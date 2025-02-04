Прокурор запросил 9 лет колонии бизнесмену за поставку бракованных рубашек МВД

Прокурор запросил 9 лет колонии бизнесмену за поставку бракованных рубашек МВДСуд 10 февраля огласит приговор Борису Ляшуку
В Замоскворецком суде Москвы завершился процесс над гендиректором компании ООО «БФМ», поставлявшей форменные рубашки для сотрудников МВД. Государственный обвинитель в прениях запросил наказание для бизнесмена Бориса Ляшука в виде 9 лет колонии с отбыванием в исправительной колонии общего режима, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом процесса. Кроме того, прокурор потребовал назначить ему штраф в размере 1 млн руб. и запретить Ляшуку после отбытия наказания заниматься деятельностью, связанной с госконтрактами.
Судебный процесс по существу в московском суде под председательством судьи Юрия Рахматова длился с ноября 2023 г. Само расследование началось в 2019 г. и сначала велось следственным департаментом МВД, а затем было передано в столичный главк Следственного комитета. Это связано с тем, что преступление, по версии следствия, мог организовать кто-то из сотрудников министерства. К настоящему моменту организатор не установлен. На скамье подсудимых Ляшук как исполнитель оказался один.
Как установило следствие, ООО «БФМ» поставило более 350 000 бракованных форменных рубашек для полицейских в рамках госконтракта. Физико-химическая экспертиза изъятого в 40 регподразделениях МВД обмундирования показала, что ткань и комплектующие не соответствовали требованиям контракта.
В итоге Ляшуку за хищение более 500 млн руб. предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Вину бизнесмен не признавал ни на стадии предварительного расследования, ни в суде.
Несмотря на то что прокурор запросил практически максимально предусмотренное наказание по этой статье (10 лет), до приговора бизнесмен не сидит в СИЗО, а находится под подпиской о невыезде. В марте 2023 г. Мосгорсуд перевел его под домашний арест вместо заключения под стражу, затем меру пресечения еще смягчили.
Потерпевшим лицом по делу проходит МВД. От министерства был заявлен гражданский иск к Ляшуку о возмещении ущерба. В начале процесса он оценивался в 270 млн руб. Будет ли он удовлетворен вместе с приговором или отправлен на разбирательство в гражданское производство, определит суд на оглашении итогового решения.
Сам госконтракт между компанией-поставщиком и МВД был заключен еще в 2017 г. Как писал «Коммерсантъ», со стороны заказчика контракт подписывал Сергей Горелик, занимавший должность замначальника управления организации материально-технического обеспечения департамента тыла МВД. По версии следствия, при изготовлении рубашек серо-голубого цвета с целью экономии поставщиком использовались некачественные нити. Рубашки из-за этого, считают следователи, быстро приходили в негодность.
Вынесение приговора, согласно картотеке суда, назначено на 10 февраля.
В декабре 2024 г. «Ведомости» писали, что в Замоскворецком суде был вынесен обвинительный приговор еще по одному делу о хищениях на контрактах с МВД. Фигуранты дела получили от 6 до 7,5 года лишения свободы за хищение свыше 1,1 млрд руб. при закупке автомобилей Skoda Octavia для нужд Госавтоинспекции (ГИБДД) в 2019 г. Следователи пришли к выводу, что цены на приобретаемые для нужд ГИБДД автомобили в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» были существенно завышены. Сами фигуранты настаивали, что все выделенные денежные средства были использованы по назначению и пошли на приобретение и установку необходимого оборудования для патрульных автомобилей, которые продолжают эксплуатироваться и по сей день.