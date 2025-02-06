Путин попросил ввести индивидуальные учебные планы для работающих студентов

Путин попросил ввести индивидуальные учебные планы для работающих студентовСовмещают трудовую деятельность с учебой около половины обучающихся в вузах, отметили в Госдуме
Президент Владимир Путин предложил ввести индивидуальные учебные планы в вузах для тех студентов, которые совмещают обучение с работой по специальности. Для них можно ввести гибридную форму обучения, сообщил он на заседании совета при президенте по науке и образованию 6 февраля.
Совмещение учебы и работы «становится нормой для большого количества студентов» и «заслуживает уважения», отметил президент. Но индивидуальный учебный план для таких обучающихся не должен «сказываться на основательности, фундаментальности образования, разумеется, не в ущерб качеству», подчеркнул он.
Приоритетным направлением для российского образования остается подготовка инженерных кадров, напомнил президент. При этом еще от трети до половины уже работающих инженеров и техников нуждаются в повышении квалификации, заявил Путин. «С учетом острого, чувствительного для предприятий дефицита кадров нужно уже сейчас предпринимать нестандартные, а зачастую и экстраординарные шаги», – заявил президент.
Глава государства в том числе попросил убрать «порой просто архаичные» курсы и программы обучения, которые не отвечают потребностям экономики. По его словам, именно устаревшие форматы обучения являются причиной, по которой студенты теряют интерес к будущей профессии.
Система высшего образования еще не адаптирована на студентов, которые совмещают работу с учебой в вузе, сказал «Ведомостям» первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия»). По его словам, совмещают трудовую деятельность с обучением в вузах примерно половина студентов.
При этом не так легко будет определить, какая работа относится к той или иной специальности, так как студент еще не может работать как полноценный специалист и будет подрабатывать по «совпадающему направлению деятельности», пояснила «Ведомостям» профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее мнению, при составлении индивидуальных учебных планов для работающих студентов важно будет предоставить «гораздо больше полномочий и автономии» самим вузам.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, в свою очередь, предложил разрешить Минобрнауки регулировать прием на платные места в вузах. У государства есть запрос на инженерные кадры, но увеличивать число обучающихся по ним министерство сейчас может только при распределении бюджетных мест, пояснил Мажуга. «Платный прием тоже надо нацелить на задачи государства», – объяснил свое предложение Фальков президенту на заседании совета. Также глава Минобрнауки предложил выдавать льготные образовательные кредиты по ставке 3% только для приоритетных направлений подготовки.