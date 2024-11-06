Как российские и зарубежные вузы внедряют ИИ в обучение студентов

Центр обучения и образования Оксфордского университета (University of Oxford, Великобритания) в 2023 г. выпустил рекомендации для преподавателей по работе со студентами с учетом развития ИИ. В них организация также советует преподавателям сократить количество домашних заданий, которые можно выполнить с помощью ИИ. Студентам в своих работах стоит чаще демонстрировать примеры из жизненного опыта, говорится в рекомендациях. Там же отмечается, что для заданий по сбору и обобщению информации из разных частей образовательной программы студенты могут использовать инструменты ИИ.