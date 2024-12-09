Россияне стали больше ценить право частной собственности

В то же время первостепенная значимость права на бесплатное образование и медицину для россиян также говорит о долгосрочном планировании граждан и их выборе в пользу «инвестиций в себя и свою семью», считает Нестик. Размышляя о будущем страны в перспективе ближайших пяти лет, россияне чаще вспоминают о социальной и военной безопасности, а уже в масштабе 10–20 лет они больше говорят о возможных политических изменениях, пояснила завкафедрой социологии и психологии политики факультета политологии МГУ Елена Шестопал.