Крупнейший президентский грант выдали на проект помощи ветеранам спецоперации

Крупнейший президентский грант выдали на проект помощи ветеранам спецоперацииВскоре будет подписан указ об основании Фонда поддержки экологических проектов и инициатив, который будет распределять 1 млрд рублей
Самый большой президентский грант получил фонд «Память поколений» на проект высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий и мирным жителям. Сумма гранта составила 72 млн руб. Итоги конкурса после заседания его координационного комитета 21 января подвел первый замруководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко.
Всего на гранты претендовали 9883 инициативы, победителями стали 1497 некоммерческих организаций (НКО), которые получат финансирование на общую сумму 4,735 млрд руб.
В числе победителей 239 проектов, которые связаны с Годом защитника Отечества, им выделено более 800 млн руб., сказал Кириенко. К ним относится большое количество военно-патриотических, военно-исторических проектов, проектов по сохранению исторической памяти, связанных с помощью семьям участников специальной военной операции и участников боевых действий. 97 инициатив связаны с 80-летием Победы, на их реализацию выделено 298 млн руб.
Фонд президентских грантов выделил 84 регионам, где есть региональные конкурсы поддержки грантов, 2,2 млрд руб.: они будут направлены на софинансирование проектов, которые победят в региональных конкурсах. Сами субъекты предусмотрели в бюджетах совокупно 3,8 млрд руб. на поддержку НКО. По словам Кириенко, на 2025 г. на поддержку НКО Фонду президентских грантов выделено 13 млрд руб.
Кто еще получит гранты
Второй по размеру грант в 51,7 млн руб. (софинансирование 72 млн руб.) получил «Русфонд» на проект «Прорегистр. Продолжение», который направлен на создание регистра доноров костного мозга для людей с онкогематологическими заболеваниями. На 3-м месте оказался фонд «Бюро расследований Общероссийского народного фронта», который получил грант в 45 млн руб. (9 млн руб. софинансирования) на реабилитационный лагерь «Перезагрузка», оказывающий помощь раненым участникам спецоперации. Затем 44 млн руб. (софинансирование 12,6 млн руб.) получил благотворительный фонд «Бэла. Дети-бабочки» на проект паллиативной помощи детям и взрослым, страдающим буллезным эпидермолизом и ихтиозом. На 5-м месте по размеру гранта в 40 млн руб. (9 млн руб. софинансирование) оказалась «Справедливая помощь доктора Лизы», оказывающая поддержку тяжелобольным детям и молодым людям, которые пострадали во время боевых действий в новых регионах и на «территориях боевых действий, имеющим гражданства РФ и Украины».
Если сравнивать с первым конкурсом грантов в 2017 г., сейчас победители получают финансирование уже к 1 февраля, тогда как раньше – к 1 сентября, отметил Кириенко. Доля победителей НКО из Москвы сократилась больше чем в полтора раза. Средний размер гранта за эти годы вырос с 2 млн до 3,2 млн руб. При этом общая сумма поддержки выросла в 2 раза.
Первый замруководителя АП также заявил, что в ближайшие дни будет подписан указ об основании Фонда поддержки экологических проектов и инициатив, который будет распределять 1 млрд руб. НКО, занимающимся экологическими вопросами. Сейчас Фонд президентских грантов выделяет финансирование по направлению «охрана окружающей среды и защита животных». Одним из победителей стал центр «Безмятежное море», который занимается спасением дельфинов в Крыму. Сейчас они получили грант в размере 4 млн руб. на спасение птиц, которые пострадали в ходе разлива мазута в Керченском проливе.
Владимир Путин 16 января подписал указ о развитии инфраструктуры поддержки НКО. Кириенко анонсировал в рамках этого указа открытие «школы управления НКО» по аналогии со «школой губернаторов» и «школой мэров». По его словам, она начнет работать с марта в Санкт-Петербурге.