В столичных МФЦ желающим развестись стали предлагать примирительную процедуру

В столичных МФЦ желающим развестись стали предлагать примирительную процедуруУслуга медиации при расторжении брака бесплатна для жителей Москвы
В многофункциональных центрах (МФЦ) Москвы супружеским парам начали предлагать услугу медиации при разводе, выяснил корреспондент «Ведомостей». Процедура направлена на то, чтобы попытаться примирить мужа и жену, решивших расторгнуть брак. Супруги, как сообщил представитель одного из столичных МФЦ, имеют право получить консультацию специалистов в течение месяца после подачи заявления на развод. Во время семейной медиации нейтральная третья сторона (медиатор) помогает найти «взаимовыгодное решение для всех участников конфликта или спорной ситуации», говорится на сайте столичной Службы медиации.
В МФЦ могут развестись пары, у которых нет общих несовершеннолетних детей. При этом супруги обоюдно согласны расторгнуть брак. В остальных случаях придется разводиться через суд.
«Медиация при разводе» – пилотный проект ГБУ Центр «Содействие» и отделений «Мои документы». Услуга по медиации предоставляется бесплатно гражданам с постоянной регистрацией в Москве. Программа для супружеских пар рассчитана на 30 дней. Очные консультации проводят специалисты Центра медиации и социально-правовой помощи (филиал ГБУ Центр «Содействие»).
Работа медиатора с парами состоит из нескольких этапов, сообщается на сайте службы. На первом проводится совместное или индивидуальное консультирование, во время которого выясняется, «какие ресурсы есть у супругов для сохранения брака или гармоничного выхода из отношений». На втором этапе специалист определяет формат взаимодействия с семьей – это может быть как групповая работа, так и совместные или раздельные сессии. Третий этап предполагает связь специалиста с одной из сторон конфликта в случае, если заявитель не знает, согласится ли его супруг или супруга на участие в медиации. При согласии двух сторон начинается совместная работа, а при отказе одной из них специалисты работают с тем, кто выразил желание «экологично завершить брачно-семейные отношения».
Помощь основывается на конфликтологической, медиативной и психологической поддержке, а в рамках работы медиатор прибегает к техникам и методам коррекции стрессовых состояний. Как говорится на сайте службы, во время сессий семьи, в частности, могут «разобраться со своими сомнениями, проработать чувство безысходности, привлечь ресурсы для стабильной жизнедеятельности семейной системы», а также избавиться от чувства вины и обиды. При этом отмечается, что медиатор беспристрастен и не дает советов клиентам – окончательное решение остается за ними.
При разводе пары нередко обращаются к психологам с разными проблемами в зависимости от стадии принятия решения, среднее же количество сессий варьируется от 10 до 20, пояснила «Ведомостям» семейный психолог, специалист сервиса психотерапии Alter Анастасия Котельникова. Если желание развестись еще не окончательно сформировано и есть слабая надежда на сохранение отношений, ключевыми темами становятся попытки восстановить коммуникацию, понять, какие потребности и навыки у партнеров в дефиците, и сформировать новые модели поведения, если старые не работают, говорит эксперт.
Если решение о разводе принято, акцент смещается на вопросы, связанные с его последствиями: раздел совместно нажитого имущества, определение формата общения с детьми, договоренности о финансовой поддержке, установление границ в общении с бывшим партнером и обсуждение взаимодействия в случае появления новых партнеров, добавила Котельникова. В целом работа с семейным психологом помогает снизить эмоциональную напряженность, найти компромиссы и минимизировать стресс, особенно у детей. Кому-то важно научиться навыкам переговоров и саморегуляции, кому-то нужен план поведения на ближайшую перспективу, а кому-то требуется сопровождение в горевании, ведь развод – это тоже утрата, резюмировала специалист.
8 из 10 браков
распались в России по итогам первого полугодия 2024 г., говорила советник гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения Елена Михайлова в декабре. По ее словам, Россия вышла на третье место в мире по числу разводов. Согласно данным Росстата, за первые шесть месяцев прошлого года в стране было зафиксировано 360 000 браков и 318 000 разводов.
В сентябре «Ведомости» писали, что Министерство юстиции разрабатывает законопроект, который предусматривает обязательную досудебную примирительную процедуру по делам о расторжении брака. Глава ведомства Константин Чуйченко пояснял, что она будет действовать при определении места жительства ребенка, разделе имущества и взыскании алиментов
Возможность медиации как способа разрешения правовых споров устанавливает закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника». Существующая правовая медиация целесообразна для супругов, которые хотят достигнуть соглашения по вопросам раздела имущества и проживания детей после расторжения брака, пояснила юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова. В этом случае процесс представляет собой «не терапию и не консультирование по вопросам отношений», а альтернативу обращению в суд, говорится на сайте Службы медиации Москвы. Задача медиатора заключается в том, чтобы помочь сторонам сформулировать «предложения, которые могут стать взаимовыгодными», чтобы затем внести их в медиативное соглашение. Документ является гражданско-правовой сделкой, при желании сторон его можно подтвердить у нотариуса, говорится на сайте службы. В случае утверждения медиативное соглашение приобретает силу – оно становится обязательным к исполнению службой судебных приставов.
Средняя цена процедуры медиации обычно составляет от 3000 до 5000 руб. с человека в час, сообщил «Ведомостям» председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов. Первая встреча длится час, последующие – 2–3 часа, уточнил эксперт. Их количество зависит от того, сколько вопросов хочет обсудить пара. «Если это 2–3 сложных вопроса, например порядок общения и алименты, то ориентировочно получается две встречи по два часа», – говорит Кузнецов. По его словам, статистики по медиации семейных споров нет, но можно опираться на данные семейных центров в Москве. С 2018 по 2024 г. в них провели порядка 6000 примирительных процедур, рассказывал Кузнецов в сентябре 2024 г.
«Ведомости» направили запрос в департамент труда и соцзащиты Москвы, курирующий службу медиации, с просьбой уточнить, во всех ли МФЦ уже предлагается данная услуга при разводе.