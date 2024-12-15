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Мишустин создал рабочую группу для ликвидации последствий ЧП с танкерами

Ведомости

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин по поручению президента создал рабочую группу для координации работы по ликвидации последствий ЧП с танкерами в акватории Черного моря. Об этом сообщает Telegram-канал кабмина.

Рабочую группу возглавит вице-премьер Виталий Савельев. По данным правительства, в состав комиссии также войдут министр транспорта Роман Старовойт, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, представители Минприроды, МЧС и администрации Краснодарского края.

15 декабря президент РФ Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе, где терпят бедствие два нефтетанкера. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Путина будет создана правительственная рабочая группа с участием членов кабинета, которая займется организацией спасательных работ и ликвидацией последствий разлива топлива.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» получили повреждения, первый из них сел на мель, а второй лег в дрейф, сообщило ранее МЧС России. Изначально стало известно, что бедствие терпит «Волгонефть 212» с нефтепродуктами, на место вылетел Ми-8 со спасателями. Около 14:30 мск в МЧС России сообщили, что с танкера «Волгонефть 212» эвакуированы 13 моряков, один из них погиб. По данным ТАСС, каждый из танкеров перевозил более 4 т мазута. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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