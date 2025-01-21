Минспорт купил у Геннадия Тимченко платформу «Мой спорт»Отвечать за работу сервиса по цифровизации детско-юношеского спорта будет государство
Минспорт приобрел онлайн-платформу «Мой спорт» (АО «Мой спорт»). Об этом, как рассказали три источника «Ведомостей» в ведомстве, сообщил министр Михаил Дегтярев в ходе закрытой части селекторного совещания с регионами по повышению доступности детско-юношеского спорта и противодействию насилию в спортивной среде 17 января. Новый сервис будет интегрирован в государственную информационную систему (ГИС) «Спорт», отмечает один из источников «Ведомостей».
Акции АО «Мой спорт» были переданы в государственную собственность в декабре 2024 г. по согласованию с правительством РФ, предварительно было получено согласие Росимущества на соответствующую сделку, рассказал «Ведомостям» источник в Минспорте. Компания «Мой спорт» была зарегистрирована в 2021 г. Платформу разрабатывала и внедряла инвестгруппа Volga Group предпринимателя Геннадия Тимченко (на олимпийском собрании 13 декабря 2024 г. был избран вице-президентом Олимпийского комитета, который возглавил Дегтярев). За 3,5 года в проект было вложено около 1,5 млрд руб., рассказал источник в компании «Мой спорт».
«Мой спорт» – это платформа для спортсменов и их родителей, тренеров, спортивных школ и федераций, региональных и муниципальных органов власти. Аудитория сервиса – более 2,5 млн пользователей, в том числе 47 000 тренеров и 247 000 спортсменов, сказано на сайте сервиса. Через сервис спортшколы уведомляют о расписании занятий, там же можно подать заявку на участие в соревнованиях, отслеживать спортивные результаты и т. д. Функционал платформы позволяет тренерам подавать электронные отчеты вместо бумажных. Местные власти через платформу отслеживают динамику развития спорта в регионе, в том числе ведут учет спортобъектов, загруженности и целевого использования инфраструктуры.
То, что оператором «Моего спорта» будет федеральное ведомство, «позволит обеспечить прозрачность функционирования и эксплуатации спортивных объектов на местах», отметил собеседник «Ведомостей» в министерстве. Платформа работает в 68 из 89 субъектов РФ. Теперь спортивное ведомство будет заниматься подключением к платформе оставшихся регионов, говорит источник в Минспорта. По его мнению, это не потребует «баснословного финансирования», так как сама система уже разработана. Единой стоимости подключения одного региона он не назвал – этот показатель зависит от числа спортивных сооружений в субъекте и других факторов.
Сколько заработал «Мой спорт»
Выручка АО «Мой спорт» по итогам 2023 г. по РСБУ составила почти 2,1 млн руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». С момента регистрации юрлица в 2021 г. организация является убыточной. На конец 2023 г. ее чистый убыток был равен 370,4 млн руб.
Знакомый с деталями сделки источник говорит, что акции «Моего спорта» обошлись Минспорту в 100 000 руб. при рыночной оценке стоимости сервиса в 1 млрд руб. «Фактически министр договорился с ним (c Тимченко. – «Ведомости») о даре России. Если раньше «Мой спорт» конкурировал с ГИС «Спорт», то министр их «поженил», – говорит собеседник. «Ведомости» направили запросы в Минспорт и Volga Group.
Определить фактическую стоимость некоммерческого проекта бывает довольно сложно, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Индикатором может служить объем вложенных в его разработку инвестиций. При инвестициях в 1,5 млрд руб. рыночная стоимость может находиться в диапазоне от 700 млн до 900 млн руб., сказал «Ведомостям» Бурмистров. Платформа сейчас постоянно генерирует убытки, поэтому ее передача в собственность государства выглядит логично. Государство же получает достаточно понятный продукт и сможет сформировать под его развитие необходимый объем финансирования, добавил он.
В случае передачи продукта государству у «Моего спорта» появляется больше возможностей для масштабирования по всей стране, сказала «Ведомостям» руководитель IT-подразделения агентства «Полилог», автор Telegram-канала «ГОС ИТ Богатырева» Людмила Богатырева. Любой коммерческий, или негосударственный, продукт имеет ограничения для внедрения в контуре муниципальных и государственных спортивных организаций. Смена статуса данного продукта, возможно, позволит более активно его использовать в инфраструктуре подготовки спортсменов, заключила Богатырева.
Как рассказал генеральный директор АО «Мой спорт», заслуженный мастер спорта России Андрей Марков, получаемая через платформу аналитика тренировок и соревнований, в частности, будет использоваться «для трансформации спортивной подготовки и федеральных стандартов по видам спорта».