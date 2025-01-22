Крупнейший президентский грант выдали на проект помощи ветеранам спецоперации

Кто еще получит гранты

Второй по размеру грант в 51,7 млн руб. (софинансирование 72 млн руб.) получил «Русфонд» на проект «Прорегистр. Продолжение», который направлен на создание регистра доноров костного мозга для людей с онкогематологическими заболеваниями. На 3-м месте оказался фонд «Бюро расследований Общероссийского народного фронта», который получил грант в 45 млн руб. (9 млн руб. софинансирования) на реабилитационный лагерь «Перезагрузка», оказывающий помощь раненым участникам спецоперации. Затем 44 млн руб. (софинансирование 12,6 млн руб.) получил благотворительный фонд «Бэла. Дети-бабочки» на проект паллиативной помощи детям и взрослым, страдающим буллезным эпидермолизом и ихтиозом. На 5-м месте по размеру гранта в 40 млн руб. (9 млн руб. софинансирование) оказалась «Справедливая помощь доктора Лизы», оказывающая поддержку тяжелобольным детям и молодым людям, которые пострадали во время боевых действий в новых регионах и на «территориях боевых действий, имеющим гражданства РФ и Украины».