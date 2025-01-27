Росархив разъяснил порядок доступа к документам Великой Отечественной войны

Росархив разъяснил порядок доступа к документам Великой Отечественной войныОцифрованные архивные материалы будут по-прежнему размещаться в свободном доступе
Копии архивных документов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны, останутся в свободном доступе. Об этом «Ведомостям» сообщили в Федеральном архивном агентстве (Росархиве) в ответ на запрос, где издание просило уточнить порядок пользования материалами в государственной информационной системе (ГИС) удаленного доступа. В агентстве сообщили, что из проекта постановления правительства о ГИС исключен пункт об особенностях ознакомления с копиями документов о Второй мировой войне.
Оцифрованные материалы этого периода будут размещаться как на официальных сайтах федеральных архивов, которые хранят документы военного времени, так и на межархивных электронных ресурсах. Среди них Росархив назвал сайт «Победа. 1941-1945», комплекс материалов «Вторая мировая война в архивных документах», сайт «Документы советской эпохи» и проект «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны».
Особого режима доступа и использования копий архивных документов периода Второй мировой нет, отметили в Росархиве. Агентство напомнило, что по закону пользователь архивными материалами и их копиями имеет право передавать и распространять информацию любым законным способом и для любых законных целей.
10 января «Ведомости» писали, что Росархив займется разработкой ГИС удаленного пользования архивными документами. 14 января на портале проектов нормативных правовых актов агентство опубликовало проект постановления правительства, устанавливающий фиксированную плату за пользование материалами. Пользователю ГИС придется заплатить 90 руб. за час и 350 руб. за сутки.
В удаленном доступе ГИС будут не только документы на бумажных носителях, но и кино-, фото- и видеоматериалы, а также копии электронных и телеметрических документов, сообщала «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. Действующие нормы закона об архивном деле допускают платное использование документов, объяснял «Ведомостям» управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Взимание платы, например, возможно за ксерокопии архивных документов, говорил он.