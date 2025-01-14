Минпросвещения начало год с предложений по изменению в работе колледжей

Россия испытывает дефицит в квалифицированных рабочих, говорил в ноябре 2024 г. глава Минтруда Антон Котяков. «Всего за несколько лет количество вакансий на одного безработного по квалифицированным рабочим возросло в 2,5 раза», – сказал он тогда (цитата по «Интерфаксу»). Потребность рынка труда в кадрах до 2030 г. составляет не менее 2,4 млн человек, добавил он. В 2019–2023 гг. прием студентов в российские учреждения СПО вырос на 17% с 1 млн до 1,2 млн человек, следует из данных консалтинговой компании BusinesStat.