В Краснодаре восьмиклассник напал с ножом на учеников школы

В Краснодаре восьмиклассник напал с ножом на учеников школыПо предварительной информации, пострадали четыре ребенка
Восьмиклассник напал с ножом на двоих учеников школы в Краснодаре, пишут «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру Прикубанского округа, которая начала проверку по делу.
По предварительной информации, пострадали четверо детей. Нападение произошло в здании филиала школы №94 поселка Российское.
В администрации города заявляют, что в конфликте пострадали три ученика.
На данный момент на месте работают правоохранительные органы.
Позднее ТАСС написал со ссылкой на оперативные службы Краснодара, что в ходе конфликта пострадало пять детей. Двое из них получили травмы средней степени тяжести, еще двое – легкие травмы, еще один с легкой травмой отказался от госпитализации.