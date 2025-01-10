Росархив займется созданием госсистемы удаленного доступа к архивным документам

С этим согласился историк Алексей Макаркин, он считает, что удаленная система пользования документами нужна и может быть полезна. По его словам, сейчас условия доступа к архивам зависят от технических возможностей. В некоторых архивах запись на посещение производится один раз в месяц на определенный период времени, а количество мест в их залах ограничено, отмечает Макаркин. При этом за доступ в архив и ознакомление с материалами платить не нужно. Говоря о платности данных в разрабатываемой ГИС, Макаркин заявил, что к этому можно отнестись спокойно, поскольку архивам надо «как-то функционировать и зарабатывать». Вместе с этим он считает, что просмотр документов в ГИС должен быть бесплатным, а скачивание платным.