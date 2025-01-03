AP: водитель Cybertruck застрелился перед взрывом у отеля Трампа

Ливельсбергер служил в «Зеленых беретах» – высококвалифицированных спецподразделениях, которые работают за рубежом и обучают партнеров. Он служил в армии с 2006 г., дважды отправлялся в Афганистан и бывал на Украине, в Таджикистане, Грузии и Конго. Он был награжден в общей сложности пятью Бронзовыми звездами (четвертая по значимости награда в ВС США, ее вручают военнослужащим, проявившим отвагу во время боевых действий), в том числе одной с планкой за храбрость под огнем, знаком боевой пехотной награды и медалью «За похвальную службу в армии».