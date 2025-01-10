В столичных МФЦ желающим развестись стали предлагать примирительную процедуру

Работа медиатора с парами состоит из нескольких этапов, сообщается на сайте службы. На первом проводится совместное или индивидуальное консультирование, во время которого выясняется, «какие ресурсы есть у супругов для сохранения брака или гармоничного выхода из отношений». На втором этапе специалист определяет формат взаимодействия с семьей – это может быть как групповая работа, так и совместные или раздельные сессии. Третий этап предполагает связь специалиста с одной из сторон конфликта в случае, если заявитель не знает, согласится ли его супруг или супруга на участие в медиации. При согласии двух сторон начинается совместная работа, а при отказе одной из них специалисты работают с тем, кто выразил желание «экологично завершить брачно-семейные отношения».