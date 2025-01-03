AP: водитель Cybertruck застрелился перед взрывом у отеля Трампа

AP: водитель Cybertruck застрелился перед взрывом у отеля ТрампаВ результате взрыва семь человек получили легкие травмы
Награжденный орденами и медалями военнослужащий армии США, находившийся в Tesla Cybertruck, который взорвался у отеля Trump International в Лас-Вегасе, выстрелил себе в голову непосредственно перед взрывом. Об этом сообщает Associated Press (AP).
В результате взрыва автомобиля, начиненного фейерверками, семь человек получили легкие травмы, но сам отель практически не пострадал. Шериф округа Кларк Кевин МакМахилл рассказал, что 37-летний Мэттью Ливелсбергер, служивший в «зеленых беретах», вероятно, планировал более разрушительную атаку, но автомобиль со стальным кузовом принял на себя большую часть силы взрыва самодельной бомбы.
«Уровень подготовки не соответствует тому, что мы ожидаем от человека с таким военным опытом», – отметил специальный агент американского бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ Кенни Купер.
Власти все еще работают над установлением мотива преступления.
«Мы не упускаем из виду, что это произошло перед зданием Трампа, что это автомобиль Tesla, но на данный момент у нас нет информации, которая однозначно указывала бы на то, что это произошло из-за конкретной идеологии», – заявил специальный агент ФБР в Лас-Вегасе Спенсер Эванс.
Ливельсбергер служил в «Зеленых беретах» – высококвалифицированных спецподразделениях, которые работают за рубежом и обучают партнеров. Он служил в армии с 2006 г., дважды отправлялся в Афганистан и бывал на Украине, в Таджикистане, Грузии и Конго. Он был награжден в общей сложности пятью Бронзовыми звездами (четвертая по значимости награда в ВС США, ее вручают военнослужащим, проявившим отвагу во время боевых действий), в том числе одной с планкой за храбрость под огнем, знаком боевой пехотной награды и медалью «За похвальную службу в армии».
Взрыв автомобиля перед отелем в Лас-Вегасе произошел через несколько часов после того, как 42-летний Шамсуд-Дин Бахар Джаббар протаранил грузовиком толпу в Новом Орлеане. Погибли 14 человек, сам водитель был застрелен полицией. ФБР сообщило, что в автомобиле в Новом Орлеане был обнаружен флаг ИГИЛ
И Ливельсбергер, и Джаббар служили на военной базе Форт-Брэгг (сейчас – Форт Либерти) – армейской базе в Северной Каролине, где дислоцируются многочисленные подразделения специальных операций. Но один из чиновников, который беседовал с AP, сказал, что они не пересекались. Оба водителя арендовали свои автомобили через приложение Turo. Заместитель помощника директора ФБР Крис Райя заявил, что власти не обнаружили «никакой однозначной связи» между терактом в Новом Орлеане и взрывом в Лас-Вегасе.
Отель Trump International в Лас-Вегасе входит в состав Trump Organization, компании избранного президента Дональда Трампа, который вернется в Белый дом 20 января. Генеральный директор Tesla Илон Маск был ключевым сторонником Трампа в его президентской кампании, а также является советником избранного президента.