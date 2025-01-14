Росархив предложил ценовой диапазон за пользование данными в госсистеме архивов

Росархив предложил ценовой диапазон за пользование данными в госсистеме архивовЗа просмотр и прослушивание хотят взимать от 90 до 350 рублей
За пользование копиями архивных документов в государственной информационной системе (ГИС) удаленного доступа будет установлена фиксированная плата. Это прописано в проекте постановления правительства, который разработало Федеральное архивное агентство (Росархив). Документ 14 января размещен на портале проектов нормативных правовых актов, он находится на стадии обсуждения до 28 января.
За просмотр и прослушивание электронных копий материалов, которые входят в состав Архивного фонда России, установлен ценовой диапазон. Пользователю ГИС придется заплатить 90 руб. за час и 350 руб. за сутки. Исключение составляют копии архивных документов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Для них порядок предоставления доступа и цены не уточняются.
Для использования электронных копий архивных материалов пользователь должен предоставить заявление в виде оформленного заказа на просмотр или прослушивание. Оплата будет проводиться с помощью безналичных платежных сервисов. Их внедрят в систему ГИС удаленного пользования.
Наряду с этим в проекте постановления прописано, что размер платы за услуги удаленного использования архивных документов в других информационных системах устанавливают нормативные правовые акты субъектов России и муниципальные правовые акты. Они же прописывают порядок и случаи оплаты.
«Ведомости» направили запрос в Росархив с просьбой уточнить, какой порядок пользования будет установлен в ГИС для электронных копий документов, касающихся периода Второй мировой войны. Сейчас некоторые из исторических документов этого времени можно найти в открытых источниках – например, в государственной информационной системе «Память народа». Это совместный проект департамента Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества и корпорации ЭЛАР, которая занимается наполнением электронных архивов.
10 января «Ведомости» писали, что Росархив займется разработкой государственной информационной системы удаленного пользования архивными документами. Финансировать создание, развитие и эксплуатацию системы будут за счет средств федерального бюджета. Материалы для ГИС будет предоставлять Государственный архив Российской Федерации, а также региональные и муниципальные архивы, которые заключили с Росархивом соглашение об услуге удаленного пользования.
Тогда же «Ведомости» обратили внимание, что сейчас цены на копирование документов разнятся в зависимости от архива – учреждения устанавливают их самостоятельно. В удаленном доступе ГИС будут не только документы на бумажных носителях, но и кино-, фото- и видеоматериалы, а также копии электронных и телеметрических документов, рассказывала председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.