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Росархив разъяснил порядок доступа к документам Великой Отечественной войны

Оцифрованные архивные материалы будут по-прежнему размещаться в свободном доступе
Екатерина Дорофеева
Александр Манзюк / ТАСС
Александр Манзюк / ТАСС

Копии архивных документов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны, останутся в свободном доступе. Об этом «Ведомостям» сообщили в Федеральном архивном агентстве (Росархиве) в ответ на запрос, где издание просило уточнить порядок пользования материалами в государственной информационной системе (ГИС) удаленного доступа. В агентстве сообщили, что из проекта постановления правительства о ГИС исключен пункт об особенностях ознакомления с копиями документов о Второй мировой войне.

Оцифрованные материалы этого периода будут размещаться как на официальных сайтах федеральных архивов, которые хранят документы военного времени, так и на межархивных электронных ресурсах. Среди них Росархив назвал сайт «Победа. 1941-1945», комплекс материалов «Вторая мировая война в архивных документах», сайт «Документы советской эпохи» и проект «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны».

Особого режима доступа и использования копий архивных документов периода Второй мировой нет, отметили в Росархиве. Агентство напомнило, что по закону пользователь архивными материалами и их копиями имеет право передавать и распространять информацию любым законным способом и для любых законных целей.

10 января «Ведомости» писали, что Росархив займется разработкой ГИС удаленного пользования архивными документами. 14 января на портале проектов нормативных правовых актов агентство опубликовало проект постановления правительства, устанавливающий фиксированную плату за пользование материалами. Пользователю ГИС придется заплатить 90 руб. за час и 350 руб. за сутки.

В удаленном доступе ГИС будут не только документы на бумажных носителях, но и кино-, фото- и видеоматериалы, а также копии электронных и телеметрических документов, сообщала «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. Действующие нормы закона об архивном деле допускают платное использование документов, объяснял «Ведомостям» управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Взимание платы, например, возможно за ксерокопии архивных документов, говорил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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