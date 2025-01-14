Минпросвещения начало год с предложений по изменению в работе колледжей

Минпросвещения начало год с предложений по изменению в работе колледжейПоступить в них можно будет онлайн, а при необходимости – увеличить срок обучения на год
Министерство просвещения с 9 по 10 января 2025 г. опубликовало восемь проектов нормативных правовых актов, предполагающих изменения в работе системы среднего профессионального образования (СПО) в России. Ведомство планирует цифровизировать поступление в колледжи, обновить шесть образовательных стандартов и разрешить родителям продлить обучение ребенка по отдельным специальностям, следует из данных на портале проектов нормативных правовых актов.
Дистанционное поступление в колледжи министерство предлагает организовать через сервис «Поступление в вуз онлайн», доступный на портале «Госуслуги». Это следует из проекта приказа, вносящего изменение в правительственное положение о работе сервиса.
Ведомство будет контролировать ход приемной кампании через портал, а также консультировать учреждения СПО и самих поступающих во время ее проведения, следует из документа. Минпросвещения также проследит, чтобы на портале была доступна информация о колледжах, в которые можно поступить онлайн.
Цифровизация поступления направлена на то, чтобы агрегировать все заявления о приеме в колледжи и техникумы, сказано в пояснительной записке к документу. Такие реформы помогут ведомству собрать статистические данные по проведению приемных кампаний в учреждениях СПО.
Цифровизация поможет не только анализировать, но и регулировать потоки «образовательной миграции» студентов СПО по регионам для формирования контрольных цифр приема, которые для колледжей планируют регионы, сказала главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.
Подача заявлений на поступление в вуз через «Госуслуги» стала доступна с 2023 г. В прошлом году сервисом воспользовались 455 000 человек, т. е. 44% всех абитуриентов. Сервис позволяет отправить документы в 1075 российских вузов, следует из данных на портале «Госуслуги».
Также Минпросвещения хочет разрешить родителям студентов, обучающихся в колледжах по индивидуальному учебному плану (составляется на основе предпочтений обучающегося), увеличить по желанию период обучения их ребенка на один дополнительный год, если работать по этой специальности могут только совершеннолетние. Такое нововведение позволит выпускникам трудоустроиться сразу после завершения колледжа, пояснил «Ведомостям» сотрудник пресс-службы министерства. Нововведение коснется более 60 специальностей СПО, подсчитали «Ведомости». В числе таких профессий: сварщик, слесарь-электрик электропоездов, кровельщик, водолаз, матрос промысловой команды, бармен и др.
Продленный индивидуальный учебный план студента колледж может дополнить профильными дисциплинами, а обучающийся сможет попросить добавить в него «дисциплины или модули по дополнительным компетенциям», дополнил сотрудник пресс-службы. Он также отметил, что в случае очно-заочной и заочной форм обучения в колледжах «нет риска выпуска несовершеннолетних».
Еще шестью другими проектами приказов Минпросвещения вводит изменения в образовательные стандарты по специальностям металлургии, сварки металлов и управления нефтехимическим производством. Эти предложения Абанкина связывает с повышением спроса на данные специальности.
Так, ведомство хочет прекратить с 1 апреля 2025 г. прием в учреждения СПО по действующей программе «Металлургическое производство». Она включает в себя как обязательное обучение по организации работы на производстве, так и вариативную часть по подготовке и ведению следующих производств: черной или цветной металлургии либо же литейного производства черных и цветных металлов, а также термической обработки металлов или обработки давлением.
Вместо старой программы по металлургии министерство предлагает запустить с апреля набор студентов на четыре новые. Теперь одноименное «Металлургическое производство» будет включать в себя обязательное обучение руководству коллективом, а вариативная часть состоит из ведения производства металлических порошков, композитных материалов, покрытий или же литейного производства черных и цветных металлов. Отдельными программами становятся «Обработка металлов в металлургическом производстве», «Металлургия цветных металлов» и «Металлургия черных металлов».
Россия испытывает дефицит в квалифицированных рабочих, говорил в ноябре 2024 г. глава Минтруда Антон Котяков. «Всего за несколько лет количество вакансий на одного безработного по квалифицированным рабочим возросло в 2,5 раза», – сказал он тогда (цитата по «Интерфаксу»). Потребность рынка труда в кадрах до 2030 г. составляет не менее 2,4 млн человек, добавил он. В 2019–2023 гг. прием студентов в российские учреждения СПО вырос на 17% с 1 млн до 1,2 млн человек, следует из данных консалтинговой компании BusinesStat.
Реформы СПО покажут большую эффективность, если решится проблема отсутствия у мужчин-выпускников военной отсрочки, из-за чего многие из них продолжают учебу в вузе или идут в армию, рассказал директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Сами работодатели не особо заинтересованы в специалистах мужского пола без отсрочки, а после срочной службы часть выпускников колледжей выбирают военную карьеру, продолжил эксперт.
Климанов также дополнил, что рабочие кадры должны быть направлены на региональные рынки России, но из-за отсутствия «должных условий» для жизни часть из них стремится переехать в субъекты с более развитой экономикой.