Что известно о терпящих бедствие нефтетанкерах в Керченском проливе

Что известно о терпящих бедствие нефтетанкерах в Керченском проливеПроизошел разлив нефтепродуктов, один моряк погиб
В Керченском проливе танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» получили повреждения, первый из них сел на мель, а второй лег в дрейф. Об этом сообщило МЧС России.
Первое сообщение о происшествии из-за непогоды с судном «Волгонефть 212» появилось в Telegram-канале министерства днем 15 декабря. На борту находятся 13 человек, экипаж запросил помощь. Известно, что на судне есть нефтепродукты, информация о разливе уточняется. Ми-8 МЧС России со спасателями «Крым-Спас» вылетели на место. Из керченской бухты Камыш-Бурун также вышел спасательный буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра.
Чуть позже МЧС сообщило, что танкер «Волгонефть 239» тоже получил повреждение в Керченском проливе. На его борту 14 человек и нефтепродукты. В министерстве уточнили, что к реагированию готовы крымские подразделения МЧС, работает оперативный штаб. В ликвидации последствий на тот момент были задействованы более 50 специалистов и 11 единиц техники.
Около 14:30 мск в МЧС России сообщили, что с танкера «Волгонефть 212» эвакуированы 13 моряков, один из них погиб.
Росморречфлот сообщил, что крушение случилось в результате шторма, произошел разлив нефтепродуктов. Сейчас принимаются меры по ликвидации разлива силами ФГБУ «Морспасслужба» и МЧС России, руководство осуществляет оперативный штаб, созданный на базе ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря». В связи с погодными условиями работа Керченской переправы приостановлена. По данным Росморречфлота, на двух танкерах находились команды из 15 и 14 человек.
Источники ТАСС в экстренных службах сообщили, что каждый из танкеров перевозил более 4 т мазута. У «Волгонефть 212» в условиях шторма оторвало носовую часть, происшествие случилось в 8 км от берега. «Волгонефть 239» получила повреждения в том же районе, пишет агентство.
Премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента Владимира Путина создал правительственную комиссию, которая будет координировать проведение спасательных работ и ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев. В ее состав также вошли министр транспорта Роман Старовойт, глава Росморречфлота Андрей Тарасенко, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, представители Минприроды, МЧС и администрации Краснодарского края.
Главным следственным управлением Следственного комитета (СК) России по Республике Крым и городу Севастополю были возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. К месту происшествия выдвинулась группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов, заверили в ведомстве.
Позже в следкоме Крыма и Севастополя сообщили, что одно из уголовных дел было переквалифицировано на более тяжкий состав в связи с тем, что подтвердилась гибель члена экипажа с судна «Волгонефть 212». Речь идет о ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). Санкция по этой части предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.
По поручению южного транспортного прокурора Сергея Сафинова Новороссийской транспортной прокуратурой по факту крушения судов в Керченском проливе проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности мореплавания.
Информация по потерпевшим уточняется.