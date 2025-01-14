За ветеранами спецоперации закрепят медработников-координаторов

Вне очереди и по показаниям ветераны имеют право получить специализированную и паллиативную помощь, а также услуги по реабилитации. Если пациент живет в отдаленном населенном пункте или по состоянию здоровья не может посетить медорганизацию, за ним для оказания паллиативной помощи закрепляется выездная бригада специалистов – она посещает его не реже одного раза в неделю и по медицинским показаниям. Для реабилитации на дому пациенту предоставляют медицинские изделия, которые нужны для восстановления. В случае если ему нужно постоянное наблюдение, для обследований могут привлекаться телемедицинские технологии.