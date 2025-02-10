Правительство одобрило поправки о регистрации договоров ссуды в ЕГРН

В случае же покупки здания с договором безвозмездного пользования покупатель не только не может пользоваться недвижимостью, но и не может получать с нее доход, говорит он. Более того, срок такого безвозмездного пользования может быть очень длительным. Так что при недобросовестности продавца покупатель недвижимости может понести значительные убытки, резюмировал он.