Врачи получили за онконастороженность лишь треть выделенных на это средств

Рак – вторая по значимости причина смертности в РФ после сердечно-сосудистых заболеваний. В 2023 г. почти 198 человек на 100 000 населения умерло из-за новообразований. По данным ежегодных сборников «Состояние онкологической помощи населению России», чаще всего на ранних стадиях выявляют рак губы, мочевого пузыря и меланому, у женщин – рак тела матки, молочной железы и шейки матки, у мужчин – рак предстательной железы. На поздних стадиях – рак желудка и поджелудочной железы, глотки, легких и др. Заболевания, плохо выявляемые на ранней стадии, чаще всего находят уже в запущенной, IV, стадии и имеют высокую летальность в первый год после постановки диагноза.