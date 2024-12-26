Для ликвидации ЧС на Кубани эксперты попросили дополнительную поддержку

Если в 2007 г. весь цикл работ по устранению последствий – от обнаружения до утилизации последних отходов – занимал около трех лет, сейчас период будет кратно больше, отметил член научно-экспертного совета ВООП, доцент кафедры промышленной экологии Российского государственного университета нефти и газа (РГУ НИУ) им. И. М. Губкина Сергей Остах. Волонтеры в регионе имеют дело с мазутом, в котором есть токсичные полиароматические и другие фракции, а они, в свою очередь, могут давать третий класс опасности, добавил Остах. «Если будет объявлен федеральный уровень (ЧС. – «Ведомости»), это не только статус. Это определенная система финансирования. При принятии решения это очень важно», – сказал эксперт. По словам Остаха, до февральских штормов и начала теплого сезона в марте необходимо собрать все загрязнения. Они требуют обезвреживания, а затем переработки, которая, по прогнозам этого же эксперта, продлится как минимум весь следующий год.