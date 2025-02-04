Прокурор запросил 9 лет колонии бизнесмену за поставку бракованных рубашек МВД

В декабре 2024 г. «Ведомости» писали, что в Замоскворецком суде был вынесен обвинительный приговор еще по одному делу о хищениях на контрактах с МВД. Фигуранты дела получили от 6 до 7,5 года лишения свободы за хищение свыше 1,1 млрд руб. при закупке автомобилей Skoda Octavia для нужд Госавтоинспекции (ГИБДД) в 2019 г. Следователи пришли к выводу, что цены на приобретаемые для нужд ГИБДД автомобили в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» были существенно завышены. Сами фигуранты настаивали, что все выделенные денежные средства были использованы по назначению и пошли на приобретение и установку необходимого оборудования для патрульных автомобилей, которые продолжают эксплуатироваться и по сей день.