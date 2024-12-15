Мишустин создал рабочую группу для ликвидации последствий ЧП с танкерами

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» получили повреждения, первый из них сел на мель, а второй лег в дрейф, сообщило ранее МЧС России. Изначально стало известно, что бедствие терпит «Волгонефть 212» с нефтепродуктами, на место вылетел Ми-8 со спасателями. Около 14:30 мск в МЧС России сообщили, что с танкера «Волгонефть 212» эвакуированы 13 моряков, один из них погиб. По данным ТАСС, каждый из танкеров перевозил более 4 т мазута.