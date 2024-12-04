Что такое кето-диета

Что такое кето-диетаПольза и вред низкоуглеводной диеты, мнение врачей о том, как снизить вес
Кетогенная диета известна в мире с 20-х гг. прошлого века – ее разработал американский врач Расселом Морс Уайлдер для лечения детской эпилепсии. Кето-диета – это особый подход к питанию, который в последние годы приобрел огромную популярность среди тех, кто стремится похудеть и улучшить свое здоровье. Суть кетогенной диеты заключается в значительном сокращении потребления углеводов и увеличении доли жиров в рационе, что в конечном итоге приводит к снижению массы тела.
Основы кето-диеты
Принципы кето-диеты основаны на изменении метаболизма организма. В обычных условиях тело человека в качестве основного источника энергии использует глюкозу, получаемую из углеводов. При сокращении потребления углеводов организм вынужден искать альтернативный источник энергии.
Врачи различают несколько видов кето-диеты. Классический вариант низкоуглеводной диеты работает по принципу 4:1 – основным источником энергии являются жиры, которые составляют более 90% потребляемых суточных калорий, 7% калорий усваивается с белками и 3% – с углеводами. Режим питания ограничен 800 ккал в сутки.
Для варианта низкоуглеводной диеты, называемого LCHF (low-carbohydrate-high-fat – «мало углеводов, много жиров»), характерно потребление менее 20–26% углеводов от суточной нормы калорийности и более 50% жиров и белков. Во время кето-диеты со средним потреблением углеводов Moderate-carbohydrate («умеренно углеводная») рекомендуется есть много белковой пищи и некоторое количество насыщенных жиров, свежих овощей и цельнозерновых продуктов. Белки растительного происхождения составляют 10–30% от суточной калорийности.
Польза и вред кето-диеты
По словам исполнительного директора АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолога, гастроэнтеролога Нурии Диановой, научные исследования показывают, что кето-диета не имеет преимуществ перед другими методиками. Ее применяли люди с заболеванием сахарным диабетом второго типа для улучшения контроля сахара в крови и снижения инсулинорезистентности. Предпринимались попытки исследовать влияние этой диеты на развитие рака. В итоге выяснилось, что во всех этих случаях кето-диета не дает каких-то значимых результатов. При этом было обнаружено, что такая диета способна снижать частоту обострений эпилепсии у детей на 50%. Каждый второй эпилептический приступ у ребенка можно убрать одним лишь питанием, без применения каких-либо препаратов.
«Так как основу кето диеты диеты составляют жиры, пациенты часто воспринимают это буквально и начинают есть большое количество жирного мяса или рыбы. Но это неправильно. Кето-диета не подойдет обычным людям в силу того, что в ее меню входит избыточное количество животных белков, насыщенных жиров и транс-жиров, которые содержатся в том числе в красном мясе. Скорее, такой режим питания будет вредить, ухудшать здоровье, приводить к лишнему весу, развитию метаболического синдрома и нарушению липидного профиля», – считает Дианова.
Что можно и что нельзя при кето-диете
В программу низкоуглеводной кето-диеты часто входит говядина травяного откорма и домашняя птица свободного выгула, поскольку такое мясо содержит немного больше полиненасыщенных жиров, чем мясо животных и птиц, выращенных на зерновом корме. Кроме того, допустима в употреблении рыба (преимущественно выловленная в холодных водах) и небольшое количество фруктов и ягод. Потребление крепких несладких спиртных напитков в небольших количествах не запрещено, но в большинстве случаев врачи рекомендуют их ограничить.
Строго запрещены: рис, картофель, хлеб и мучное, все продукты на основе кукурузы, сухофрукты, сладкие напитки, масла кукурузное, подсолнечное, сафлоровое, соевое и арахисовое. Можно есть фасоль, чечевицу, орехи, фрукты и даже шоколад с содержанием какао-бобов от 65 до 90%. Из-за высокого содержания лактозы лучше ограничить употребление сливок, мороженого и молока.
Меню и рецепты для кето-диеты
По словам Нурии Диановой, в меню кето-диеты обычно включают продукты с высоким содержанием жиров. Такие как авокадо, оливковое масло, жирное мясо, рыба, орехи, семена. При этом ограничиваются и даже исключаются высокоуглеводистые продукты, хлеб, паста, сладости, фрукты и даже некоторые овощи. Акцент в питании делается на низкоуглеводные овощи типа салатов и крестоцветных.
Вот пара простых рецептов для кето-диеты, которыми доктор Василий Генералов делится в своей книге «Кеторецепты. Готовь вкусно, худей быстро!». Для яичных маффинов с брокколи понадобятся два яйца, 70 г брокколи, 20 г твердого сыра, 25 г масла гхи и зелень по вкусу. Яйца взбить, добавить в них разделенные на небольшие соцветия брокколи и натертый сыр. В перемешанную массу добавить размягченное масло, соль и перец. Выпекать в формах для маффинов 15–20 мин. до появления золотистой корочки. В одной порции содержится 527 ккал, соотношение белков, жиров и углеводов: 24 / 47 / 3.
Для пирожного «Картошка» понадобятся 100 г миндальной муки, 80 г сливочного масла, 4 чайные ложки темного какао и пищевая добавка эритритол. Растопленное масло нужно смешать с миндальной мукой, добавив эритритол. Чтобы тесто стало похожим на пластилин смесь на несколько минут нужно поместить в холодильник. После этого сформировать пирожные, присыпать какао. И вновь поставить в холодильник на несколько часов. На все пирожные содержание ккал – 1313, соотношение белков, жиров и углеводов: 30 / 126 / 15.
Что говорят врачи про кето-диету
«Все подобные диеты нужно обязательно обсуждать с лечащим врачом, – считает врач-эндокринолог, диетолог Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Анастасия Павлюк-Павлюченко. – Низкоуглеводные диеты, такие как кето, могут давать краткосрочные результаты, но в продолжительном периоде (более шести месяцев) их не рекомендуется использовать из-за отсутствия убедительных данных об их безопасности.
Кето-диета может быть противопоказана людям с заболеваниями ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, кормящим и беременным женщинам, а также больным сахарным диабетом. Я не сторонник любых диет. Если перед вами стоит цель снижения веса, то в долгосрочной перспективе и, что немаловажно, для удержания достигнутого результата с лучшей стороны себя показало правильное здоровое питание – средиземноморская диета, с большим содержанием в рационе овощей, зелени, цельнозерновых продуктов».