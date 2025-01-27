К профилактике школьного буллинга могут привлечь полицию и службы медиации

Формально службы медиации в школах уже есть, но это не ведет к тому, что ими пользуются, заявила «Ведомостям» психолог и преподаватель РАНХиГС Татьяна Пряхина. Службы медиации следует создавать из новых людей, не привлекая действующих сотрудников школы, которые и так перегружены основными обязанностями, отметила она. Наличие внешних медиаторов важно еще и потому, что учителя могут быть склонны занимать определенную сторону в конфликте и настаивать на своей правоте, а порой и сами, сознательно или нет, инициировать буллинг, считает эксперт. По ее словам, важна также работа с наблюдателями травли, причем как с детьми, так и со взрослыми – администрацией школы, педагогами и родителями.