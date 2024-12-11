Роспотребнадзор намерен приостановить продажу аромаингаляторов для носа

В Роспотребнадзоре отметили, что аромаингаляторы становятся все более популярными среди подростков, часто продаются через онлайн-платформы и имеют привлекательный для этой части аудитории дизайн упаковки и различные вкусы. При их продаже используют образы из видеоигр и мультфильмов, а реклама, в основном, размещается в соцсетях. В рекламе аромаингаляторов нет информации о возрастных ограничениях, а на некоторых видео их используют несовершеннолетние.