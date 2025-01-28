Порог собираемости средств на капремонт по спецсчетам повысят с 50 до 60%Если показатель ниже, то средства начнут перечислять в фонд капремонта
Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях 28 января приняли законопроект, который повышает порог собираемости средств на капитальный ремонт с помощью специальных счетов с 50 до 60%. Если в домах, выбравших спецсчет как способ сбора средств, он будет меньше, то деньги на капремонт будут перечислять в фонд капремонта (на счет регионального оператора). Изменения, принятые депутатами Госдумы, распространяются на правоотношения, которые возникли с 1 января 2025 г.
Как собирают средства на капремонт
Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов собираются ежемесячно. Жильцы чаще всего оплачивают их через фонд капремонта (регионального оператора, созданного местными властями для сбора средств). Этот способ называют «общим котлом», так как собранные деньги направляют на ремонт всех домов субъекта. Региональный оператор определяет, что ремонтировать в конкретном доме, и выбирает подрядчиков. У собственников многоквартирного дома также есть возможность собирать деньги на капремонт минуя регионального оператора – на специальном счете в банке. Такой вариант позволяет расходовать деньги на капремонт только своего дома. Жильцы самостоятельно решают, как и когда проводить ремонт. Для создания спецсчета нужно провести общее собрание собственников, выбрать владельца счета (управляющая компания, товарищество собственников жилья и т. д.) и банк, куда и будут перечисляться взносы.
В нижнюю палату парламента проект внесла Костромская облдума. Он предполагает изменения в ст. 173 Жилищного кодекса о способе формирования фонда капитального ремонта. Сейчас по закону порог собираемости средств на спецсчете установлен на уровне 50% от размера начисленных взносов за капремонт. Если этот показатель меньше, то Государственная жилищная инспекция должна направить уведомление владельцу спецсчета, который в свою очередь должен проинформировать собственников квартир о задолженности.
Задолженность нужно погасить в течение пяти месяцев после получения уведомления Госжилинспекции. Если за это время она не оплачена, орган местного самоуправления должен принять решение о том, чтобы отдать сбор средств региональному оператору. Владелец спецсчета должен перечислить средства региональному оператору в течение одного месяца после получения соответствующего решения.
Например, в большинстве регионов Центрального федерального округа России от 5 до 30% многоквартирных домов, собственники которых пользуются спецсчетами, имеют собираемость менее 85% от начисленных ежемесячных взносов за капремонт, говорится в пояснительной записке к проекту (со ссылкой на данные самих субъектов). Там же отмечается, что это не позволяет своевременно провести ремонт, поскольку главное требование для этого – отсутствие задолженности по взносам. Авторы законопроекта посчитали существующий порог в 50% недостаточным для «стимулирования собственников помещений многоквартирного дома» оплачивать счета.
Инициатива окончательно делает «общий котел» основным способом накопления средств на капитальный ремонт, заявил «Ведомостям» эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук. С учетом низкого уровня активности жильцов это полезная инициатива, считает он. Спецсчета в ближайшее время будут уходить в прошлое, а за капремонт будет целиком и полностью отвечать регоператор, говорит эксперт. В этой связи нужно усиливать их ответственность за некачественные работы и срывы сроков, отметил Склянчук.