Чаще в курьеры и таксисты переходят из сферы строительства и ЖКХ

Чаще в курьеры и таксисты переходят из сферы строительства и ЖКХОни уходят от тяжелых условий труда и нестабильного дохода
Наибольший переток кадров в сектор платформенной занятости происходит из жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), строительства, торговли и сферы услуг. Представители именно этих отраслей чаще всего идут работать курьерами и таксистами. Во всяком случае, такие данные выявил «Ромир» (исследование есть в распоряжении «Ведомостей»), опросив 500 водителей такси и 500 курьеров в Москве и городах-миллионниках о предыдущем опыте работы.
Платформенная занятость предполагает, что частные специалисты используют для поиска клиентов интернет-платформы (агрегаторы), которые, в свою очередь, выступают их посредниками. Согласно результатам исследования, водители чаще всего переходят из сферы стройки и ЖКХ: у 23% это последнее место работы, и поровну у 18% – предпоследнее и следующее за ним. Потом идет торговля (у 19% опрошенных это последнее место работы), производство (у 16%) и сфера услуг (у 15%).
В курьеры преимущественно переходят из торговли и сферы услуг (совокупно порядка 40% респондентов), а также, хотя и в меньшей степени, – из сферы строительства и ЖКХ (от 7 до 9%). После следует промышленное производство и офисная работа (по 8% назвали последним местом работы), за ними – сфера образования (3%) и проч.
С предыдущих мест работы и таксисты, и курьеры чаще всего увольнялись из-за низкой зарплаты (по 38%), отсутствия гибкого графика (30%), сложных условий труда (20% – таксисты, 14% – курьеры). Большинство тех, кто предпочел платформенную занятость обычной, ушли именно за гибким графиком (70% водителей и 75% курьеров), возможностью совмещать разные виды деятельности (19 и 34% соответственно), возможностью работать без специального образования (30 и 38%), стабильностью (35 и 24%) и отсутствием постоянного контроля со стороны руководства (33 и 30%).
Где работают опрошенные
По информации «Ромира», таксисты в основном переходят на платформу «Яндекс Gо» (82%), сервис «Максим» (6%), «Везет» (6%), Uber Russia (5%) и «Таксовичкоф» (1%). Курьеры же предпочитают один из сервисов «Яндекса» (52%), «Самокат» (16%), «Озон» (9%), Wildberries (6%) и «Деливери» (4%).
«Ромир» провел свой опрос в разгар дискуссии – как публичной, так и непубличной – о серьезной конкуренции платформ с «традиционными работодателями» за кадры в условиях напряженной ситуации на рынке труда.
О проблеме оттягивания кадров платформами 2 декабря заявили в Минпромторге. «Сервисы доставки оттягивают огромное количество трудовых сил и трудовых ресурсов. <...> Может ли экономика наша себе это позволить?» – сказал директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов в ходе круглого стола «Будущее цифровых платформ и экосистем: поиск разумного баланса регулирования». По его оценке, в России курьерами работают примерно 1,5 млн человек и еще около 500 000 сотрудников заняты на обслуживании сервисов доставки, в том числе на сборке товаров.
В условиях дефицита кадров производительные секторы экономики лишены этих «здоровых, физически сильных людей», говорил Кузнецов.
В строительной отрасли не хватает порядка 1 млн кадров, говорил 13 марта министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Сфера ЖКХ чувствует себя лучше: дефицит кадров в этой отрасли оценивают примерно в 100 000 человек, отмечал сенатор Александр Высокинский 24 октября.
Работники ЖКХ переквалифицируются в курьеры, в частности, потому, что это более легкая работа, за которую платят значительно больше, сказал «Ведомостям» эксперт «Народный фронт. Аналитики» Павел Склянчук. При этом средняя зарплата работника коммунальной отрасли в месяц равняется 45 000 руб., отмечал министр ЖКХ в ходе правительственного часа в Госдуме 23 октября.
На российском рынке труда сейчас в целом происходят серьезные перемещения работников из менее оплачиваемых сегментов в более оплачиваемые, сказала «Ведомостям» заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская. По ее словам, за более высокими заработками люди стремятся не только на платформы, но и в производственный сектор. В результате чего чаще всего страдает бюджетная сфера.
Перетоки, о которых говорится в исследовании «Ромира», вполне возможны, считает она. Впрочем, согласно собственным исследованиям института, чаще всего в таких случаях речь идет о вторичной занятости (т. е. о подработках. – «Ведомости»).