Благотворительные фонды обяжут подтверждать свои соцсети через «Госуслуги»

Подтверждать свои страницы VK через «Госуслуги» с июня 2022 г. могут государственные учреждения, в том числе органы власти, школы и больницы, следует из данных на сайте Минцифры. Перечень социальных сетей, в которых НКО смогут пройти через верификацию, будет утвержден правительством России, уточнила Занко. По ее словам, депутаты предварительно обсуждали этот перечень с представителями Минцифры. Занко уточнила, что ввести функцию верификации НКО планируется в двух соцсетях – VK и «Одноклассники». Введение верификации соцсетей НКО через «Госуслуги» является позитивной инициативой, но озвученного депутатами мошенничества не происходит в «массовом порядке», говорит президент Общенационального союза некоммерческих организаций Александр Айгистов. При этом принимать денежные пожертвования может не только благотворительный фонд, но и НКО любой формы, уточнил он.