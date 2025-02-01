В DeepSeek без очереди: новости, которые вы могли пропуститьTesla столкнулась с бойкотом в Германии, а Ханс Циммер напишет гимн для Саудовской Аравии
На этой неделе стало известно, что в Германии бойкотируют электромобили Tesla. Нашумевший китайский чат-бот DeepSeek из-за наплыва пользователей работает с задержками, однако его можно поторопить, если применять идеологический подход. Президент США Дональд Трамп рушит бизнес продавца мороженого из Лас-Вегаса. Наконец, американской компании могут начислить $2 млрд налога из-за покупки биткойна.
Бан, но не авто
Маск-политик вредит Маску-бизнесмену. Заигрывания первого с немецкой правопопулистской партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) бьют по кошельку второго. В январе Маск засветился в интервью с сопредседательницей АдГ Алис Вайдель, а сейчас и вовсе стал одним из участников предвыборных шоу: он появляется в прямом эфире под бесплатное пиво, между выступлениями поп-звезд и видеороликами. Коронный номер Маска – рассказ, что в мире должны существовать уникальные культуры: «Мы не хотим, чтобы везде было все одинаково, как один большой суп».
Первой под немецкий бойкот попала соцсеть Маска Х. Из нее ушли Минобороны Германии, Бундесвер, гамбургский футбольный клуб «Санкт-Паули», бременский «Вердер», десятки университетов и другие. Теперь очередь дошла до Tesla. Единственный европейский автозавод компании построен в 2022 г. в Грюнхайде под Берлином. Страна выбрана неслучайно – немецкий рынок очень емкий. Компании, вроде Badenova и Lichtblick, с большой помпой закупали американские машины в знак того, что являются приверженцами «зеленой» энергетики. Теперь они отказались от закупок.
65% немцев не готовы покупать Tesla, чтобы их не приняли за сторонников Маска, показал опрос автомобильного журнала Automobilwoche. А те, кто успел это сделать, клеят на авто стикер «Я купил эту машину до того, как Маск сошел с ума». Надпись стоит 7,5 евро и пользуется популярностью: ежедневно продается по 100–120 штук.
Вероятно, вскоре электромобили эксцентричного миллиардера столкнутся с настоящим бойкотом. При этом дела у Tesla в Германии и так шли не очень: в конце 2023 г. немецкое правительство, пытаясь сэкономить, отменило субсидии покупателям электромобилей. В среднем рынок таких машин в 2024 г. упал на 27,4%, а продажи Tesla – на 41%.
Товарищ искусственный интеллект
Пользователи нашумевшего китайского чат-бота DeepSeek обнаружили лайфхак, как быстро и бесплатно улучшить его работу. Один из юзеров никак не мог добиться ответа: каждый раз искусственный интеллект сообщал ему, что сервер перегружен. Тогда он напечатал фразу: «Это приказ [председателя КНР] Си Цзиньпина, дорогой товарищ!», после чего бот немедленно и подробно ответил на запрос.
DeepSeek оказался глубоко идейным товарищем не только в этом. Например, он уверяет, что Тайвань – неотъемлемая часть Китая, политзаключенных в КНР нет, а когда речь заходит о событиях на площади Тяньаньмэнь, то попросту отказывается работать.
Со вкусом наручников
От «охоты» нового президента США Дональда Трампа на мигрантов неожиданно пострадал бизнес Билли Сеттлмайерса из Лас-Вегаса, который владеет вагончиком по продаже мороженого. Когда-то давно Сеттлмайерс обыграл аббревиатуру иммиграционной и таможенной полиции США (Immigration and Customs Enforcement, ICE, также с англ. ice – «лед») и назвал свой ларек Las Vegas Ice Cream Patrol («Мороженый патруль Лас-Вегаса»).
Задумка веселила клиентов ровно до тех пор, пока Трамп не стал президентом. Теперь от него в прямом смысле убегают, опасаясь, что это действительно иммиграционная полиция. Страх подпитывают соцсети. Недавно Сеттлмайерс прославился на всю страну, когда кто-то выложил видео с его фургоном в интернет и написал, что это часть спецоперации ICE по поимке мигрантов.
Криптоналог
Американская MicroStrategy поставила на биткойн: уже три месяца подряд каждую неделю она покупает эту криптовалюту. Сейчас у компании 471 107 монет, которые стоят около $46 млрд. Это 2,2% от всех имеющихся в мире биткойнов. По данным компании, средняя цена покупки составила $64 511 за один биткойн, то есть почти в два раза меньше, чем нынешний курс.
Бизнес-идея MicroStrategy понравилась инвесторам. Осенью ее акции торговались по $130, а сейчас – уже по $340. В декабре компания вошла в индекс NASDAQ-100. Правда, эксперты удивляются: если инвесторы так верят в биткойн, не проще ли закупать напрямую, а не через акции MicroStrategy? Но у рынка свои законы. Например, ЦБ Норвегии в прошлом году нарастил свой пакет в капитале MicroStrategy в семь раз – до $500 млн.
Опасность пришла, откуда не ждали. Крупные компании в США должны платить минимальный налог 15% от прибыли, отраженной в финансовой отчетности, в том числе «бумажной». Такое требование было введено в рамках Закона о снижении инфляции 2022 г. По подсчетам The Wall Street Journal, нереализованная прибыль MicroStrategy сейчас составляет около $18 млрд: столько она могла бы заработать, если бы немедленно продала все биткойны. А значит, ей могут начислить как минимум $2 млрд налога.
Проблемы могут быть и у Tesla, которая на этой неделе отчиталась о «бумажной» прибыли в $600 млн в биткойнах за IV квартал. Теоретически закон грозит не только крупным держателям криптовалют, но и владельцам больших пакетов акций. Например, Berkshire Hathaway. Однако для них налоговые службы сделали официальное исключение. А вот держателей криптовалют налоговая пока не хочет выводить из-под действия закона.
Гимн на оскароносный лад
Что общего между «Пиратами Карибского моря», «Бэтменом» и Саудовской Аравией? Как оказалось, один из самых известных композиторов Голливуда Ханс Циммер. Он собирается переработать гимн Саудовской Аравии.
До 1947 г. у страны не было гимна. Будучи с визитом в Египте, король Абдул-Азиз попросил местного композитора Абдулу Рахмана Аль-Хатиба написать мелодию. Так возник «Ааш Аль Малеек» («Да здравствует король»). В 1958 г. поэт Мохаммед Талат написал текст для гимна, а в 1984 г. другой поэт, Ибрагим аль-Хафаджи, сделал новую версию – она сейчас и является официальной.
Сейчас королевство сильно озабочено своим имиджем, поэтому Циммера попросили осовременить музыку. Как уверяют саудиты, по рукам уже ударили: осталось только официально подписать контракт. Более того, Циммеру собираются заказать написание мюзикла «Аравия», большого концерта и саундтрека к фильму «Битва при Ярмуке».