Правительство одобрило поправки о регистрации договоров ссуды в ЕГРН

Правительство одобрило поправки о регистрации договоров ссуды в ЕГРНПокупатели смогут проверить в реестре наличие прав безвозмездного пользования третьего лица на недвижимость
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предполагающий регистрацию в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) договоров безвозмездного пользования (договоров ссуды). Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – знакомый с решением комиссии, второй – в Белом доме.
Законопроектом предлагаются изменения в ст. 689 и 700 Гражданского кодекса (ГК) РФ. В частности, ст. 700 в проекте дополняется новым положением, согласно которому права и обязанности по договору ссуды переходят к новому собственнику или пользователю только при наличии госрегистрации такого договора.
Публичная регистрация обременений нужна покупателям недвижимости для того, чтобы иметь полное представление о правах третьих лиц на это имущество, сказал «Ведомостям» партнер и руководитель практики недвижимости и строительства «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Константин Кузин.
Что такое договор безвозмездного пользования
По такому договору одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в бевозмездное пользование другой стороне (ссудополучателю). Ссудодатель имеет право произвести отчуждение вещи или передать ее в возмездное пользование. В этом случае к новому собственнику переходят права по ранее заключенному договору бевозмездного пользования, а его права обременяются правами ссудополучателя, следует из действующей ст. 700 ГК РФ.
По его словам, в случае с договорами безвозмездного пользования сложилась уникальная ситуация: при отсутствии такой информации в реестре и при недобросовестности продавца покупатель не имеет никакой возможности независимо проверить наличие прав безвозмездного пользования третьего лица на помещения и длительность таких прав.
Право безвозмездного пользования сродни праву аренды, говорит юрист. Только в случае аренды (которую надо регистрировать) покупатель недвижимости осознанно «наследует» договор аренды на определенный срок, в течение которого покупатель не сможет сам пользоваться недвижимостью, но будет получать от нее арендный доход, сказал Кузин.
В случае же покупки здания с договором безвозмездного пользования покупатель не только не может пользоваться недвижимостью, но и не может получать с нее доход, говорит он. Более того, срок такого безвозмездного пользования может быть очень длительным. Так что при недобросовестности продавца покупатель недвижимости может понести значительные убытки, резюмировал он.