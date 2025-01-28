Порог собираемости средств на капремонт по спецсчетам повысят с 50 до 60%

Как собирают средства на капремонт

Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов собираются ежемесячно. Жильцы чаще всего оплачивают их через фонд капремонта (регионального оператора, созданного местными властями для сбора средств). Этот способ называют «общим котлом», так как собранные деньги направляют на ремонт всех домов субъекта. Региональный оператор определяет, что ремонтировать в конкретном доме, и выбирает подрядчиков. У собственников многоквартирного дома также есть возможность собирать деньги на капремонт минуя регионального оператора – на специальном счете в банке. Такой вариант позволяет расходовать деньги на капремонт только своего дома. Жильцы самостоятельно решают, как и когда проводить ремонт. Для создания спецсчета нужно провести общее собрание собственников, выбрать владельца счета (управляющая компания, товарищество собственников жилья и т. д.) и банк, куда и будут перечисляться взносы.