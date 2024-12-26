Для ликвидации ЧС на Кубани эксперты попросили дополнительную поддержку

Для ликвидации ЧС на Кубани эксперты попросили дополнительную поддержкуЧтобы устранить последствия разлива мазута применяются не все из возможных средств
С момента крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе прошло больше недели. 25 декабря в Краснодарском крае ввели региональный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за загрязнения черноморского побережья. Все это время на месте работают волонтеры: они очищают пляжи, имея при себе полиэтиленовые мешки, лопаты и средства индивидуальной защиты. Техники для работы не хватает, признались представители власти и эксперты во время пресс-конференции «Экологическая беда в Керченском проливе: ликвидация последствий и прогноз ситуации». Они же отметили, что средства для ликвидации последствий – сорбенты и спецпокрытия – есть, но для их применения нужна федподдержка.
Ущерб от катастрофы будет нарастать, поскольку подводное течение может принести «много сюрпризов», считает председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП), первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов. По его словам, власти должны пересмотреть систему предупреждения подобных ЧС. Они происходили в регионе и ранее, напомнил Фетисов: в ноябре 2007 г. в Керченском проливе из-за шторма 13 судов класса «река – море» потерпели крушения и аварии. Тогда же произошел разлом нефтеналивного танкера «Волгонефть 139», в результате чего в Азовское море вылилось около 2000 т мазута. «Опыт 2007 г. нас практически ничему не научил. Комплексное предупреждение такого рода происшествий должно быть системным», – сказал Фетисов, допустив, что в этом вопросе будет иметь место обращение к высшему руководству России о возможном специально выделенном фонде по ликвидации последствий. Он назвал второе с 2007 г. происшествие «нокдауном природе».
Для восстановления экосистемы после аварии 2007 г. экспертами закладывалось 15 лет, напомнил научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян. ЧС этого года нанесла природе «контрольный выстрел», говорит он, сомневаясь, что она восстановится до начала туристического сезона. По его словам, говорить о количестве погибших живых организмов и оценивать потери рекреационного сектора трудно – точно так же, как и судить о полном восстановлении природы после 2007 г. Данилов-Данильян сообщил, что волонтеры, работающие в регионе, находят загрязнения, оставшиеся после предыдущей катастрофы. «Никаких бульдозеров на месте нет, грузовиков нет, никакой техники фактически нет. Все, чем вооружены люди в условиях экологической катастрофы в XXI в., – это лопаты и никудышные, никуда не годные полиэтиленовые мешки. <...> Когда же мы, наконец, научимся мобилизовываться? Неделю, это совершенно точно, потеряли почти бессмысленно!» – возмутился он.
На пресс-конференции эксперты выдвинули и конкретные предложения по ликвидации последствий ЧС. Мазут и загрязненный грунт необходимо вывозить так, чтобы не нанести вторичный экологический ущерб, сказал Данилов-Данильян. По его словам, есть возможность превратить этот грунт в полезные сельхозпродукты. «С помощью бактерий можно переработать мазут таким образом, что вывезенный грунт станет плодородным», – сказал он. Для размещения мешков с грунтом необходимо больше специально оборудованных площадок, говорил гендиректор Центра специальных проектов и программ Роман Голунов. Для их оборудования существует специальное полимерное покрытие, которое не дает распространяться загрязнению. «Чтобы эту штуку притащить и на месте все сделать, требуются федеральные усилия», – вместе с тем отметил он. Производители спецпокрытия располагают запасами на площадь 60 000 кв. м, но к ним никто не обращается, сообщил Голунов.
3750 т
нефтепродуктов в общей сложности вытекло из потерпевших крушение двух танкеров, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб 25 декабря. Президент Владимир Путин назвал разлив мазута на побережье Кубани большой экологической бедой. По его словам, в море вытекло около 40% топлива судов. Объем загрязненного грунта может увеличиться до 200 000 т, говорил министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов. По состоянию на 23 декабря с побережья удалось вывезти 14 000 т грунта, сообщал он.
Если в 2007 г. весь цикл работ по устранению последствий – от обнаружения до утилизации последних отходов – занимал около трех лет, сейчас период будет кратно больше, отметил член научно-экспертного совета ВООП, доцент кафедры промышленной экологии Российского государственного университета нефти и газа (РГУ НИУ) им. И. М. Губкина Сергей Остах. Волонтеры в регионе имеют дело с мазутом, в котором есть токсичные полиароматические и другие фракции, а они, в свою очередь, могут давать третий класс опасности, добавил Остах. «Если будет объявлен федеральный уровень (ЧС. – «Ведомости»), это не только статус. Это определенная система финансирования. При принятии решения это очень важно», – сказал эксперт. По словам Остаха, до февральских штормов и начала теплого сезона в марте необходимо собрать все загрязнения. Они требуют обезвреживания, а затем переработки, которая, по прогнозам этого же эксперта, продлится как минимум весь следующий год.
В работе с загрязнениями помогут специальные биоактивированные сорбенты, заградительные системы и нефтесборщики, заявил Остах. В данном вопросе его дополнил гендиректор компании 70ТОНН Андрей Шипкин. Это предприятие поставляло сорбент глауконит для ликвидации последствий катастрофы 2007 г. «1 кг глауконита принимает на себя до 6 кг нефтепродуктов, дезактивирует их – принимает на себя токсины, радионуклиды. Почва, обработанная глауконитом, считается санированной и пригодной для любого применения, в том числе в сельском хозяйстве», – сказал Шипкин.
Происшествие в Керченском проливе действительно серьезное, а ситуация с сорбентами достаточно тяжелая – для их подбора пробы мазута повезли в Московский государственный университет (МГУ), говорит эколог Илья Рыбальченко. Наряду с этим он считает, что это не помешает началу курортного сезона – состав воды критично не изменился, а в регионе есть непострадавшие пляжи. «Мазут имеет разные фракции – что-то тонет, что-то капельками присутствует в водной среде, что-то на поверхности. То, что находится в водной среде, в значительной степени осядет. Но что-то, безусловно, как только потеплеет, будет снова всплывать и выбрасываться. Это будут в сотни раз меньшие объемы, чем сейчас», – заявил эксперт.
25 декабря заведующая лабораторией профильного комитета МГУ доктор химических наук Ирина Перминова говорила на совещании оперштаба в регионе, что эффективность сорбентов зависит от того, какое вещество, в какой среде и при какой температуре необходимо собрать. Она сообщала, что сейчас эксперты подбирают наиболее эффективный состав. «Ведомости» направили запрос в МГУ, чтобы уточнить, в какие сроки планируется завершить работу.