Мишустин создал рабочую группу для ликвидации последствий ЧП с танкерами
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин по поручению президента создал рабочую группу для координации работы по ликвидации последствий ЧП с танкерами в акватории Черного моря. Об этом сообщает Telegram-канал кабмина.
Рабочую группу возглавит вице-премьер Виталий Савельев. По данным правительства, в состав комиссии также войдут министр транспорта Роман Старовойт, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, представители Минприроды, МЧС и администрации Краснодарского края.
15 декабря президент РФ Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе, где терпят бедствие два нефтетанкера. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Путина будет создана правительственная рабочая группа с участием членов кабинета, которая займется организацией спасательных работ и ликвидацией последствий разлива топлива.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» получили повреждения, первый из них сел на мель, а второй лег в дрейф, сообщило ранее МЧС России. Изначально стало известно, что бедствие терпит «Волгонефть 212» с нефтепродуктами, на место вылетел Ми-8 со спасателями. Около 14:30 мск в МЧС России сообщили, что с танкера «Волгонефть 212» эвакуированы 13 моряков, один из них погиб. По данным ТАСС, каждый из танкеров перевозил более 4 т мазута.