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Правительство одобрило поправки о регистрации договоров ссуды в ЕГРН

Покупатели смогут проверить в реестре наличие прав безвозмездного пользования третьего лица на недвижимость
Анна Киселева
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предполагающий регистрацию в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) договоров безвозмездного пользования (договоров ссуды). Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – знакомый с решением комиссии, второй – в Белом доме.

Законопроектом предлагаются изменения в ст. 689 и 700 Гражданского кодекса (ГК) РФ. В частности, ст. 700 в проекте дополняется новым положением, согласно которому права и обязанности по договору ссуды переходят к новому собственнику или пользователю только при наличии госрегистрации такого договора.

Публичная регистрация обременений нужна покупателям недвижимости для того, чтобы иметь полное представление о правах третьих лиц на это имущество, сказал «Ведомостям» партнер и руководитель практики недвижимости и строительства «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Константин Кузин.

Что такое договор безвозмездного пользования

По такому договору одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в бевозмездное пользование другой стороне (ссудополучателю). Ссудодатель имеет право произвести отчуждение вещи или передать ее в возмездное пользование. В этом случае к новому собственнику переходят права по ранее заключенному договору бевозмездного пользования, а его права обременяются правами ссудополучателя, следует из действующей ст. 700 ГК РФ.

По его словам, в случае с договорами безвозмездного пользования сложилась уникальная ситуация: при отсутствии такой информации в реестре и при недобросовестности продавца покупатель не имеет никакой возможности независимо проверить наличие прав безвозмездного пользования третьего лица на помещения и длительность таких прав.

Право безвозмездного пользования сродни праву аренды, говорит юрист. Только в случае аренды (которую надо регистрировать) покупатель недвижимости осознанно «наследует» договор аренды на определенный срок, в течение которого покупатель не сможет сам пользоваться недвижимостью, но будет получать от нее арендный доход, сказал Кузин.

В случае же покупки здания с договором безвозмездного пользования покупатель не только не может пользоваться недвижимостью, но и не может получать с нее доход, говорит он. Более того, срок такого безвозмездного пользования может быть очень длительным. Так что при недобросовестности продавца покупатель недвижимости может понести значительные убытки, резюмировал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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