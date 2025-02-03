Один человек погиб при взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве

Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ по Москве возбудило уголовные дела по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство общеопасным способом), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия). На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты ведомства. Осматриваются камеры видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы. Следственные действия и мероприятия направлены на установление лица, причастного к совершению преступления. К жилому комплексу направился руководитель ГСУ по Москве Андрей Стрижов.