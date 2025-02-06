Минобрнауки просит увеличить финансирование проектам класса «мегасайенс»Поправки связаны с продлением сроков создания установок и индексацией на прогнозную инфляцию
Министерство науки и высшего образования предложило увеличить бюджетное финансирование программы развития синхротронных и нейтронных исследований и соответствующей инфраструктуры на 46,8 млрд руб. (+10%) до 496,7 млрд руб. Совокупно же, включая внебюджетные средства, объем финансирования программы по созданию проектов класса «мегасайенс» и научно-образовательного медицинского центра ядерной медицины и адронной терапии в 2019–2032 гг. составит более 499,9 млрд руб. Такой проект приказа правительства опубликован 3 февраля 2025 г. на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Помимо строительства, модернизации и ввода в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс», в правительственной программе обозначены и другие задачи. В их числе: подготовка научных кадров для проведения синхротронных и нейтронных исследований, организация конференций для таких ученых и др.
Предлагаемые изменения связаны с продлением сроков создания установок класса «мегасайенс» и индексацией финансирования на прогнозируемый уровень инфляции, следует из финансово-экономического обоснования к проекту документа. В частности, срок создания источника синхротронного излучения поколения 4+ ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) указом президента РФ от 28 декабря прошлого года сдвинут на год вперед – до 31 декабря 2025 г. Эту задержку Минобрнауки объясняет сложностью проекта и введенными в отношении России санкциями, которые требуют организовать импортозамещение «оборудования, узлов и материалов». Срок модернизации Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения (КИСИ) был перенесен на два года – теперь проект должны завершить до 31 декабря 2028 г. В пояснительной записке министерство аргументирует перенос срока тем, что в России должен бесперебойно работать хотя бы один источник синхротронного излучения. т. е. когда полноценно будет действовать СКИФ.
Изготовление исследовательских станций Международного центра нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК (Гатчина) тоже сдвинуто на два года. 20 исследовательских станций должны были ввести в эксплуатацию до 31 декабря 2024 г., но из-за санкций и повреждений конструктива здания теперь это произойдет до 31 декабря 2026 г.
Мегасайенс-проекты – это сверхмощные научные комплексы для уникальных исследований в области физики, химии, медицины, материаловедения. В России реализуется восемь таких проектов. К ним, в частности, относятся коллайдер NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) в Дубне. В мегасайенс-центрах работают объединенные исследовательские коллективы, некоторые из них – международные, говорил «Ведомостям» директор Физтех-школы физики и исследований им. Ландау Андрей Рогачев. Мегаустановки имеют «наивысшую степень актуальности для развития современной науки» в России, отмечал он.
По словам директора Института лазерных и плазменных технологий МИФИ Андрея Кузнецова, синхротронные и нейтронные исследования помогают изучать поведение атомов в материале, что позволяет определять свойства последних. Источники синхротронного излучения используются в медицинских, биологических исследованиях, а также в материаловедении.
«Ведомости» направили запрос в Минобрнауки с просьбой прокомментировать предлагаемые поправки.