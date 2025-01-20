Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Роспотребнадзор нашел в составе аромаингаляторов опасные для здоровья вещества

Ведомости

Эксперты Роспотребнадзора обнаружили в составе популярных среди подростков аромаингаляторов опасные для здоровья вещества. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев со ссылкой на ответ руководителя ведомства Анны Поповой.

В составе аромаингаляторов были выявлены толуол, изомеры ксилола, диэтилфталат, которые не были указаны на упаковке. Вещества входят в 3-й класс опасности (умеренно опасные) и обладают раздражающим действием, действием на центральную и периферическую нервную систему, дыхательную систему, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, морфологический состав периферической крови.

Роспотребнадзор приостановил действие декларации на аромаингаляторы, в которых были обнаружены эти вещества.

Ведомство еще в декабре 2024 г. заявило, что на маркетплейсах были выявлены незаконные декларации о безопасности аромаингаляторов для носа. Тогда Роспотребнадзор сообщил, что намерен приостановить их продажу.

О популярности аромаингаляторов среди российских школьников писали «Ведомости» 12 декабря 2024 г. В данных о товаре продавцы чаще всего называют их эфирными маслами. На интернет-площадках такие устройства позиционируются продавцами как средства от всего: от насморка, головной боли, укачивания, сонливости, усталости и стресса, неприятных запахов. Некоторые продавцы преподносят устройства как тонизирующие или витаминные ингаляторы. В качестве страны-изготовителя везде указан Китай. 

Помимо Гусева, на аромаингаляторы обратила внимание председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ). В письме депутат предположила, что заявленный бодрящий эффект может говорить о содержании в таких аромаингаляторах «потенциально опасных веществ, способных оказать негативное воздействие на здоровье детей».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных