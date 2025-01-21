Минспорт купил у Геннадия Тимченко платформу «Мой спорт»

То, что оператором «Моего спорта» будет федеральное ведомство, «позволит обеспечить прозрачность функционирования и эксплуатации спортивных объектов на местах», отметил собеседник «Ведомостей» в министерстве. Платформа работает в 68 из 89 субъектов РФ. Теперь спортивное ведомство будет заниматься подключением к платформе оставшихся регионов, говорит источник в Минспорта. По его мнению, это не потребует «баснословного финансирования», так как сама система уже разработана. Единой стоимости подключения одного региона он не назвал – этот показатель зависит от числа спортивных сооружений в субъекте и других факторов.