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Росархив предложил ценовой диапазон за пользование данными в госсистеме архивов

За просмотр и прослушивание хотят взимать от 90 до 350 рублей
Екатерина Дорофеева
Киселев Сергей / АГН «Москва»
Киселев Сергей / АГН «Москва»

За пользование копиями архивных документов в государственной информационной системе (ГИС) удаленного доступа будет установлена фиксированная плата. Это прописано в проекте постановления правительства, который разработало Федеральное архивное агентство (Росархив). Документ 14 января размещен на портале проектов нормативных правовых актов, он находится на стадии обсуждения до 28 января.

За просмотр и прослушивание электронных копий материалов, которые входят в состав Архивного фонда России, установлен ценовой диапазон. Пользователю ГИС придется заплатить 90 руб. за час и 350 руб. за сутки. Исключение составляют копии архивных документов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Для них порядок предоставления доступа и цены не уточняются.

Для использования электронных копий архивных материалов пользователь должен предоставить заявление в виде оформленного заказа на просмотр или прослушивание. Оплата будет проводиться с помощью безналичных платежных сервисов. Их внедрят в систему ГИС удаленного пользования.

Наряду с этим в проекте постановления прописано, что размер платы за услуги удаленного использования архивных документов в других информационных системах устанавливают нормативные правовые акты субъектов России и муниципальные правовые акты. Они же прописывают порядок и случаи оплаты.

«Ведомости» направили запрос в Росархив с просьбой уточнить, какой порядок пользования будет установлен в ГИС для электронных копий документов, касающихся периода Второй мировой войны. Сейчас некоторые из исторических документов этого времени можно найти в открытых источниках – например, в государственной информационной системе «Память народа». Это совместный проект департамента Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества и корпорации ЭЛАР, которая занимается наполнением электронных архивов.

10 января «Ведомости» писали, что Росархив займется разработкой государственной информационной системы удаленного пользования архивными документами. Финансировать создание, развитие и эксплуатацию системы будут за счет средств федерального бюджета. Материалы для ГИС будет предоставлять Государственный архив Российской Федерации, а также региональные и муниципальные архивы, которые заключили с Росархивом соглашение об услуге удаленного пользования.

Тогда же «Ведомости» обратили внимание, что сейчас цены на копирование документов разнятся в зависимости от архива – учреждения устанавливают их самостоятельно. В удаленном доступе ГИС будут не только документы на бумажных носителях, но и кино-, фото- и видеоматериалы, а также копии электронных и телеметрических документов, рассказывала председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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