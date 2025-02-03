Один человек погиб при взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве

Один человек погиб при взрыве в ЖК «Алые паруса» в МосквеПо факту произошедшего возбуждены уголовные дела
Один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва на первом этаже в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По словам собеседника агентства, в здании повреждены остекление и гипсокартонный потолок. Пожара не возникло. По предварительным итогам осмотра дома, несущие конструкции не повреждены. Источник уточнил, что в лифтовом помещении взорвалось неустановленное устройство. Предположительно, взрывное устройство в ЖК мог пронести курьер под видом сотрудника коммунальных служб.
Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники. Они совместно с кинологами проверяют автомобили, припаркованные возле жилого комплекса, на наличие взрывных устройств и других предметов, представляющих значение для следствия.
Собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах рассказал, что бомба сдетонировала в момент, когда в подъезде ЖК вместе с охранниками был руководитель Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. По предварительным данным, он жив, но находится в тяжелом состоянии.
Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ по Москве возбудило уголовные дела по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство общеопасным способом), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия). На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты ведомства. Осматриваются камеры видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы. Следственные действия и мероприятия направлены на установление лица, причастного к совершению преступления. К жилому комплексу направился руководитель ГСУ по Москве Андрей Стрижов.
Прокуратура Москвы поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту взрыва в ЖК. На месте происшествия находится прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на брифинге, что не может комментировать информацию о взрыве в жилом комплексе. По его словам, специальные службы выполняют свою работу, данные о произошедшем уточняются.
Вечером 6 января в одном из жилых домов в Петрозаводске произошел хлопок газовоздушной смеси. Несущие конструкции здания не пострадали. По данным МЧС России, после этого в квартире обрушилась внутренняя стена, разделяющая комнаты, пожара не возникло. Пострадали четыре человека. Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщал о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня.