Иноагентам запретят любую просветительскую и образовательную деятельность

Пакет новых законопроектов направлен «на защиту суверенитета нашей страны и противодействие иностранному вмешательству», заявил Пискарев. «Он включает в себя в том числе запреты на участие иноагентов в образовании и просвещении, на получение ими поддержки на всех уровнях власти (добавляется запрет поддержки на муниципальном уровне), а также меры по усилению ответственности иноагентов за неисполнение требований законодательства», – сказал он. Пискарев подчеркнул, что разрабатываются и другие меры «по защите нашего суверенитета»: «Сделаем все, чтобы не допустить в сферу образования и просвещения людей с вражескими намерениями».