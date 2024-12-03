2025 год по Восточному календарю

2025 г. будет сложным, но интересным для романтических и семейных отношений. Ретроградный Марс в Раке и Льве создаст эмоциональную напряженность в начале года. Важно избегать резких слов, пассивной агрессии и стремления доминировать. Работа с терпением и открытые диалоги станут залогом сохранения мира. Ретроградная Венера весной 2025 г. будет подталкивать к переоценке личных отношений и чувств. Вероятны возвраты к старым романам или переосмысление текущих союзов. Это время лучше посвятить саморазвитию и работе над собой. Плутон в Водолее добавит стремление к свободе и равноправию в партнерских отношениях. Люди начнут чаще пересматривать границы личной независимости, что может привести как к обновлению отношений, так и к расставаниям.