Россияне стали больше ценить право частной собственности

Россияне стали больше ценить право частной собственностиТак они удовлетворяют возросшую за последние пять лет потребность в защищенности и финансовой устойчивости
Более половины россиян (55%) в 2024 г. назвали «наиболее важным» для них право на частную собственность, при этом в 2019 г. об этом говорили всего 42% опрошенных. Такие данные следуют из результатов мониторинга Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ЦИГОиНС НИУ ВШЭ), с которыми ознакомились «Ведомости».
Вышка проводит опросы об отношении россиян к своим правам с 2019 г. В ноябре этого года в мониторинге приняли участие 2011 совершеннолетних респондентов, метод – личное интервью. Во время опроса они могли выбирать любое количество вариантов ответов.
Чаще всего о праве на частную собственность в этом году вспоминают самые молодые респонденты в возрасте 18–24 лет (62%), 35–44-летние думают об этом чуть меньше (56%). Чем старше опрошенные, тем реже они называют право на частную собственность наиболее важным для себя правом. Люди в возрасте 45–59 лет выбирают такой ответ в 57% случаев, а 60 лет и старше – в 50%, следует из опроса.
С 2019 до 2021 г. потребность россиян в праве на частную собственность росла непрерывно: с 42 до 52% опрошенных соответственно. В 2023 г. о таком праве вспоминали 51% граждан, а уже в этом году – 55% респондентов (в 2022 г. НИУ ВШЭ не проводил подобный опрос).
Тем не менее лидерами опроса уже пять лет остаются права на бесплатную медицинскую помощь (62%) и бесплатное образование (60%). Большинство респондентов выбирали их в качестве «наиболее важных» из существующих прав. Ценность права на бесплатное образование отмечали в 2019–2023 гг. от 60 до 65% респондентов, а важность права на медпомощь – от 58 до 61% граждан.
В России женщины чаще ценят социальные гарантии, чем мужчины, отмечают авторы исследования. Женщины больше мужчин говорят о важности прав на бесплатную медицинскую помощь (65% против 58% соответственно), образование (63% против 56%), социальное обеспечение в старости (52% против 43%) и соцпомощь во время болезни (52% против 41%).
При этом женщины реже мужчин говорят о важности права на труд (47% против 51%) и о свободе распространения информации (13% против 16%).
Реже всего россияне в 2024 г. называли первостепенными социально-политические права, следует из результатов опроса. Например, меньше пятой части респондентов вспоминали про избирательное право и возможность управлять обществом и государством (15%), свободу распространения информации законными способами (14%), свободу собраний и манифестаций (12%), а также право на создание самостоятельных обществ, союзов и объединений (12%).
В период 2019–2024 гг. граждане переживают «трудноконтролируемые» эпидемиологические и геополитические угрозы, из-за чего у людей растет значимость ценностей «выживания», а не ценностей «самовыражения», говорит заведующий лабораторией Института психологии Российской академии наук Тимофей Нестик. Повышение важности права на частную собственность показывает растущую потребность россиян в финансовой устойчивости, соглашается директор ЦИГОиНС НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова.
В то же время первостепенная значимость права на бесплатное образование и медицину для россиян также говорит о долгосрочном планировании граждан и их выборе в пользу «инвестиций в себя и свою семью», считает Нестик. Размышляя о будущем страны в перспективе ближайших пяти лет, россияне чаще вспоминают о социальной и военной безопасности, а уже в масштабе 10–20 лет они больше говорят о возможных политических изменениях, пояснила завкафедрой социологии и психологии политики факультета политологии МГУ Елена Шестопал.
Бесплатные образование и медицина в аналогичных мониторингах получают первое место по количеству ответов, так как не у всех граждан России достаточно денег на получение услуг первой необходимости на платной основе, продолжает социолог Денис Волков. Политические права в подобных опросах отмечают реже всего из-за того, что у россиян «нет большого опыта активной политической деятельности» и они кажутся гражданам «чем-то абстрактным, не связанным с жизнью».