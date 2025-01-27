Росархив разъяснил порядок доступа к документам Великой Отечественной войны

Копии архивных документов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны, останутся в свободном доступе. Об этом «Ведомостям» сообщили в Федеральном архивном агентстве (Росархиве) в ответ на запрос, где издание просило уточнить порядок пользования материалами в государственной информационной системе (ГИС) удаленного доступа. В агентстве сообщили, что из проекта постановления правительства о ГИС исключен пункт об особенностях ознакомления с копиями документов о Второй мировой войне.