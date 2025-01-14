За ветеранами спецоперации закрепят медработников-координаторов

За ветеранами спецоперации закрепят медработников-координаторовК некоторым участникам боевых действий будут выезжать медицинские бригады для проведения обследований
Медработники-координаторы будут помогать ветеранам боевых действий, которые принимали участие в специальной военной операции, в получении первичной медико-санитарной помощи вне очереди. Она включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний. Это прописано в новой утвержденной программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи, она рассчитана на 2025 г. и на плановый период 2026–2027 гг.
Если ветеран спецоперации не может посетить поликлинику, то к нему будет выезжать медицинская бригада, чтобы провести обследования. Перед оказанием услуг участник спецоперации должен дать согласие фонду «Защитники Отечества» на передачу личных данных в территориальный фонд обязательного медицинского страхования: о своем местонахождении и возможных ограничениях по здоровью, которые затрудняют самостоятельное обращение за помощью. После этого территориальный фонд ОМС определит медорганизацию, к которой будет прикреплен пациент, а поликлиника выделит ему медработника-координатора.
Медучреждение должно организовать диспансеризацию в течение месяца после получения информации о пациенте, указывается в документе. Вместе с этим программа наделила главврачей правом устанавливать время и даты приема для ветеранов спецоперации, которые ее проходят.
Вне очереди и по показаниям ветераны имеют право получить специализированную и паллиативную помощь, а также услуги по реабилитации. Если пациент живет в отдаленном населенном пункте или по состоянию здоровья не может посетить медорганизацию, за ним для оказания паллиативной помощи закрепляется выездная бригада специалистов – она посещает его не реже одного раза в неделю и по медицинским показаниям. Для реабилитации на дому пациенту предоставляют медицинские изделия, которые нужны для восстановления. В случае если ему нужно постоянное наблюдение, для обследований могут привлекаться телемедицинские технологии.
В перечисленных случаях медорганизации предоставляют ветеранам необходимые медицинские изделия и препараты. Отдельные положения, определяющие получение лекарств во внеочередном порядке за счет бюджетов регионов, устанавливают органы исполнительной власти субъектов.
На всех этапах оказания медпомощи ветеран получает право на консультации с медицинским психологом (их могут проводить с применением телемедицины).
По показаниям санаторно-курортное лечение тоже можно получить вне очереди и вне зависимости от наличия инвалидности. Региональные минздравы до 1 апреля установят перечень подведомственных санаториев, куда могут поехать участники спецоперации.
Учет оказания медпомощи участникам спецоперации ведет Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Общий объем запланированных расходов бюджета ФОМСа на 2025 г. – 4,47 трлн руб. (в 2024 г. – 3,9 трлн руб.). Увеличение расходов ФОМСа все же связано с дополнительно включенным финансированием трансформации первичного звена – здесь речь идет об общем тренде роста расходов на здравоохранение, объяснила «Ведомостям» директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. В вопросе медпомощи ветеранам спецоперации основной удар на себя принимает система Министерства обороны, отмечает она. А ситуация с доступностью услуг по ОМС для других категорий населения будет зависеть от того, насколько объемная помощь понадобится в гражданском сегменте, сказала эксперт.
Подход, описанный в новой программе, важен для оказания постоянной медицинской помощи гражданам, пострадавшим в результате боевых действий, заявил «Ведомостям» профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, также надо обратить внимание на компенсацию ветеранам расходов на лекарства. Даже если они будут получать пенсию по ранению, в сложных случаях ее точно не хватит на препараты – особенно в условиях, когда они сильно подорожали, заключил Сафонов. Лекарственная инфляция на начало декабря 2024 г. превысила 7%, по данным аналитической компании DSM Group.