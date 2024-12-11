Роспотребнадзор намерен приостановить продажу аромаингаляторов для носа
Роспотребнадзор выявил на маркетплейсах незаконные декларации о безопасности аромаингаляторов для носа и намерен приостановить их продажу. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В Роспотребнадзоре отметили, что аромаингаляторы становятся все более популярными среди подростков, часто продаются через онлайн-платформы и имеют привлекательный для этой части аудитории дизайн упаковки и различные вкусы. При их продаже используют образы из видеоигр и мультфильмов, а реклама, в основном, размещается в соцсетях. В рекламе аромаингаляторов нет информации о возрастных ограничениях, а на некоторых видео их используют несовершеннолетние.
Продавцы в интернете сопровождают свой товар декларациями о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), не подтвержденными основаниями для выдачи таких деклараций. В некоторых случаях информация о сопроводительных документах отсутствует.
6 декабря о своем обращении в Роспотребнадзор по теме аромаингаляторов сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. По его словам, «карандаши для носа» стали способом развлечения для детей, чем обеспокоены учителя и родители.
«Необходимо провести исследование, содержится ли в составе что-то опасное, кроме масел. И изучить последствия их использования. Проверить гигиенический сертификат, который обязан быть», – призвал Гусев.
28 ноября парламентарии внесли в Госдуму законопроект, подразумевающий повышение штрафов за продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. В пояснительной записке к документу приводятся результаты исследования, в рамках которого изучалась распространенность курения среди подростков 11-17 лет, – методология, количество участвующих и другие подробности не уточняются. 72% респондентов, приобретающих электронные системы доставки никотина (ЭСДН), заявили, что не сталкивались с отказом продавца в покупке такой продукции. 20% подростков отметили, что получают отказ время от времени.
В конце августа Минздрав сообщал, что вейпы и электронные сигареты приводят к острому легочному заболеванию EVALI. Его клиника во многом напоминает COVID-19, кроме симптомов поражения желудочно-кишечного тракта. В сообщении указано, что правительство РФ планирует запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами.