В DeepSeek без очереди: новости, которые вы могли пропустить

Бизнес-идея MicroStrategy понравилась инвесторам. Осенью ее акции торговались по $130, а сейчас – уже по $340. В декабре компания вошла в индекс NASDAQ-100. Правда, эксперты удивляются: если инвесторы так верят в биткойн, не проще ли закупать напрямую, а не через акции MicroStrategy? Но у рынка свои законы. Например, ЦБ Норвегии в прошлом году нарастил свой пакет в капитале MicroStrategy в семь раз – до $500 млн.