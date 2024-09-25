Детям перестанут продавать зажигалки и баллоны для их заправки

Детям перестанут продавать зажигалки и баллоны для их заправкиМера направлена на предотвращение смертей из-за вдыхания бытового газа
Госдума 26 сентября рассмотрит в первом чтении законопроект, запрещающий продажу детям и подросткам младше 18 лет зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров, следует из электронной базы нижней палаты. Законодательная инициатива направлена на борьбу со сниффингом - вдыханием углеводородных сжиженных газов для достижения токсического опьянения.
Законопроект, внесенный в Госдуму 27 июня, предусматривает поправки в закон об основных гарантиях прав ребенка и ст. 41 закона об образовании. Правительство поддержало законопроект, следует из решения правкомиссии по законопроектной деятельности (есть у «Ведомостей»). Ответственный комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства также предложит принять его в первом чтении.
Газосодержащие товары, полный перечень которых утвердит правительство, нельзя будет продавать несовершеннолетним, в том числе дистанционным способом, следует из текста законопроекта. При онлайн-продаже способ проверки возраста покупателя тоже определит правительство. В остальных случаях продавец должен будет проверить документ, удостоверяющий личность.
Документ также предполагает поправки в п. 1 ст. 14 (защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию) закона об основных гарантиях прав ребенка. Согласно им, органы госвласти должны будут защищать детей от информации, пропагандирующей или демонстрирующей вдыхание сжиженных углеводородных газов. Как отмечается в пояснительной записке, эти вещества «могут вызвать аритмию и остановку сердца, что с высокой степенью вероятности приводит к летальному исходу».
В 2016–2023 гг. из-за отравлений газосодержащей продукцией погибли 817 несовершеннолетних, говорится в пояснительной записке. В частности, в 2023 г. умерли 77 детей и подростков. Из них 33 были в возрасте младше 14 лет. При этом российские регионы самостоятельно принимали меры для борьбы со сниффингом, в том числе и нормативного характера.
Тем не менее, по данным следственных органов, это не помогло устранить проблему, говорится в пояснительной записке. Разработанная депутатами и сенаторами инициатива предлагает создать единое законодательное регулирование проблемы сниффинга в России, так как законодательные акты в субъектах имеют «различный предмет правового регулирования и не всегда удачный механизм в решении вопроса», сказано там же.
Изначально предполагалось, что закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г. Теперь же ко второму чтению документ требуется доработать, скорректировав дату вступления закона в силу, говорится в отзыве правительства.
Кто внес
Авторы документа – заместители председателя Госдумы Анна Кузнецова и Ирина Яровая, первый зампред думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая (все из «Единой России») и другие депутаты, а также заместитель председателя Совета Федерации (СФ) Инна Святенко, председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и т. д.
Инициатива и контекст ее обсуждения напоминают историю недавно принятого закона, на федеральном уровне запрещающего с 1 марта 2025 г. продажу энергетических напитков несовершеннолетним, говорит старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Павел Григорьев. Ранее подобные запреты принимались на уровне отдельных субъектов, а общефедерального решения не было. Григорьев считает, что данный законопроект будет принят, реализация новых норм будет строиться по такому же принципу, как при продаже алкоголя или сигарет.
Согласно статистическому сборнику «Здравоохранение в России», в 2022 г. заболеваемость токсикоманией (впервые выявленный диагноз) у детей до 14 лет составляла 0,06% на 100 000 населения (всего 15 человек), в возрасте 15–17 лет – 0,6% на 100 000 населения (всего 26 человек). Еще 0,12 человека в возрасте до 14 лет на 100 000 населения (всего 30 человек) состояли под наблюдением психиатра-нарколога, в возрасте 15–17 лет – 10,7% на 100 000 населения (всего 516 человек), следует из данных Росстата.
«Ведомости» направили запрос в Минздрав России с просьбой оценить текущие масштабы распространения детской токсикомании. Статистика Минздрава не может показать реальное число зависимых подростков, так как большинство юных токсикоманов живут в неблагополучной среде, которую не охватывает мониторинг, сказала «Ведомостям» нарколог Любовь Шишенкова. Она также отметила, что сейчас среди токсикоманов также распространен веселящий газ в баллонах, вдыхание которого оказывает негативное влияние на мозг человека.