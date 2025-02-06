Минобрнауки просит увеличить финансирование проектам класса «мегасайенс»

Предлагаемые изменения связаны с продлением сроков создания установок класса «мегасайенс» и индексацией финансирования на прогнозируемый уровень инфляции, следует из финансово-экономического обоснования к проекту документа. В частности, срок создания источника синхротронного излучения поколения 4+ ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) указом президента РФ от 28 декабря прошлого года сдвинут на год вперед – до 31 декабря 2025 г. Эту задержку Минобрнауки объясняет сложностью проекта и введенными в отношении России санкциями, которые требуют организовать импортозамещение «оборудования, узлов и материалов». Срок модернизации Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения (КИСИ) был перенесен на два года – теперь проект должны завершить до 31 декабря 2028 г. В пояснительной записке министерство аргументирует перенос срока тем, что в России должен бесперебойно работать хотя бы один источник синхротронного излучения. т. е. когда полноценно будет действовать СКИФ.