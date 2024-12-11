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Роспотребнадзор намерен приостановить продажу аромаингаляторов для носа

Ведомости

Роспотребнадзор выявил на маркетплейсах незаконные декларации о безопасности аромаингаляторов для носа и намерен приостановить их продажу. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что аромаингаляторы становятся все более популярными среди подростков, часто продаются через онлайн-платформы и имеют привлекательный для этой части аудитории дизайн упаковки и различные вкусы. При их продаже используют образы из видеоигр и мультфильмов, а реклама, в основном, размещается в соцсетях. В рекламе аромаингаляторов нет информации о возрастных ограничениях, а на некоторых видео их используют несовершеннолетние.

Продавцы в интернете сопровождают свой товар декларациями о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), не подтвержденными основаниями для выдачи таких деклараций. В некоторых случаях информация о сопроводительных документах отсутствует.

6 декабря о своем обращении в Роспотребнадзор по теме аромаингаляторов сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. По его словам, «карандаши для носа» стали способом развлечения для детей, чем обеспокоены учителя и родители.

«Необходимо провести исследование, содержится ли в составе что-то опасное, кроме масел. И изучить последствия их использования. Проверить гигиенический сертификат, который обязан быть», – призвал Гусев.

28 ноября парламентарии внесли в Госдуму законопроект, подразумевающий повышение штрафов за продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. В пояснительной записке к документу приводятся результаты исследования, в рамках которого изучалась распространенность курения среди подростков 11-17 лет, – методология, количество участвующих и другие подробности не уточняются. 72% респондентов, приобретающих электронные системы доставки никотина (ЭСДН), заявили, что не сталкивались с отказом продавца в покупке такой продукции. 20% подростков отметили, что получают отказ время от времени.

В конце августа Минздрав сообщал, что вейпы и электронные сигареты приводят к острому легочному заболеванию EVALI. Его клиника во многом напоминает COVID-19, кроме симптомов поражения желудочно-кишечного тракта. В сообщении указано, что правительство РФ планирует запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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