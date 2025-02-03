Иноагентам запретят любую просветительскую и образовательную деятельность

Иноагентам запретят любую просветительскую и образовательную деятельностьЗа маркировку материалов в искаженном виде также будут штрафовать
Законопроет группы депутатов во главе с Василием Пискаревым может пресечь любую просветительскую и образовательную работу иноагентов. Поправки были внесены 31 января в закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.
Корреспондирующие поправки вносятся и в закон об образовании. Действие лицензии на образовательную деятельность будет прекращено, если лицензиат будет включен в реестр иностранных агентов, говорится в законопроекте. Также НКО-иноагенты не могут быть внесены в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.
Сейчас иноагенты не могут вести образовательную или просветительскую деятельность, но только в отношении несовершеннолетних.
Законопроект Пискарева и его коллег разработан «в целях совершенствования регулирования деятельности иностранных агентов» и с учетом «расширения деструктивного влияния иностранных агентов на важнейшие институты российского общества и увеличения финансирования их деятельности со стороны западных стран». Таким образом, после принятия инициативы иноагенты не смогут проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы для всех граждан России.
Одновременно депутаты внесли законопроект, предполагающий изменение Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Они предлагают дать возможность привлекать к административной ответственности по ст. 19.34 КоАПа (нарушение порядка деятельности иноагента) тех, кто находится за пределами России, т. е. заочно. А также дали возможность Минюсту проводить административные расследования в отношении тех, кто нарушил ст. 19.34.
Также иноагентов предлагается штрафовать за невыполнение «законных требований должностного лица [уполномоченного] органа» (т. е. Минюста). Штрафы для граждан будут от 30 000 до 50 000 руб., на должностных лиц – от 100 000 до 300 000 руб., для юрлиц – от 300 000 до 500 000 руб.
Вырастут санкции за производство и распространение иноагентами материалов без маркировки – они составят от 30 000 до 50 000 руб. (по действующему законодательству – от 10 000 до 30 000 руб.). Сюда же добавляется норма о том, что штрафовать будут и за маркировку, «не соответствующую утвержденной форме». Ранее Пискарев отмечал, что «ряд иностранных агентов маркируют свои материалы в искаженном виде, например приписывая к материалам антироссийские лозунги, коверкают учрежденную форму в ерническом стиле или даже рекламируют близкие им ресурсы».
Пакет новых законопроектов направлен «на защиту суверенитета нашей страны и противодействие иностранному вмешательству», заявил Пискарев. «Он включает в себя в том числе запреты на участие иноагентов в образовании и просвещении, на получение ими поддержки на всех уровнях власти (добавляется запрет поддержки на муниципальном уровне), а также меры по усилению ответственности иноагентов за неисполнение требований законодательства», – сказал он. Пискарев подчеркнул, что разрабатываются и другие меры «по защите нашего суверенитета»: «Сделаем все, чтобы не допустить в сферу образования и просвещения людей с вражескими намерениями».
Жизнь диктует новые поправки в отношении лиц, находящихся под иностранным влиянием, говорит адвокат Дмитрий Аграновский. «Когда статус иноагента только вводился, то отношения между Россией и недружественными странами, под чьим влиянием как раз в основном находятся те, кто сейчас признан иноагентами, были более-менее нормальными. Отношения становятся хуже – приходится ужесточать статус, он стал отягощаться. Если ситуация будет меняться в обратную сторону, то и законодательство может начать меняться», – считает он.