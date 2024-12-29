Что произошло в мировой и российской науке в 2024 году

В проекте участвовали шесть человек: двое мужчин и четыре женщины из России и Беларуси. Экипаж имитировал работу космической экспедиции на окололунной орбитальной станции и поверхности Луны. За год участники эксперимента выполнили более 70 научных исследований, включая три опыта по совместной работе человека и антропоморфного робота. Также были смоделированы облет Луны с поиском места для посадки и пять имитационных выходов на лунную поверхность.