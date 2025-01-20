Роспотребнадзор нашел в составе аромаингаляторов опасные для здоровья вещества

О популярности аромаингаляторов среди российских школьников писали «Ведомости» 12 декабря 2024 г. В данных о товаре продавцы чаще всего называют их эфирными маслами. На интернет-площадках такие устройства позиционируются продавцами как средства от всего: от насморка, головной боли, укачивания, сонливости, усталости и стресса, неприятных запахов. Некоторые продавцы преподносят устройства как тонизирующие или витаминные ингаляторы. В качестве страны-изготовителя везде указан Китай.