Фигуранту дела о хищении 8,6 млрд рублей у Финпромбанка запросили 11 лет колонии

Судебный процесс по существу в Мещанском суде Москвы начался в ноябре 2023 г. Изначально СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК – мошенничество в особо крупном размере. Позднее обвинение было переквалифицировано на ч. 4 ст. 160 УК – особо крупная растрата. В 2017 г. следователи установили, что из банка было похищено 5,6 млрд руб. Но, когда дело дошло до суда, размер похищенных средств достиг 8,6 млрд руб. Собеседник рассказал, что, по версии следствия, Лаврентьев входил в состав организованной группы, которая состояла из акционеров банка. Подсудимый выступал в роли представителя кредитной организации по заключению сделок и беспрепятственно подписывал безвозвратные договоры с заемщиками, сказал источник. Из фабулы уголовного дела следует, что кроме договоров с заемщиками руководители организованной группы в 2014–2016 гг. похитили 8,6 млрд руб. путем заключения договоров купли-продаж ценных бумаг с подконтрольной зарубежной компанией «Ю-эм файненс лимитед». Впоследствии, пришли к выводу следователи, соучастники потратили деньги по своему усмотрению.