Что известно о терпящих бедствие нефтетанкерах в Керченском проливе

Позже в следкоме Крыма и Севастополя сообщили, что одно из уголовных дел было переквалифицировано на более тяжкий состав в связи с тем, что подтвердилась гибель члена экипажа с судна «Волгонефть 212». Речь идет о ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). Санкция по этой части предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.