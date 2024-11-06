Как российские и зарубежные вузы внедряют ИИ в обучение студентов

Как российские и зарубежные вузы внедряют ИИ в обучение студентовУниверситеты также знакомят с такими технологиям своих сотрудников
Ведущие российские и зарубежные вузы стремятся интегрировать инструменты искусственного интеллекта (ИИ) в деятельность студентов и работу сотрудников высших образовательных учреждений. Такой вывод следует из совместного доклада «Яндекс. Образования» и НИУ ВШЭ «Искусственный интеллект и высшее образование: возможности, практики и будущее» (есть у «Ведомостей»). Соавторами исследования также выступили сотрудники университета ИТМО и Московского городского педагогического университета (МГПУ)
Отечественные университеты два последних года экспериментируют с внедрением ИИ в образовательный процесс студентов. Так, ВШЭ весной 2024 г. разрешила использовать при написании диплома языковую модель YandexGPT 15 студентам гуманитарных специальностей («Философия», «Медиакоммуникации», «Востоковедение» и другие), следует из доклада.
При этом группа обучающихся могла использовать ИИ только для сбора и анализа данных в дипломной работе, а также обобщения и оформления материала ВКР. Участвовавшие в эксперименте студенты ВШЭ отметили, что инструменты ИИ позволили сохранить время для решения «творческих задач» при подготовке ВКР, говорится в докладе.
До конца 2024 г. НИУ ВШЭ также планирует обучить работе с инструментами ИИ 2000 сотрудников и преподавателей вуза, для этого они пройдут программу повышения квалификации, говорил «Ведомостям» сотрудник пресс-службы вуза. Всего в университете работают около 11 300 человек, уточнил он.
ДИПЛОМЫ С НЕЙРОННОЙ ПОМОЩЬЮ
Авторы доклада опросили студентов студентов физических и ИТ-направлений ИТМО и НИУ ВШЭ о том, использовали ли они инструменты ИИ для написания дипломных работ. Большинство респондентов (60,4%) признались, что применяли чат-боты с генеративным искусственным интеллектом (GPT), говорится в докладе. Еще около половины опрошенных (52,2%) использовали ИИ при сдаче учебных заданий от преподавателей. В онлайн-анкетировании приняло участие 440 студентов ИТМО и 142 студента НИУ ВШЭ, опрос проводился в мае 2024 г.
Ученый совет МГПУ разрешил студентам использовать генеративные инструменты на основе ИИ (к ним относится ChatGPT и его аналоги) для дипломных работ в августе 2023 г. При этом студенты обязаны перепроверять информацию из ИИ-сервисов и дополнять ее «более надежными источниками», уточняется в указе совета. Если студент МГПУ использовал в ВКР генеративные инструменты, он должен сообщить об этом в самой дипломной работе.
Университет ИТМО обучает инструментам машинного обучения студентов, которые не владеют навыками программирования, следует из доклада. Такие студенты используют облачный сервис SMILE (запущен самим университетом весной 2023 г.), он позволяет автоматизировать построение моделей технологических и бизнес-процессов без полного объема данных о них. Для своих профессоров, преподавателей и научных сотрудников университет также проводит курсы по анализу данных с помощью языка программирования Python, говорится в докладе.
В прошлом учебном году около 750 студентов РАНХиГС прошли обучение по программе профессиональной переподготовки по машинному обучению и искусственному интеллекту, рассказал «Ведомостям» руководитель проекта «Цифровая кафедра» в Президентской академии Константин Раев. На этой программе студенты изучали основы программирования на языке Python и применяли технологии глубокого обучения для анализа данных в социально-гуманитарных исследованиях, сказал он.
Преподаватели РАНХиГС используют инструменты сервисов антиплагиата для выявления студенческих работ, в которых использовались инструменты ИИ, отметил проректор Президентской академии по информационным и цифровым технологиям Павел Клепинин. При этом дальнейшее распространение инструментов ИИ может изменить подходы к оценке работ студентов вузов, предположил он.
Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана разрешает студентам «разумное» применение ИИ в подготовке текста ВКР, рассказал «Ведомостям» проректор по учебной работе в вузе Борис Падалкин. При этом такие дипломные работы должны содержать пометку «сделано с применением ИИ», добавил он. С 2021 г. университет запустил семь бакалаврских и девять магистерских программ по применению технологий ИИ, в том числе в области проектирования машин и радиоэлектронной аппаратуры, суммарно на на них учатся около 400 студентов, добавил Падалкин.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» тоже не ограничивает использование инструментов ИИ в дипломных работах, сообщил «Ведомостям» заместитель ответственного секретаря приемной комиссии вуза Алексей Егоров. «Мы запрещаем плагиат и списывание, а не ИИ как таковой», – отметил он. При этом МИФИ и Бауманка не вводили отдельных нормативных актов по использованию ИИ в дипломных работах, уточнили Егоров и Падалкин.
Авторы доклада также изучили опыт внедрения технологий ИИ в зарубежных учреждениях высшего образования. Так, Наньянский технологический университет (Nanyang Technological University, Сингапур) рекомендует преподавателям задавать студентам домашние задания, в которых нужно продемонстрировать личное понимание изучаемого предмета. Такие задания нельзя выполнить с помощью инструментов ИИ, считают в университете.
Центр обучения и образования Оксфордского университета (University of Oxford, Великобритания) в 2023 г. выпустил рекомендации для преподавателей по работе со студентами с учетом развития ИИ. В них организация также советует преподавателям сократить количество домашних заданий, которые можно выполнить с помощью ИИ. Студентам в своих работах стоит чаще демонстрировать примеры из жизненного опыта, говорится в рекомендациях. Там же отмечается, что для заданий по сбору и обобщению информации из разных частей образовательной программы студенты могут использовать инструменты ИИ.
Мичиганский университет (University of Michigan, США) на своем сайте создал методический раздел по применению инструментов ИИ для своих преподавателей, сотрудников и студентов. Обучающимся университет рекомендует не делиться личной информацией с генеративными инструментами на базе ИИ, а также просит перепроверять данные подобных сервисов. На сайте вуза также опубликован каталог ИИ-инструментов, которые студенты и сотрудники могут применять для академических и рабочих задач.
«Ведомости» направили запросы в пресс-службы МГУ имени Ломоносова, СПбГУ, МФТИ, РГГУ, МГИМО и Финансового университета при правительстве РФ с просьбой уточнить, как в этих вузах применяют ИИ-технологии в работе сотрудников и обучении студентов.