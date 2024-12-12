Школьники увлеклись аромаингаляторами для носа

В составе ингаляторов указаны «безобидные эфирные масла в сочетании с безобидными ароматизаторами» либо состав не приведен вообще, говорит главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. По его мнению, без контроля со стороны взрослых «дети часто могут применять то, что им нравится, без остановки». В этом случае даже безобидное вещество в повышенной концентрации становится вредным. «Элементарно может возникнуть химическое повреждение слизистых оболочек», – пояснил он. Неизвестный состав смеси также дает основания предполагать, что она небезопасна и может приводить к серьезным аллергическим реакциям, добавила Фабер.