остальным семи объектам разрешения на ввод в эксплуатацию, несмотря на полную оплату по контракту, получены не были, говорится в материалах суда. По второму контракту планировалась реконструкция казармы и строительство двух учебных корпусов и общежития, а по третьему контракту работы выполнялись на тех же объектах строительства и реконструкции. Ни по одному из объектов разрешение на ввод в эксплуатацию получено не было. При этом из информации на сайте института следует, что объекты действующие.
Вместе с тем, указал суд, первый контракт был полностью исполнен, а все объекты строительства являются единым технологическим комплексом, т. е. без завершения работ по третьему контракту невозможно было бы продолжить и завершить работы по первым двум контрактам. Фактическое действие всех трех контрактов прекратилось в 2013 г., следовательно, оснований для расторжения не имеется, уточняется в решении.
«Ведомости» направили запрос в БСП и главное управление МЧС России по Воронежской области.
Из материалов иска также выяснилось, что в начале 2024 г. следственными органами было возбуждено уголовное дело на основании строительно-технической экспертизы от 2022 г., которая оценила стоимость неподтвержденных объемов работ в 91 млн руб., а также выявила при строительстве объектов отклонения от проектной документации, нарушения требований строительных норм и правил при производстве работ. Весной 2024 г. уголовное преследование было прекращено в связи с истечением срока давности.
До середины января 2025 г. истец может подать кассационную жалобу на акты по делу, но вероятность ее удовлетворения низкая, считает сотрудник адвокатского бюро «Ольга Ренова и партнеры» Ярослав Ковалев. По мнению партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, шансы в кассации равны нулю. Он отметил, что все сроки давности по контрактам давно прошли (срок исковой давности – три года). В этом случае, соглашается Ковалев, осмотр объектов строительства был произведен спустя девять лет после сдачи работ в 2012–2013 гг. «Работы выполнены в 2013 г., акт обмера составлен в 2016 г., иск же заявлен в 2024 г.», – пояснил он.
БСП ведет свое начало из 1970-х гг. Первые 20 лет компания занималась строительством Байкало-Амурской магистрали, в дальнейшем организация выполняла строительные заказы министерств обороны и чрезвычайных ситуаций. БСП принадлежит президенту Федерации фигурного катания на коньках Москвы Антону Абдурахманову (84,23%) и Игорю Тушкевичу (3,08%), остальные акционеры не раскрываются. Выручка компании за 2023 г. достигла 16 млрд руб., чистая прибыль – 903 000 руб. По данным «СПАРК-Интерфакса», крупнейшим контрагентом компании является Минобороны и входящие в него структуры.
В самые лучшие годы – 2014-й и 2015-й – сумма контрактов БСП по госзаказу превышала 2 млрд руб. Позже компания так и не смогла восстановить объемы закупок до этого уровня. В 2023 г. она заключила четыре контракта на 288 млн руб. – все они связаны с приобретением жилья для переселения людей из аварийного жилья. В то же время сумма исков, в которых БСП выступает ответчиком, в 2024 г. стала рекордной за последние пять лет, превысив 203 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». В ноябре Военно-строительная компания Минобороны подала к БСП два иска на общую сумму 24 млрд руб., писали «Ведомости».
В подготовке статьи участвовала Яна Суринская