Путин попросил ввести индивидуальные учебные планы для работающих студентов

При этом не так легко будет определить, какая работа относится к той или иной специальности, так как студент еще не может работать как полноценный специалист и будет подрабатывать по «совпадающему направлению деятельности», пояснила «Ведомостям» профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее мнению, при составлении индивидуальных учебных планов для работающих студентов важно будет предоставить «гораздо больше полномочий и автономии» самим вузам.