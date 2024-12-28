У 32% прошедших репродуктивный скрининг нашли заболевания или риски их развития

Демографическая ситуация в России

Ключевой показатель демографической ситуации – суммарный коэффициент рождаемости (СКР), который показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода.

По итогам прошлого года Росстат зафиксировал минимальный за 17 лет СКР – 1,41. Для естественного воспроизводства населения требуется коэффициент 2,1 или выше. По данным Росстата, максимальное значение этого показателя в РФ – 1,77 – было зафиксировано в 2015 г. В майском указе президент РФ Владимир Путин поручил повысить СКР до 1,6 к 2030 г. и до 1,8 к 2036 г.

Для улучшения демографической ситуации эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ предлагают сосредоточиться на борьбе с бесплодием, говорится в их исследовании (опубликовано в 2023 г.). По данным Росстата, частота бесплодных браков колеблется от 17 до 24% в зависимости от региона. Критическим для демографической ситуации в стране, по данным Всемирной организации здравоохранения, считается показатель 15%. В Минздраве не ответили на вопрос «Ведомостей» об актуальном показателе распространенности бесплодия среди россиян.