Роспотребнадзор нашел в составе аромаингаляторов опасные для здоровья вещества
Эксперты Роспотребнадзора обнаружили в составе популярных среди подростков аромаингаляторов опасные для здоровья вещества. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев со ссылкой на ответ руководителя ведомства Анны Поповой.
В составе аромаингаляторов были выявлены толуол, изомеры ксилола, диэтилфталат, которые не были указаны на упаковке. Вещества входят в 3-й класс опасности (умеренно опасные) и обладают раздражающим действием, действием на центральную и периферическую нервную систему, дыхательную систему, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, морфологический состав периферической крови.
Роспотребнадзор приостановил действие декларации на аромаингаляторы, в которых были обнаружены эти вещества.
Ведомство еще в декабре 2024 г. заявило, что на маркетплейсах были выявлены незаконные декларации о безопасности аромаингаляторов для носа. Тогда Роспотребнадзор сообщил, что намерен приостановить их продажу.
О популярности аромаингаляторов среди российских школьников писали «Ведомости» 12 декабря 2024 г. В данных о товаре продавцы чаще всего называют их эфирными маслами. На интернет-площадках такие устройства позиционируются продавцами как средства от всего: от насморка, головной боли, укачивания, сонливости, усталости и стресса, неприятных запахов. Некоторые продавцы преподносят устройства как тонизирующие или витаминные ингаляторы. В качестве страны-изготовителя везде указан Китай.
Помимо Гусева, на аромаингаляторы обратила внимание председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ). В письме депутат предположила, что заявленный бодрящий эффект может говорить о содержании в таких аромаингаляторах «потенциально опасных веществ, способных оказать негативное воздействие на здоровье детей».