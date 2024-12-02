Управление МЧС не смогло добиться взыскания 146 млрд рублей с «Бамстройпути»

Иск был подан еще в феврале. В августе первая инстанция отказала управлению МЧС в удовлетворении требований. Согласно условиям соглашения работы считаются выполненными с момента получения подрядчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передачи его заказчику. Первый контракт предусматривал реконструкцию и строительство девяти объектов. В 2013 г. БСП получил разрешения на ввод в эксплуатацию здания штаба и учебной пожарной части. По остальным семи объектам разрешения на ввод в эксплуатацию, несмотря на полную оплату по контракту, получены не были, говорится в материалах суда. По второму контракту планировалась реконструкция казармы и строительство двух учебных корпусов и общежития, а по третьему контракту работы выполнялись на тех же объектах строительства и реконструкции. Ни по одному из объектов разрешение на ввод в эксплуатацию получено не было. При этом из информации на сайте института следует, что объекты действующие.