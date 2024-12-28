У 32% прошедших репродуктивный скрининг нашли заболевания или риски их развития

У 32% прошедших репродуктивный скрининг нашли заболевания или риски их развитияВсего за 11 месяцев обследования прошли более 5,7 млн россиян
68% россиян фертильного возраста, прошедших за 11 месяцев 2024 г. диспансеризацию, имеют I группу репродуктивного здоровья (т. е. у них нет заболеваний и факторов риска их развития). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы Минздрава.
Всего за 11 месяцев бесплатное обследование репродуктивного здоровья прошли более 5,7 млн россиян, уточнил он.
Как следует из методических рекомендаций, разработанных Минздравом, по итогам диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста (18–49 лет) определяют одну из трех групп здоровья. Таким образом, ко II и III группе отнесли 32% россиян, прошедших скрининг. Как распределяются доли по этим двум группам, в министерстве не уточнили.
Во II группу врачи включают тех, у кого нет заболеваний репродуктивной системы, но есть факторы риска: вредные привычки, хронические болезни и т. д. В III группу попадают женщины с гинекологическими заболеваниями, требующими диспансерного наблюдения или специализированной медпомощи, а также мужчины с заболеваниями репродуктивной системы или доказанным снижением фертильности, следует из рекомендаций.
Как отметил представитель Минздрава, «полученные результаты убедительно доказывают необходимость заботы о состоянии репродуктивного здоровья». Данная диспансеризация будет продолжена в рамках нового федерального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья», добавил он.
Демографическая ситуация в России
Ключевой показатель демографической ситуации – суммарный коэффициент рождаемости (СКР), который показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода.
По итогам прошлого года Росстат зафиксировал минимальный за 17 лет СКР – 1,41. Для естественного воспроизводства населения требуется коэффициент 2,1 или выше. По данным Росстата, максимальное значение этого показателя в РФ – 1,77 – было зафиксировано в 2015 г. В майском указе президент РФ Владимир Путин поручил повысить СКР до 1,6 к 2030 г. и до 1,8 к 2036 г.
Для улучшения демографической ситуации эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ предлагают сосредоточиться на борьбе с бесплодием, говорится в их исследовании (опубликовано в 2023 г.). По данным Росстата, частота бесплодных браков колеблется от 17 до 24% в зависимости от региона. Критическим для демографической ситуации в стране, по данным Всемирной организации здравоохранения, считается показатель 15%. В Минздраве не ответили на вопрос «Ведомостей» об актуальном показателе распространенности бесплодия среди россиян.
Пока репродуктивный скрининг чаще проходят женщины. По словам представителя Минздрава, обследование за 11 месяцев прошли 3,5 млн женщин и 2,2 млн мужчин. «Основной фокус должен быть сделан на программах мотивации привлечения мужчин к вопросам своего репродуктивного здоровья», – отмечал главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью мужчин Олег Аполихин в ходе встречи «О состоянии репродуктивного здоровья граждан России» на площадке «Деловой России» 12 декабря.
В области гинекологии наиболее распространены воспалительные заболевания органов малого таза, говорила там же главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневно более 1 млн людей в мире заболевают излечимыми инфекциями, передаваемыми половым путем. Они оказывают, по словам Долгушиной, «колоссальное негативное влияние» на акушерские и перинатальные исходы. Например, сифилис во время беременности ежегодно становится причиной более 300 000 смертей плода и новорожденных. А гонорея и хламидиоз являются причинами бесплодия, рассказала она.
Помимо этого, диспансеризация позволяет выявлять на ранней стадии у девушек и женщин эндометриоз, добавила Долгушина. Согласно регистру Ассоциации эндометриоза, среднее время до постановки диагноза составляет девять лет, тогда как впервые жалобы на тазовые боли возникают до 20 лет у 66% пациенток с данным диагнозом. Часто заболевание начинается в подростковом возрасте, говорит она. «Девочки, женщины страдают болями, считают, что это нормально. Не обращаются к врачам и приходят поздно, когда заболевание уже имеет распространенные формы. Они уже страдают бесплодием, и помочь им очень сложно: они проходят неоднократный цикл хирургического лечения, длительную гормональную терапию», – рассказала она.
Как устроен репродуктивный скрининг
С 2024 г. в России во время диспансеризации населения проводится оценка репродуктивного здоровья. Главная цель медицинских осмотров – выявление состояний и заболеваний, способных негативно повлиять на беременность и ее течение, а также на роды и послеродовой период.
У женщин во время диспансеризации акушер-гинеколог проводит осмотр в зеркалах, берет материал для микроскопического и цитологического исследований, а также проводит пальпацию молочных желез. Цитологическое исследование соскоба с шейки матки проводится при его окрашивании по Папаниколау. Этот тест применяется для ранней диагностики предраковых состояний и рака шейки матки – одного из самых распространенных женских онкозаболеваний в России и в мире.
Кроме этого, для молодых женщин в возрасте от 18 до 29 лет проводят лабораторные исследования для выявления возбудителей инфекционных заболеваний малого таза методом ПЦР.
Оценка репродуктивного здоровья мужчин состоит из осмотра урологом. Если врачи найдут какие-то отклонения от нормы, мужчины и женщины будут направлены на второй этап диспансеризации для проведения дополнительных обследований и уточнения диагноза. Для женщин он предполагает УЗИ органов малого таза и молочных желез и повторный прием акушера-гинеколога, в возрасте от 30 до 39 лет – еще исследования мазков на инфекционные заболевания.
Для мужчин второй этап включает в себя спермограмму (этот тест используется для оценки способности к зачатию и обнаружения урологических заболеваний), микроскопическое исследование микрофлоры или проведение других исследований для выявления инфекционных заболеваний органов малого таза, УЗИ предстательной железы и органов мошонки, а также повторный прием уролога.