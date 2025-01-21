Штраф за продажу детям никотинсодержащей продукции вырастет

Штраф за продажу детям никотинсодержащей продукции вырастетДля юрлиц его максимальный размер увеличится с 600 000 до 2 млн рублей
Депутаты Госдумы приняли в трех чтениях законопроект, ужесточающий административное наказание за продажу детям никотинсодержащей продукции. Законодатели поддержали инициативу на пленарном заседании 21 января единогласно.
«Важно уберечь детей от потребления опасной продукции, которая несет риск для их жизни и здоровья», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Поправки вносятся в ст. 14.53 Кодекса об административных правонарушениях РФ (несоблюдение ограничений или нарушение запретов в сфере торговли табачными изделиями). Они предполагают повышение штрафов за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, а также устройств для ее потребления. Для физических лиц максимальный размер штрафа вырастет с 60 000 до 300 000 руб., для должностных лиц – с 300 000 до 700 000 руб., для юридических лиц – с 600 000 до 2 млн руб.
Документ был внесен в нижнюю палату 28 ноября 2024 г. Среди авторов законопроекта – Володин, лидеры фракций – Владимир Васильев от «Единой России», Леонид Слуцкий от ЛДПР, Сергей Миронов от «Справедливой России» и Алексей Нечаев от партии «Новые люди», председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев, заместитель главы комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев и другие.
В пояснительной записке к законопроекту приводятся результаты исследования, в рамках которого изучалась распространенность курения среди подростков 11–17 лет, – методология, количество участвующих и другие подробности не уточняются. 72% респондентов, приобретающих электронные системы доставки никотина, заявили, что не сталкивались с отказом продавца в покупке такой продукции. 20% подростков отметили, что получают отказ время от времени.
По данным Минпромторга, за IV квартал 2023 г. возбуждено 26 административных дел, касающихся продажи табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, говорится в пояснительной записке. Число точек продажи вейпов за год выросло в 2,3 раза до 120 800 во II квартале 2024 г., следует из данных Роспотребнадзора. При этом 43% продукции находится в обороте без обязательной маркировки, а в 47% случаях продажа вейпов происходит с нарушениями закона (открытая выкладка, продажа вблизи школ, продажа подросткам и др.), отмечается в тексте записки.
По словам терапевта ГК «Инвитро» Светланы Куприной, вейпы и электронные сигареты вызывают привыкание из-за содержащегося в них никотина. Это, по ее словам, также повышает вероятность развития зависимости и от других веществ, например алкоголя. Кроме этого, формируется психологическая зависимость от процесса курения, продолжила она. Ароматизаторы за счет приятного запаха вызывают положительные эмоции у курильщика, поэтому он перестает контролировать частоту курения, чем усугубляет свою зависимость, сказала Куприна.
По словам заведующей кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины РНИМУ им. Н. И. Пирогова Елены Резник, из-за курения возрастает риск развития ишемической болезни сердца в 2–4 раза в любом возрасте.
Помимо повышения штрафов в середине декабря 2024 г. депутаты приняли в трех чтениях законопроект, предполагающий уголовную ответственность за повторную продажу табачной и никотинсодержащей продукции детям. Сейчас штрафы установлены от 40 000 до 60 000 руб. для граждан, для должностных лиц – от 150 000 до 300 000 руб., а для юрлиц – от 400 000 до 600 000 руб. По новому правилу за повторное нарушение будет грозить наказание по УК.
Осужденного могут приговорить к исправительным работам на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет либо без установления срока.