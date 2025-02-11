Правительство одобрило поправки в правила госрегистрации недвижимости

Кроме этого законопроектом в ст. 1137 ГК РФ предлагается установить, что право пользования отказополучателем недвижимости, которому такое право предоставлено по завещательному отказу, также подлежит госрегистрации. Примером завещательного отказа может служить ситуация, когда наследодатель указывает в завещании, что после его смерти в квартире, которая переходит одному из наследников, будет пожизненно проживать его внучка, пояснила юрист адвокатского бюро Asterisk Анна Цуранова. По ее словам, механизм завещательного отказа не сильно популярен в РФ. В том случае, когда споры возникают, в том числе и в судах, чаще всего они связаны с понуждением к исполнению завещательного отказа. Предложенные изменения, скорее всего, будут реализовываться на практике по аналогии с тем, как устроен механизм госрегистрации при наследовании недвижимости, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Нотариус будет открывать наследственное дело и обеспечивать передачу в Росреестр документов для регистрации права отказополучателя. Таким образом, в «автоматическом» режиме, сейчас регистрируются права на недвижимость, пояснил он.