Нейросеть посоветовала правительству подумать о стандартах ИИ в образовании

«Такую подсказку можно принять. Вы должны относиться к искусственному интеллекту как к поддерживающей системе, которая не должна заменять мышление», – сказал он, обращаясь к молодежи в зале национального центра «Россия». Далее вице-премьер поделился деталями работы – оказывается, члены правительства используют ИИ для работы с чувствительной информацией и во внутреннем управлении. Чернышенко сообщил, что у них в координационном центре есть отдельные стойки с ИИ. Он отрезан от внешней среды «для того, чтобы ответы, которые он дает, не были достоянием кого не надо». В документообороте правительству помогают специальные цифровые агенты, уточнил вице-премьер.