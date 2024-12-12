Школьники увлеклись аромаингаляторами для носа

Школьники увлеклись аромаингаляторами для носаПосле проверки Роспотребнадзора маркетплейсы снимают их с продажи или переводят в категорию «товар для взрослых»
Среди российских школьников становятся популярны электронные аромаингаляторы – устройства с двумя карандашами для вдыхания через нос смеси веществ. В данных о товаре продавцы чаще всего называют их эфирными маслами. Крупные маркетплейсы оперативно снимают ингаляторы с продажи, а врачи предупреждают об их опасности для детского организма из-за неизвестного состава.
На интернет-площадках такие устройства позиционируются продавцами как средства от всего: от насморка, головной боли, укачивания, сонливости, усталости и стресса, неприятных запахов. «Вдыхание аромата арбуза поможет вам почувствовать прилив энергии и ясность ума», – говорится в одной из карточек на Wildberries. Некоторые продавцы преподносят устройства как тонизирующие или витаминные ингаляторы. В качестве страны-изготовителя везде указан Китай.
На то, что назальные ингаляторы стали новым развлечением у детей, обратил внимание первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (фракция «Справедливая Россия»). Он попросил Роспотребнадзор узнать, что входит в их состав помимо заявленных продавцами масел, а также проверить наличие сертификатов и изучить последствия их использования. Отправленное в службу письмо он разместил 6 декабря в своем Telegram-канале. Гусев добавил, что в случае выявленных нарушений депутаты будут «запрещать продажу этой заразы».
«Дети вдыхают аромаингаляторы и кайфуют. Школьники отмечают, что «прямо в голову дает». Подростки называют их «освежителями для мозга». Родители не понимают, чем дышат их дети, а учителя обеспокоены», – сообщает Гусев в письме Роспотребнадзору. «Раньше для кайфа нюхали клей, сегодня – аромаингаляторы», – заключает он в своей публикации в Telegram-канале.
Еще одно письмо в Роспотребнадзор 9 октября отправила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), о чем она рассказала на своей странице во «В контакте». В письме депутат предположила, что заявленный бодрящий эффект может говорить о содержании в таких аромаингаляторах «потенциально опасных веществ, способных оказать негативное воздействие на здоровье детей».
Более того, в отзывах на товары некоторые дети жалуются на тошноту и головные боли после вдыхания содержимого устройств.
Производители аромаингаляторов обещают покупателю тонизирующий эффект и повышенную концентрацию внимания. Это говорит о том, что неизвестный состав смеси воздействует на рецепторы слизистых оболочек с дальнейшей передачей импульсов в головной мозг, сказала педиатр, аллерголог-иммунолог «Инвитро Северо-Запад» Лариса Фабер. «Какое влияние при этом оказывается не центральную нервную систему и головной мозг, неизвестно», – добавила она.
Судя по эффектам, которые моментально вызывают аромаингаляторы, – бодрость, прилив сил, – они могут содержать кофеиноподобные субстанции, возможно, синтетические стимулирующие вещества, считает ассистент кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства РНИМУ им. Н. И. Пирогова Татьяна Ким. «Поэтому вдыхать и пользоваться такими аромаингаляторами без консультации врача запрещено», – сказала она.
В составе ингаляторов указаны «безобидные эфирные масла в сочетании с безобидными ароматизаторами» либо состав не приведен вообще, говорит главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. По его мнению, без контроля со стороны взрослых «дети часто могут применять то, что им нравится, без остановки». В этом случае даже безобидное вещество в повышенной концентрации становится вредным. «Элементарно может возникнуть химическое повреждение слизистых оболочек», – пояснил он. Неизвестный состав смеси также дает основания предполагать, что она небезопасна и может приводить к серьезным аллергическим реакциям, добавила Фабер.
Роспотребнадзор отреагировал довольно быстро. Ведомство выявило на маркетплейсах незаконные декларации о безопасности аромаингаляторов для носа и намерено приостановить их продажу, сообщил представитель пресс-службы журналистам в ночь на 11 декабря.
В частности, в одной из карточек товара служба обнаружила ссылку на протокол исследований Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве». Но исследования аромаингаляторов там не проводили.
Продавцы в интернете сопровождают свой товар декларациями о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), не подтвержденными основаниями для выдачи таких деклараций, сообщили в Роспотребнадзоре. В некоторых случаях информация о сопроводительных документах отсутствует.
Аромаингаляторы имеют привлекательный для подростков дизайн упаковки и различные вкусы, отметили в службе. При их продаже используют образы из видеоигр и мультфильмов, а реклама в основном размещается в соцсетях. В рекламе аромаингаляторов нет информации о возрастных ограничениях, а на некоторых видео их используют несовершеннолетние.
В ночь с 10 на 11 декабря на площадках крупных маркетплейсов – Wildberries, «Яндекс маркет», Ozon – еще можно было без труда найти аромаингаляторы для носа, но уже утром 11 декабря предложения стали единичными. К вечеру того же дня начали пропадать и они. Но с площадок пока исчезли не все подобные товары. Например, 11 декабря карточка аромаингалятора, дарящего «заряд бодрости дома, за рулем, на работе, учебе», на Wildberries была переведена в категорию «товар для взрослых». Для просмотра товара надо всего лишь нажать кнопку, подтверждающую, что пользователю исполнилось 18 лет.
10 декабря в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ заявили, что компания в течение суток уберет с онлайн-витрины аромаингаляторы. Такое решение было принято по итогам проверки (цитата по «РИА Новости»).