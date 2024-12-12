Фигуранту дела о хищении 8,6 млрд рублей у Финпромбанка запросили 11 лет колонии

Фигуранту дела о хищении 8,6 млрд рублей у Финпромбанка запросили 11 лет колонииСуд в Москве 12 декабря огласит приговор Александру Лаврентьеву
Государственный обвинитель в прениях сторон потребовал приговорить к 11 годам колонии Александра Лаврентьева – одного из экс-руководителей кредитного департамента рухнувшего в 2016 г. Финпромбанка (АКБ «Финансово-промышленный банк»). Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с ходом процесса.
До своего краха кредитное учреждение входило в сотню крупнейших российских банков. Но в сентябре 2016 г. банк лишился лицензии. А через год Следственный комитет (СК) России на основании материалов Центробанка возбудил уголовное дело о хищении средств Финпромбанка.
По словам источника «Ведомостей», кроме внушительного срока прокурор попросил назначить Лаврентьеву штраф в размере дохода подсудимого в период с 2014 по 2016 г. в размере более 7 млн руб., а также лишить его права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и хозяйственных работ в кредитном учреждении сроком на три года.
Судебный процесс по существу в Мещанском суде Москвы начался в ноябре 2023 г. Изначально СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК – мошенничество в особо крупном размере. Позднее обвинение было переквалифицировано на ч. 4 ст. 160 УК – особо крупная растрата. В 2017 г. следователи установили, что из банка было похищено 5,6 млрд руб. Но, когда дело дошло до суда, размер похищенных средств достиг 8,6 млрд руб. Собеседник рассказал, что, по версии следствия, Лаврентьев входил в состав организованной группы, которая состояла из акционеров банка. Подсудимый выступал в роли представителя кредитной организации по заключению сделок и беспрепятственно подписывал безвозвратные договоры с заемщиками, сказал источник. Из фабулы уголовного дела следует, что кроме договоров с заемщиками руководители организованной группы в 2014–2016 гг. похитили 8,6 млрд руб. путем заключения договоров купли-продаж ценных бумаг с подконтрольной зарубежной компанией «Ю-эм файненс лимитед». Впоследствии, пришли к выводу следователи, соучастники потратили деньги по своему усмотрению.
Самым крупным из займов был выданный совладельцу банка АТБ и сети «Азбука вкуса» Андрею Вдовину на $11 млн, писал «Коммерсантъ». Сейчас самого Вдовина разыскивают российские правоохранители (заочно арестован) за многомиллиардные хищения из Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
По информации газеты, Лаврентьев на момент ареста возглавлял уже кредитное управление Промсвязьбанка. На этапе предварительного расследования вину финансист не признавал. Его представитель, по данным «Коммерсанта», настаивал, что оснований для уголовного преследования Лаврентьева не было. А его доверителем все документы подписывались «исключительно в рамках служебных обязанностей».
В настоящий момент со стороной защиты Лаврентьева оперативно связаться не получилось.
Судья Елена Каракешишева огласит приговор 12 декабря.
В декабре прошлого года в рамках уголовного дела Басманный суд заочно арестовал бывшего вице-президента Финпромбанк Анатолия Калиниченко. Он объявлен в международный розыск. СК предъявил заочное обвинение еще двум экс-совладельцам банка – Станиславу Перминову и Анатолию Гончарову.
Как писали «Ведомости» в конце октября 2016 г., суд признал Финпромбанк банкротом.
Осенью 2017 г. размер задолженности банка перед кредиторами оценивался в сумму более чем 30 млрд руб. До отзыва лицензии одним из акционеров банка был владелец группы «Альянс» Муса Бажаев, который контролировал на тот момент около 8,4% акций. В 2021 г. Бажаев занимал 156-е место в списке Forbes среди богатейших российских бизнесменов. Его состояние оценивали в $750 млн. После начала специальной военной операции миллиардера включили в санкционные списки.