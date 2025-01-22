Дети больше не смогут покупать зажигалки

Согласно статистическому сборнику «Здравоохранение в России», в 2022 г. заболеваемость токсикоманией (впервые выявленный диагноз) у детей до 14 лет составляла 0,06% на 100 000 населения (всего 15 человек), в возрасте 15–17 лет – 0,6% на 100 000 населения (всего 26 человек). Еще 0,12 человека в возрасте до 14 лет на 100 000 населения (всего 30 человек) состояли под наблюдением психиатра-нарколога, в возрасте 15–17 лет – 10,7% на 100 000 населения (всего 516 человек), следует из данных Росстата.