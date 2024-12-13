Врачи получили за онконастороженность лишь треть выделенных на это средств

Врачи получили за онконастороженность лишь треть выделенных на это средствИзменение порядка выплат в 2024 г. пока коренным образом не поменяло ситуацию
Российские врачи за девять месяцев 2024 г. получили за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации 12,8 млн руб. – лишь треть (33,7%) от выделенных на эти цели средств. Такие выводы приводятся в оперативном докладе Счетной палаты (СП) об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).
Всего ФОМС выделил за январь – сентябрь территориальным фондам ОМС (ТФОМС) 37,9 млн руб. В двух регионах за этот период средства на выплаты за онконастороженность не использовались. Речь идет о Хабаровском крае и Еврейской автономной области, уточнил представитель пресс-службы СП.
С 1 января 2024 г. за выявление онкологических заболеваний выплату в размере 1000 руб. получает один медицинский работник вместо трех, как это было ранее. Такой врач должен назначить пациенту консультацию специалиста, диагностические инструментальные или лабораторные исследования. Выплата полагается за каждый случай впервые выявленного онкозаболевания, который подтвержден результатами исследований.
Эти показатели говорят о положительной динамике по сравнению с показателями аналогичного периода 2023 г., делают выводы аудиторы.
Порядок осуществления выплат за выявление онкозаболеваний изменился только с 7 мая 2024 г., то есть, по сути, он действует не 11, а семь месяцев, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы ФОМС. За этот период наблюдается значительный рост использования предусмотренных Фондом средств на выплаты. На 1 декабря 2024 г. в медицинские организации уже направлено 33,7 млн руб. Тогда как за 11 месяцев 2023 г. эта сумма составляла только 4,7 млн руб., сказал он.
ИИ будет помогать врачам искать рак
Во время диспансеризации и профилактических медицинских осмотров российские врачи, как следует из проекта программы госгарантий на 2025 г., смогут использовать ИИ-сервисы для описания результатов не только маммографии, но и рентгенографии, флюорографии, компьютерной томографии грудной клетки и головного мозга. Такие системы позволяют выявлять патологии, включая признаки онкологических заболеваний.
Раньше за обнаружение онкологического заболевания, подтвержденного исследованиями, была предусмотрена выплата 1000 руб. При этом она делилась между врачом, проводившим диспансеризацию (500 руб.), и еще двумя медработниками. Тому, кто направил пациента к онкологу, полагалось 250 руб., и столько же – тому, кто вовремя установил за больным диспансерное наблюдение.
Этот механизм работал неэффективно. За январь – сентябрь 2023 г., когда еще действовала данная норма, больницы израсходовали только 13,8% средств, поступивших из ФОМС в ТФОМС, на такие выплаты врачам (всего – 23,8 млн руб.). При этом в 30 субъектах за девять месяцев 2023 г. выделенное финансирование на эти цели не использовалось.
Доля онкологии, выявляемой на ранних стадиях (I–II, всего их четыре), за девять месяцев 2024 г. в России составила 61% от всех выявленных злокачественных новообразований, следует из того же доклада СП.
В январе – сентябре прошлого года, по данным аудиторов, доля выявленных на I–II стадиях злокачественных новообразований в РФ составляла 60,3%. В середине ноября 2023 г. глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в планах ведомства увеличить показатель выявляемости опухолей «на ранних стадиях, когда прогноз лечения максимально благоприятный», с 60 до 80%. Этот показатель удалось увеличить с 54,9% в 2019 г. до 60,5% в 2023 г.
Рак – вторая по значимости причина смертности в РФ после сердечно-сосудистых заболеваний. В 2023 г. почти 198 человек на 100 000 населения умерло из-за новообразований. По данным ежегодных сборников «Состояние онкологической помощи населению России», чаще всего на ранних стадиях выявляют рак губы, мочевого пузыря и меланому, у женщин – рак тела матки, молочной железы и шейки матки, у мужчин – рак предстательной железы. На поздних стадиях – рак желудка и поджелудочной железы, глотки, легких и др. Заболевания, плохо выявляемые на ранней стадии, чаще всего находят уже в запущенной, IV, стадии и имеют высокую летальность в первый год после постановки диагноза.
Определить, кто именно из специалистов первым обнаружил рак у человека трудно, а сложность порядка выплат за онконастороженность отпугивает врачей от подачи заявок на такие выплаты, рассказала «Ведомостям» директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. К тому же, денежные поощрения за онконастороженность достаточно маленькие, и не мотивируют врачей, отметила она.
Как отмечал профессор Финансового университета Александр Сафонов, для эффективной работы данного механизма нужно более четко формализовать чек-листы для обнаружения онкологии, а также усилить работу менеджеров в здравоохранении, которые регулярно напоминали бы врачам об этой задаче.
Кроме того, врачи не направляют людей на дополнительные, порой дорогостоящие, обследования, так как они не всегда завершаются подтвержденным диагнозом, добавлял он. Так происходит потому, что нецелесообразное расходование средств не поддерживается финансовым менеджментом медучреждений, пояснил Сафонов.