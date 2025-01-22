Дети больше не смогут покупать зажигалки

Дети больше не смогут покупать зажигалкиТак депутаты хотят предотвратить отравления и смерти из-за вдыхания бытового газа
Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий административную ответственность за продажу несовершеннолетним газовых зажигалок и баллонов для их заправки. Голосование прошло во время пленарной сессии в нижней палате 22 января. Закон принят единогласно.
Он стал продолжением принятого депутатами в ноябре прошлого года закона, запрещающего продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров. Инициатива направлена на борьбу со сниффингом – вдыханием углеводородных сжиженных газов для достижения токсического опьянения.
Принятый 22 января закон вносит изменения в ст. 14.53 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Для юридических лиц максимальный штраф за продажу детям газосодержащих товаров бытового назначения составит 600 000 руб., для должностных лиц – до 300 000 руб., для физических лиц – до 60 000 руб. Полный перечень газосодержащей продукции определит правительство РФ.
Проект закона был внесен в нижнюю палату 24 октября 2024 г. Авторы документа – заместители председателя Госдумы Анна Кузнецова и Ирина Яровая, первый зампред думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая (все из «Единой России») и другие депутаты, а также заместитель председателя Совета Федерации (СФ) Инна Святенко, председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и т. д.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2025 г.
В 2016–2023 гг. из-за отравлений газосодержащей продукцией погибли 817 несовершеннолетних, В частности, в 2023 г. умерли 77 детей и подростков. Из них 33 были в возрасте младше 14 лет. Об этом говорилось в пояснительной записке принятого в ноябре закона о запрете продажи детям газосодержащих товаров. Документ внес поправки в закон об основных гарантиях прав ребенка и ст. 41 закона об образовании.
Как пояснялось в этой же записке, российские регионы самостоятельно принимали меры для борьбы со сниффингом, в том числе и нормативного характера. Тем не менее, по данным следственных органов, это не помогло устранить проблему. Законодательные акты в субъектах имели «различный предмет правового регулирования и не всегда удачный механизм в решении вопроса», говорилось в записке.
В этом законе, помимо реализации такой продукции очно, вводятся ограничения и на дистанционную продажу. Способ проверки возраста покупателя при онлайн-продаже определит правительство. В остальных случаях продавец должен будет проверить документ, удостоверяющий личность.
Кроме этого, документ внес поправки в п. 1 ст. 14 закона об основных гарантиях прав ребенка. Согласно им, органы государственной власти должны будут защищать детей от информации, пропагандирующей или демонстрирующей вдыхание сжиженных углеводородных газов. Эти вещества «могут вызвать аритмию и остановку сердца, что с высокой степенью вероятности приводит к летальному исходу», отмечалось в пояснительной записке.
Согласно статистическому сборнику «Здравоохранение в России», в 2022 г. заболеваемость токсикоманией (впервые выявленный диагноз) у детей до 14 лет составляла 0,06% на 100 000 населения (всего 15 человек), в возрасте 15–17 лет – 0,6% на 100 000 населения (всего 26 человек). Еще 0,12 человека в возрасте до 14 лет на 100 000 населения (всего 30 человек) состояли под наблюдением психиатра-нарколога, в возрасте 15–17 лет – 10,7% на 100 000 населения (всего 516 человек), следует из данных Росстата.
Впрочем, статистика Минздрава не может показать реальное число зависимых подростков, так как большинство юных токсикоманов живут в неблагополучной среде, которую не охватывает мониторинг, говорила «Ведомостям» нарколог Любовь Шишенкова. Она также отметила, что сейчас среди токсикоманов также распространен веселящий газ в баллонах, вдыхание которого оказывает негативное влияние на мозг человека.