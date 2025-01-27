К профилактике школьного буллинга могут привлечь полицию и службы медиации

К профилактике школьного буллинга могут привлечь полицию и службы медиацииПри этом МВД займется только той травлей, которая содержит правонарушение
В Общественной палате России (ОП) прошло нулевое чтение законопроекта, вводящего систему профилактики школьной травли. В документе предлагается обязать школы создать службы медиации, которые займутся ранним примирением конфликтующих школьников. Текст законопроекта есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердила соавтор документа и первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия»). По ее словам, законопроект является «рамочным» и за ним последуют «другие законопроекты».
Документом предлагается внести изменения в законы об образовании и об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Под травлей в законопроекте понимается систематическое (более двух раз) умышленное причинение вреда другому путем насилия, унижения, издевательства и т. д.
Службы медиации могут создаваться как при школах, так и по решению региональных властей внутри центров психологической, педагогической, медицинской и социальной помощи. Помимо травли такие службы должны будут предупреждать «противоправное» и «антиобщественное» поведение школьников, уточняется в документах к законопроекту.
Минобрнауки рекомендовало школам создать собственные службы медиации более 10 лет назад. Соответствующее письмо с методическими рекомендациями по организации таких центров министерство опубликовало в 2013 г. (N ВК-844/07).
Формально службы медиации в школах уже есть, но это не ведет к тому, что ими пользуются, заявила «Ведомостям» психолог и преподаватель РАНХиГС Татьяна Пряхина. Службы медиации следует создавать из новых людей, не привлекая действующих сотрудников школы, которые и так перегружены основными обязанностями, отметила она. Наличие внешних медиаторов важно еще и потому, что учителя могут быть склонны занимать определенную сторону в конфликте и настаивать на своей правоте, а порой и сами, сознательно или нет, инициировать буллинг, считает эксперт. По ее словам, важна также работа с наблюдателями травли, причем как с детьми, так и со взрослыми – администрацией школы, педагогами и родителями.
Помимо центров медиации борьбой со школьной травлей займутся органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, следует из законопроекта. В их число входят органы управления соцзащиты населения, комиссии по делам несовершеннолетних, федеральные и региональные ведомства в сфере образования и т. д.
Что такое медиация
Медиация – процесс, при котором нейтральная третья сторона (медиатор) помогает найти взаимовыгодное решение для всех участников конфликта или спорной ситуации. Медиатор не навязывает какое-либо решение – стороны принимают его самостоятельно по результатам встреч.
Сейчас в России медиация применяется для решения правовых споров, а также как вид социально-психологической поддержки (например, разводящихся супругов).
О выявленных случаях травли школы должны будут сообщить в региональную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, следует из документа. Учреждения также будут информировать органы управления соцзащиты населения о жертвах, организаторах и участниках буллинга, если такая травля не содержала правонарушения. Сообщать о буллинге с нарушением закона школы будут в полицию, сказано в документе.
Индивидуальной профилактикой участников и организаторов школьной травли и их родителей займется комиссия по делам несовершеннолетних. Привлекать в кружки и секции по интересам участников травли по просьбе родителей и школ смогут учреждения соцобслуживания: например, центры соцпомощи семье и детям. Работать с участниками буллинга также смогут местные учреждения по делам молодежи.
С травлей в школе сталкивался каждый четвертый россиянин (25%), следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Еще каждый пятый гражданин сказал, что буллинг испытали его дети или внуки (19%). ВЦИОМ провел опрос в августе 2024 г. методом телефонного интервью, респондентами стали 1600 совершеннолетних россиян.
По мнению Пряхиной, было бы важно ввести уроки психологии в начальных классах, где школьники могли бы обучаться навыкам саморегуляции, коммуникации с другими детьми и выражению своего мнения.
В процессе профилактики участников буллинга должно участвовать сообщество родителей, в том числе профильные НКО, отметил на нулевых чтениях председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Шувалов. Он также сказал, что школы часто «замалчивают» о своих проблемных учениках и пытаются их исключить, когда «справиться уже не могут».
«Основной акцент всех успешных программ профилактики – это принцип восстановления, возвращения ответственности за содеянное агрессору и предоставления ему возможности каким-то образом исправить ситуацию, облегчить состояние жертвы», – отмечает научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ Мария Новикова. Вместе с тем Россия находится в выигрышном положении, так как может заимствовать лучшие практики из иностранных программ против буллинга, некоторым из них уже более 40 лет, заключает эксперт.
Профильные министерства и службы должны будут разработать и утвердить межведомственную программу по борьбе с травлей в школе и интернете, следует из законопроекта. «Ведомости» направили запрос в Минпросвещения и Рособрнадзор с просьбой уточнить, планируют ли они создавать такие программы.
В подготовке материала участвовала Виктория Ларченко