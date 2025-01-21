Штраф за продажу детям никотинсодержащей продукции вырастет

По данным Минпромторга, за IV квартал 2023 г. возбуждено 26 административных дел, касающихся продажи табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, говорится в пояснительной записке. Число точек продажи вейпов за год выросло в 2,3 раза до 120 800 во II квартале 2024 г., следует из данных Роспотребнадзора. При этом 43% продукции находится в обороте без обязательной маркировки, а в 47% случаях продажа вейпов происходит с нарушениями закона (открытая выкладка, продажа вблизи школ, продажа подросткам и др.), отмечается в тексте записки.