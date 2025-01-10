Росархив займется созданием госсистемы удаленного доступа к архивным документам

Росархив займется созданием госсистемы удаленного доступа к архивным документамПросмотр и прослушивание ряда материалов в ней будет платным
В России появится государственная информационная система (ГИС) удаленного использования архивных документов. Ее разработает Федеральное архивное агентство (Росархив), следует из проекта постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов. Документ находится на стадии обсуждения. Финансировать создание, развитие и эксплуатацию системы будут за счет средств федерального бюджета. За просмотр и прослушивание электронных копий материалов ГИС может взиматься плата – это прописано в изменениях в закон «Об архивном деле в РФ».
Граждане после регистрации в ГИС смогут получить доступ к электронным копиям архивных документов, включенным в Архивный фонд России. Материалы может предоставлять Государственный архив Российской Федерации, а также региональные и муниципальные архивы, которые заключили с Росархивом соглашение об услуге удаленного пользования. Оператора ГИС, согласно проекту постановления, определит тоже Росархив – это будет подведомственное ему казенное учреждение.
Внести изменения в закон об архивном деле и утвердить ГИС ранее предложило правительство. Инициатива была внесена в Госдуму в декабре 2022 г. Финальное чтение в нижней палате парламента документ преодолел спустя два года – 10 декабря 2024 г. Совет Федерации одобрил его на следующий день, а спустя два дня закон подписал президент.
Создание электронной системы, с помощью которой пользователи смогут удаленно прослушивать и просматривать архивные материалы, – это главное изменение в действующем с 2004 г. законе, отмечает адвокат адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов. «Закон также предусматривает возможность создания региональных и муниципальных электронных информационных систем на основе положения правительства, что обеспечит доступ к электронным документам региональных и местных архивов», – добавил он. Размер оплаты и в каких случаях она будет взиматься определят соответственно субъекты РФ и муниципальные образования, пояснил эксперт. Сейчас нормы закона об архивном деле допускают платное использование документов, уточнил управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Детали оплаты в том числе прописаны в приказе Росархива от сентября 2017 г. – он, например, определяет, что пользователь может заказывать и получать документы раньше сроков выдачи на платной основе, уточнил эксперт. По словам Галанцева, взимание платы также возможно за ксерокопии архивных документов.
Наряду с этим цены на копирование документов разнятся в зависимости от архива – учреждения устанавливают их самостоятельно, убедились «Ведомости», изучив прейскуранты. В Государственном архиве Российской Федерации, например, ксерокопия одного листа документа 1931 г. – XXI в. в формате А4 стоит 54 руб. В Российском государственном военно-историческом архиве цены варьируются в зависимости от качества копии, формата документа и его типа от 120 до 1500 руб. А в Российском государственном архиве новейшей истории за копию листа формата А4 придется заплатить от 43 до 150 руб.
В удаленном доступе ГИС будут не только документы на бумажных носителях, но и кино-, фото- и видеоматериалы, а также копии электронных и телеметрических документов, сообщила «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. Закон о ГИС решает вопрос доступности архивных материалов для жителей всей страны вне зависимости от того, есть ли в населенном пункте архив или фонд хранения, пояснила она.
С этим согласился историк Алексей Макаркин, он считает, что удаленная система пользования документами нужна и может быть полезна. По его словам, сейчас условия доступа к архивам зависят от технических возможностей. В некоторых архивах запись на посещение производится один раз в месяц на определенный период времени, а количество мест в их залах ограничено, отмечает Макаркин. При этом за доступ в архив и ознакомление с материалами платить не нужно. Говоря о платности данных в разрабатываемой ГИС, Макаркин заявил, что к этому можно отнестись спокойно, поскольку архивам надо «как-то функционировать и зарабатывать». Вместе с этим он считает, что просмотр документов в ГИС должен быть бесплатным, а скачивание платным.
«Ведомости» направили запросы в правительство, Министерство культуры, Минцифры и Росархив с просьбой уточнить принципы оплаты за использование документов, в частности будут ли они стандартизированы. В правительстве запрос перенаправили в Росархив. «Ведомости» также поинтересовались, на какой стадии находится подготовка ГИС и продолжат ли учреждения самостоятельно устанавливать цены за услуги по использованию архивных документов.