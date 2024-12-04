Что такое кето-диета

По словам исполнительного директора АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолога, гастроэнтеролога Нурии Диановой, научные исследования показывают, что кето-диета не имеет преимуществ перед другими методиками. Ее применяли люди с заболеванием сахарным диабетом второго типа для улучшения контроля сахара в крови и снижения инсулинорезистентности. Предпринимались попытки исследовать влияние этой диеты на развитие рака. В итоге выяснилось, что во всех этих случаях кето-диета не дает каких-то значимых результатов. При этом было обнаружено, что такая диета способна снижать частоту обострений эпилепсии у детей на 50%. Каждый второй эпилептический приступ у ребенка можно убрать одним лишь питанием, без применения каких-либо препаратов.