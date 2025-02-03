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Один человек погиб при взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела
София Векслер
Артем Геодакян / ТАСС
Артем Геодакян / ТАСС

Один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва на первом этаже в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, в здании повреждены остекление и гипсокартонный потолок. Пожара не возникло. По предварительным итогам осмотра дома, несущие конструкции не повреждены. Источник уточнил, что в лифтовом помещении взорвалось неустановленное устройство. Предположительно, взрывное устройство в ЖК мог пронести курьер под видом сотрудника коммунальных служб.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники. Они совместно с кинологами проверяют автомобили, припаркованные возле жилого комплекса, на наличие взрывных устройств и других предметов, представляющих значение для следствия.

Собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах рассказал, что бомба сдетонировала в момент, когда в подъезде ЖК вместе с охранниками был руководитель Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. По предварительным данным, он жив, но находится в тяжелом состоянии.

Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ по Москве возбудило уголовные дела по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство общеопасным способом), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия). На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты ведомства. Осматриваются камеры видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы. Следственные действия и мероприятия направлены на установление лица, причастного к совершению преступления. К жилому комплексу направился руководитель ГСУ по Москве Андрей Стрижов.

Прокуратура Москвы поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту взрыва в ЖК. На месте происшествия находится прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на брифинге, что не может комментировать информацию о взрыве в жилом комплексе. По его словам, специальные службы выполняют свою работу, данные о произошедшем уточняются.

Вечером 6 января в одном из жилых домов в Петрозаводске произошел хлопок газовоздушной смеси. Несущие конструкции здания не пострадали. По данным МЧС России, после этого в квартире обрушилась внутренняя стена, разделяющая комнаты, пожара не возникло. Пострадали четыре человека. Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщал о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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