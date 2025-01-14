Росархив предложил ценовой диапазон за пользование данными в госсистеме архивов

Тогда же «Ведомости» обратили внимание, что сейчас цены на копирование документов разнятся в зависимости от архива – учреждения устанавливают их самостоятельно. В удаленном доступе ГИС будут не только документы на бумажных носителях, но и кино-, фото- и видеоматериалы, а также копии электронных и телеметрических документов, рассказывала председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.