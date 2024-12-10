Чаще в курьеры и таксисты переходят из сферы строительства и ЖКХ

О проблеме оттягивания кадров платформами 2 декабря заявили в Минпромторге. «Сервисы доставки оттягивают огромное количество трудовых сил и трудовых ресурсов. <...> Может ли экономика наша себе это позволить?» – сказал директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов в ходе круглого стола «Будущее цифровых платформ и экосистем: поиск разумного баланса регулирования». По его оценке, в России курьерами работают примерно 1,5 млн человек и еще около 500 000 сотрудников заняты на обслуживании сервисов доставки, в том числе на сборке товаров.